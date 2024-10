Novedades de uso de Copilot+ PC y Windows 11

En una época en la que la Inteligencia Artificial (IA) está en boca de todos, Microsoft continúa con su apuesta por la innovación con la presentación de las próximas novedades de Copilot+ PC y Windows 11.

Entre estas novedades, Microsoft anuncia nuevas experiencias para Windows 11 que no solo simplifican las tareas diarias, sino que también brindan a los usuarios nuevas capacidades para enfrentar desafíos complejos. Las nuevas funciones que ha introducido Microsoft ayudarán a los dispositivos a funcionar de una forma más rápida, sencilla y personalizada.

Microsoft sigue reimaginando los límites de la IA y liderando una transformación tecnológica sin precedentes. Esta forma de innovar incluye el desarrollo de nuevos productos para reinventar la manera en que resolvemos problemas cotidianos. Ahora, los usuarios podrán encontrar lo que necesitan de manera ágil y orgánica, usando lenguaje natural:las aplicaciones aparecen en el momento y lugar adecuados, facilitando el flujo de trabajo.

El objetivo de Microsoft con la integración de IA en Windows 11 es claro: empoderar a los usuarios y optimizar su productividad, sin añadir complejidades innecesarias. La idea es hacer que las tareas diarias sean más simples y eficientes, ofreciendo una experiencia tecnológica más fluida, personalizada y adaptada a las necesidades de cada usuario.

Microsoft ya ha pasado a la acción y no se limita a hablar de innovación en IA o a mostrar lo que podría ser en el futuro. Ya en el pasado mes de mayo, la compañía presentó Copilot+ PC, una nueva categoría de dispositivos que integran experiencias potenciadas por IA para los usuarios de Windows. Próximamente, los clientes de Copilot+ PC y Windows 11 tendrán acceso a aún más funciones diseñadas para hacer que sus ordenadores sean más inteligentes, útiles y seguros.

Nuevas funcionalidades para transformar la experiencia de uso del ordenador

La respuesta del mercado a los Copilot+ PCs —diseñados desde su interior para ser los dispositivos con Windows más rápidos, inteligentes y seguros— ha sido extraordinaria. Han logrado el reconocimiento de la industria que los califican como una «compra obligatoria». Además son muchas las tiendas y minoristas que han señalado un aumento en la demanda de los clientes por ellos. Microsoft quiere continuar en esta senda, incorporando nuevas funcionalidades a estos dispositivos.

La compañía introducirá nuevas «supercapacidades» habilitadas por IA, gracias a la NPU integrada de más de 40 TOPS (Tera Operations Per Second). Estas nuevas experiencias en Copilot+ PC estarán disponibles en los ordenadores con Windows 11 de marcas como Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung y también en los dispositivos Microsoft Surface, desarrollados con procesadores de Qualcomm, Intel y AMD. Los Copilot+ PC redefinen lo que se puede esperar del ordenador del futuro, proporcionando capacidades mejoradas de IA y un rendimiento superior.

A partir de octubre, la comunidad de Windows Insider tendrá acceso a nuevas funciones que se irán desplegando de manera gradual. Más adelante, en noviembre, continuará la implementación por fases en dispositivos y mercados seleccionados.

Versión preview de Recall

Recall es una forma totalmente nueva de encontrar al momento algo que se ha visto anteriormente en el ordenador. Tras el anuncio en mayo, Microsoft escuchó a su comunidad y destacó la necesidad de añadir capas de seguridad adicionales por defecto a la herramienta. Por ello, la compañía ha mejorado Recall para que sea aún más segura, aumentando la confianza de los clientes en lo que se refiere a la protección de sus datos desde el principio.

Captura de pantalla de Recall

Los usuarios ahora tendrán la opción de guardar capturas proactivamente con Windows Hello, una herramienta necesaria para desbloquear la experiencia de Recall de manera segura. Además, con el filtro de información sensible, Recall aplicará filtros a datos personales, como por ejemplo, detalles de tarjetas de crédito o números de identificación personal, garantizando de esta forma su confidencialidad.

Preview de Click to Do

La funcionalidad Click to Do está diseñada para simplificar el flujo de trabajo al superponer una capa interactiva sobre la pantalla del ordenador, lo que hace que aparezcan sugerencias de acciones rápidas sobre imágenes o texto. Click to Do conecta de manera fluida con herramientas y acciones para realizar diferentes tareas, como sugerir asistencia con Visual Search a través de Bing, aplicar desenfoque del fondo, eliminar objetos de una imagen en Fotos o quitar fondos en Paint, entre otras cosas.

Además, Click to Do facilita acciones relacionadas con el texto, como reescribir, resumir o explicar contenido directamente online. También permite abrir un editor de texto, enviar correos electrónicos a direcciones reconocidas, realizar búsquedas en la web y acceder a sitios con URLs previamente identificadas. Esta funcionalidad es capaz de evaluar el contexto y está disponible desde cualquier pantalla de un Copilot+ PC; los usuarios solo necesitan presionar la tecla de Windows y hacer clic con el ratón para encontrar Click to Do en Snipping Tool -la herramienta de Recorte- o Print Screen – Tecla de Imprimir Pantalla- y comenzar a utilizarlo.

Las mejoras de Windows Search

Encontrar los archivos adecuados, como documentos, configuraciones o fotos en los Copilot+ PC ahora es mucho más sencillo. Los usuarios pueden utilizar sus propias palabras, para describir lo que buscan en Windows. Ya no es necesario recordar los nombres exactos de los archivos, las ubicaciones de los ajustes o preocuparse por la ortografía; simplemente con escribir lo que se tiene en mente es suficiente para encontrar cualquier cosa en un Copilot+ PC. Incluso es posible localizar fotos en OneDrive describiendo su contenido, de la misma manera. Gracias a la potencia de la NPU -Unidad de Procesamiento Neuronal- de más de 40 TOPS incorporada en los Copilot+ PC, esta funcionalidad también está disponible sin conexión a internet. Esta capacidad de búsqueda mejorada se implementará primero en File Explorer -el explorador de archivos-, y luego se irá incorporando a Windows Search – la funcionalidad de Buscar archivos en Windows- y a la de Configuración en los próximos meses.

Alta resolución en Fotos

Reimaginar y mejorar fotos antiguas o de baja resolución, para convertirlas en imágenes de alta calidad, es ahora posible sin la preocupación de que se vean borrosas o pixeladas. Con esta nueva funcionalidad, ya no será necesario lidiar con fotos distorsionadas si se aumenta su tamaño. Con la potencia de la IA integrada en el dispositivo, la funcionalidad de alta resolución en Fotos transforma imágenes antiguas o de menor calidad en recuerdos renovados. El usuario puede simplemente ajustar el touchpad para aumentar la resolución hasta 8 veces, controlando de manera precisa todo el resultado. Además, este proceso es más rápido gracias a la capacidad de la NPU -Unidad de Procesamiento Neuronal- de más de 40 TOPS. La funcionalidad de alta resolución en Fotos puede escalar una imagen hasta 4K en cuestión de segundos, y todo esto sin coste adicional.

Relleno y borrado generativo en Paint

Paint es el compañero creativo ideal que facilita la materialización de las ideas. Gracias a las herramientas de IA que Microsoft presentó en mayo, los creadores ahora pueden expresar sus ideas mediante un breve mensaje a través de unos simples movimientos con el pincel, permitiéndoles crear imágenes de muy buena calidad de forma gratuita y sin necesidad de suscripción.

Con la incorporación de las funciones de relleno generativo y borrado generativo, el proceso de editar y modificar imágenes se vuelve algo más preciso y creativo. Utilizando un pincel ajustable, se pueden eliminar elementos no deseados o innecesarios en la imagen y agregar nuevos exactamente donde se desee. Además, se ha mejorado el modelo de difusión que opera en segundo plano, lo que permite obtener resultados de forma más rápida y de mayor calidad. Con la moderación integrada, esta experiencia creativa se convierte en un proceso en el que los usuarios pueden confiar.

La lista de aplicaciones nativas y emuladas disponibles para los Copilot+ PC basados en Arm sigue creciendo. Cada día se suman nuevas, y los desarrolladores están aprovechando la potencia de la NPU líder en la industria y ofrecen experiencias y rendimiento únicos en categorías como: productividad, entretenimiento, VPN y seguridad.

Actualmente, muchas de las aplicaciones más populares ya están disponibles para Windows en Arm. Entre ellas se encuentran Chrome, Zoom, Brave, Opera, Slack, Spotify, Adobe (InDesign, Illustrator y Premiere), DaVinci Resolve, Algoriddim djayPro, Libre Office, 1Password y Todoist. Además, se prevé la disponibilidad de nuevas aplicaciones nativas como Vegas Pro, Fantastical, Sketchbook Pro, Arc Browser, Google Drive, entre otras.

Asimismo, el mercado de las VPN y el mercado de impresión fotográfica ha crecido de forma considerable. Aplicaciones populares como ExpressVPN, Private Internet Access, Surfshark y Windscribe ya están disponibles, a las que se unirá pronto NordVPN. Con más del 90% de los dispositivos de impresión, que se han adquirido, en los últimos siete años funcionando sin problemas, los clientes de Copilot+ PC pueden acceder a las aplicaciones y al rendimiento que esperan en sus dispositivos con Windows.

Mirando al futuro

Microsoft lidera el camino hacia la innovación en los dispositivos potenciados con IA con las actualizaciones de Windows 11 para los Copilot+ PC. Estos avances mejoran la experiencia del usuario, al mismo tiempo que dan vida a las ideas con soluciones seguras y de última generación en Windows 11.

A medida que evoluciona la interacción con la tecnología, la compañía mantiene el compromiso de garantizar que las innovaciones que introduce sean seguras y enfocadas en la privacidad. Actualmente, proteger los datos de los usuarios es fundamental. Por ello, Microsoft ha incorporado medidas de seguridad avanzadas y protocolos de privacidad en todos sus productos, asegurando que la IA sea útil, y segura a la hora de utilizarla para las tareas cotidianas.

Los dispositivos Copilot+ PC están equipados con funcionalidades inteligentes que mejoran la productividad de los usuarios manteniendo los más altos niveles de seguridad. Ya sea trabajando en documentos críticos, comunicándose con compañeros de trabajo o gestionando información personal, se puede confiar en que los datos están protegidos.