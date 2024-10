La industria turística israelí reflexiona en vísperas del Nuevo Año Judío

jueves 03 de octubre de 2024 , 19:45h

En vísperas de Rosh Hashaná (Año Nuevo judío) de 5785, el Ministerio de Turismo de Israel, encabezado por el ministro Haim Katz, resume sus actividades para el establecimiento del sistema de tratamiento de evacuados, ofrece una imagen de la situación actual y analiza los daños económicos y las características de los cientos de miles de turistas que llegaron a Israel durante la guerra.

68.712 habitantes aún no han regresado a sus hogares, la mayoría de ellos procedentes de las zonas del norte. 53.113 evacuados en la comunidad y 15.599 alojados en hoteles.

Desde el comienzo de la guerra, unas 853.000 personas han entrado en Israel con visas de turista. Estados Unidos encabeza la tabla de llegadas seguido de Francia, Gran Bretaña, Rusia y Filipinas.

La economía sufrió una pérdida de aproximadamente 18,7 mil millones de NIS por el turismo entrante y 756 millones de NIS por el turismo interno.

Ministro de Turismo, Haim Katz: "El trato individual y sensible de los evacuados ayudó a fortalecer la resiliencia del frente interno en la prolongada campaña que está librando Israel. Trabajamos para preservar la infraestructura necesaria para la industria del turismo para el día después y seguiremos trabajando para fomentar el tráfico turístico incluso en estos tiempos difíciles. El turismo es hoy en día un activo económico nacional. Y me opondré a la cancelación del “IVA 0” para los turistas, una iniciativa que no aportará a las arcas del Estado, hará que visitar Israel sea más caro y perjudicará al turismo entrante".

El gabinete de operaciones para los desplazados, creado por Consejo de Seguridad Nacional para el tratamiento de unos 100.000 evacuados se creó en colaboración con la asociación hotelera en pocos días y funcionó 24/7 durante los primeros meses de la guerra y está siendo gestionado hasta el día de hoy por empleados del Ministerio de Turismo.

El coste de la evacuación hasta el momento asciende a 8.648 millones de NIS. De los cuales 5.466 millones de NIS se pagaron a hoteles. El Ministerio reservó alrededor de 4 millones de habitaciones y alrededor de 13,5 millones de pernoctaciones. Se pagaron 3.182 millones en concepto de subvenciones. El plan 100/200, iniciado por el ministro Haim Katz, proporciona 18.000 NIS netos al mes para una familia de 2 adultos + 2 niños y es la solución preferida por los evacuados.

Datos de llegada de turistas y los daños al sector turístico: la guerra de Espadas de hierro interrumpió el impulso de recuperación del turismo tras la crisis del coronavirus. Según el ritmo de turistas que entraban en Israel hasta el estallido de la guerra, la expectativa era batir el récord registrado en 2019 (unos 4,5 millones). En 2023 entraron sólo 3 millones. Según el ritmo de llegadas de turistas de los últimos meses (entre 80.000 y 100.000 mensuales), se espera que el año 2024 termine con alrededor de un millón de llegadas. Un reciente estudio realizad por el Ministerio de Turismo muestra que la mayoría de los turistas que llegaron a Israel son judíos y cristianos (católicos y evangélicos). Alrededor del 44% de los visitantes vinieron a visitar a amigos y familiares, el 28% afirmó que el objetivo principal de la visita es el turismo clásico y el 13% por negocios. Para el 73% de los turistas no se trata de su primera visita.

Preservación de infraestructuras esenciales en el turismo y construcción de hoteles: bajo el liderazgo del ministro Haim Katz, se asignaron 200 millones de NIS a la adaptación de los hoteles que acogieron a los evacuados y otros 70 millones de NIS a los organizadores del turismo entrante. Además, el plan de compensación se amplió a empresas que no están en la línea del conflicto, y sus ingresos disminuyeron en más de un 25%, incluidos B&B y complejos de camping. Al mismo tiempo, la oficina se prepara para operaciones de comercialización para incentivar el turismo interno.

A pesar de la crisis del turismo, la oficina recibe numerosas solicitudes de subvenciones para la creación y ampliación de hoteles. En 2023, se aprobaron subvenciones por un total de 128.229.663 NIS para la construcción de 2.122 habitaciones. Desde el 7 de octubre se abrieron siete hoteles con la ayuda del Ministerio de Turismo y se añadieron 765 habitaciones.

El año pasado ha sido física, mental y espiritualmente devastador para el pueblo de Israel y el sector turístico, como es lógico, se ha visto afectado. Pero fieles al espíritu y la resistencia israelíes, incluso en medio del luto, personas de todo el país se han unido y han sido creativas, apoyándose mutuamente. Los residentes trabajan constantemente para encontrar formas de marcar la diferencia -desde la gente de la fábrica de cerveza Malka, una cerveza artesanal, hasta el recién creado Café Otef, que recauda fondos y proporciona empleo a los residentes de los kibbutz de las comunidades del sur que fueron destruidas- al tiempo que dan la bienvenida a los turistas que visitan el país.

“Ante la proximidad del trágico aniversario del 7 de octubre, quiero reconocer y agradecer las numerosas muestras de apoyo que recibimos desde todos los ámbitos: medios de comunicación, agentes de viajes, asociaciones y compañías aéreas” según comenta Dolores Pérez Frías, directora de la Oficina Nacional Israelí de Turismo para España y Portugal. "Especialmente, destaco las oraciones que tanto judíos, católicos como evangélicos nos han hecho llegar a favor de la paz en Tierra Santa con el firme deseo de regresar a Israel tan pronto la paz brille". Comparto los dos mensajes más recibidos. Uno es la cita recogida en el Evangelio de Juan 14:27, donde dice: "La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón, ni se acobarde." Y la otra, de Isaías 26:3 "Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado."

En vísperas del aniversario de los trágicos acontecimientos del 7 de octubre de 2023, el Ministerio de Turismo de Israel se puso en contacto con socios del sector de los viajes, la hostelería y la restauración de todo el país para reflexionar sobre cómo se ha adaptado y ha cambiado el turismo en Israel, y para compartir mensajes de esperanza para el futuro.

«La vida en Tel Aviv-Jaffa continúa en paralelo a la situación actual. Nunca olvidamos -no podemos olvidar-, pero debemos vivir. Vamos a trabajar, seguimos saliendo, visitando la playa, disfrutando de actividades de ocio y consumiendo cultura, al tiempo que nos ofrecemos como voluntarios en diversos marcos y hacemos todo lo que está en nuestra mano para ayudar a recuperar a los rehenes y apoyarnos unos a otros. La ciudad no se ha detenido, y confiamos en que los turistas vuelvan poco a poco a llenar las playas, las galerías, los mercados y los restaurantes, y nosotros, los habitantes de Tel Aviv, los estamos esperando.» - Merav Uziel Reptov, Director en funciones del Departamento de Turismo de la Ciudad de Tel Aviv Global.

Las previsiones de ocupación en los hoteles nos recuerdan los buenos tiempos anteriores a la pandemia. Este periodo nos ha devuelto a servir principalmente al público israelí, y los hoteles de Israel han tenido que aprender y reinventarse, creando nuevas asociaciones y añadiendo valor para los huéspedes. Creo que, a largo plazo, esto podría incluso mejorar la experiencia de los huéspedes del hotel». - Yaron Lipman, Director General Adjunto y Jefe de Estrategia de Atlas Hotels.

“Desde mi interés personal, por supuesto, le diría a la gente que vengan y que no tengan miedo. Pero al final del día, creo que la gente debería centrarse en la belleza de Israel, y hay mucha. ¡Israel es un país tan hermoso con una cocina increíble! Es increíblemente diverso, interesante y absolutamente único, por lo que definitivamente vale la pena visitarlo y estamos aquí para usted cuando esté listo”. - Chef Avi Levy, chef israelí galardonado y ganador del premio "Master Chef", propietario del restaurante "HaMotzi" en Jerusalén.

idad