Nuevo Patrimony, para celebrar el 20º Aniversario de esta colección de relojes

jueves 10 de octubre de 2024 , 09:13h

Diseñado para celebrar el 20º Aniversario de una colección emblemática nacida en 2004, inspirada en los años cincuenta, y que encierra genuina complejidad tras su estética minimalista.

Una creación fruto de una colaboración de largo recorrido con el diseñador francés Ora ato, integrante del equipo de talento de Vacheron Constantin "One of Not Many".

Un reloj monocromo de estilo vintage, con caja de oro amarillo que enmarca una esfera tono sobre tono adornada con círculos concéntricos y una correa de piel de becerro con motivos gráficos inspirados en la década de 1970.

Inspirándose en estas creaciones, Vacheron Constantin lanzó la colección Patrimony en 2004: heredera directa de la relojería tradicional clásica, se distingue por un diseño sobrio y un excepcional hálito de elegancia. A lo largo de los 20 años transcurridos desde el lanzamiento de esta colección que ya puede calificarse de emblemática, los modelos Patrimony nunca se han desviado de estos principios, caracterizados por una caja redonda con un bisel estilizado, así como una refinada esfera abovedada con índices horarios aplicados esbeltos y curvados, al igual que las agujas tipo bastón, y minutería con indicadores de tipo perla.



Según Ora ïto, “el buen diseño no es una creación efímera abocada a ser desechada tras un periodo de uso, sino que tiene una esencial vocación de eternidad”. Los mundos estéticos de Patrimony y Ora Ïto estaban predestinados a encontrarse y combinarse. Rostro de la colección desde 2019 en el marco de la campaña “One of Not Many”, el diseñador francés es un rendido admirador de la colección Patrimony, encarnación relojera de su concepto “Simplejidad”, término de nueva acuñación que combina dos nociones aparentemente contradictorias: simplicidad y complejidad, la simplicidad es el arte de proponer una respuesta sencilla a un problema complejo, de dar un aspecto sencillo a un objeto que entraña una complejidad aparentemente imperceptible.



De la arquitectura al mobiliario, pasando por las fragancias, los teléfonos y el transporte público, Ora ïto es conocido por su perpetua reinvención y por la determinación con la que sus diseños se centran en lo esencial, como queda de manifiesto en el reloj de remonte automático Patrimony.

Un reloj de firma

Sobrio, esencial y atemporal, este nuevo modelo Patrimony de carga automática es una celebración de la aparente simplicidad que caracteriza la colección. Presentado en una edición limitada de 100 piezas, cuenta con una caja de oro amarillo de 40 milímetros que enmarca una esfera dorada tono sobre tono adornada con una infinidad de círculos concéntricos que captan la luz.



Esta geométrica circular, alarde de pureza visual, se despliega como una ola en reflejo de la curvatura superficial de la esfera. La nota dominante del oro amarillo se manifiesta sin ambages en los índices aplicados, la minutería señalada con perlas y las finas agujas con una leve curvatura que reproduce la de la esfera. El sutil aire retro del modelo se desprende de esta multitud de detalles, como la fecha que aparece discretamente a las 6 en una abertura tono sobre tono, o el logotipo de Vacheron Constantin colocado bajo el cristal de zafiro mediante transferencia metálica

En el reverso, el fondo de la caja de cristal de zafiro permite admirar el movimiento de manufactura Calibre 2450, de carga automática, que acciona las horas, los minutos, los segundos y la fecha, con acabados de Alta Relojería entre los que destacan, en particular, el acabado perlado de la pletina, el motivo Côtes de Genève que adorna los puentes y la masa oscilante de oro calada en forma de cruz de Malta.



El reloj se acompaña con una correa de piel de becerro de color burdeos, adornada con formas rectangulares con ángulos suavizados, que refuerzan el carácter vintage del reloj y contrastan con la geometría circular de la caja y la esfera.