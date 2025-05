Vuelve el festival Deleste, de nuevo en los Jardines de Viveros

viernes 02 de mayo de 2025 , 09:30h

El 16 y 17 de mayo de 2025, los Jardines de Viveros volverán a vibrar con la 13ª edición del Deleste Festival, un evento que trasciende los conciertos.

El cartel ya cuenta con nombres como Teenage Fanclub, referentes del indie escocés, y Death In Vegas, con su fusión de psicodelia y electrónica.

También destacan Anna of the North con su synth-pop envolvente y Deadletter con su potente post-punk británico. Completan la primera tanda Mr Sanchez, Faixa y The Vaccines.

Con más sorpresas por anunciar, el festival promete ser una experiencia única en un entorno inmejorable.

Cartel de Deleste Festival 2025

¿Quiénes serán los encargados de darlo todo en esta edición?

La 13ª edición cierra su cartel con artistas internacionales de lujo: los austriacos Kruder & Dorfmeister y el británico Yellow Days. Ambos artistas se suman a los previamente confirmados The Vaccines, Teenage Fanclub, Death In Vegas, Anna of the North, Deadletter, Mr Sanchez y Faixa.

Anna of the North aumentando la sensación del synth-pop noruego, con melodías envolventes y beats elegantes y Deadletter con el post-punk británico que ha conquistado a todo tipo de públicos.

Mr Sanchez con rock del potente, Faixa con el folclore valenciano llevado al futuro con toques de dubstep y jungle y The Vaccines con su último trabajo —«Pick-Up Full of Pink Carnations»—, tampoco faltarán.