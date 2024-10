Madrid en pleno auge en la escena de la mixología global

martes 15 de octubre de 2024 , 08:46h

La capital está a punto de convertirse en el epicentro mundial de la coctelería con la llegada de The World's 50 Best Bars 2024, una de las ceremonias más esperadas del sector, que tendrá lugar el próximo 22 de octubre. Este evento de renombre internacional reúne a los mejores bares y bartenders del planeta, celebrando la creatividad, la innovación y la pasión que definen el arte de la mixología.

En este contexto, resulta esencial hablar con figuras clave que están moldeando y redefiniendo la experiencia de los cócteles en nuestro país. Entre ellos, destaca el Liquid Concept Developer de Talentchef, Santiago Dorado. Santiago, ha dejado una huella significativa en el mundo de los cócteles con su enfoque innovador y su capacidad para transformar simples bebidas en auténticas obras de arte líquidas.

Madrid, conocida por su rica cultura gastronómica, está en pleno auge en la escena de la mixología global. Este evento consolida a España como un referente en el ámbito de la alta coctelería. "Albergar The World's 50 Best Bars no solo posiciona a Madrid en el mapa internacional, sino que además inspira a nuestra comunidad local a seguir innovando y elevando sus estándares", comenta Dorado.

Talentchef, consultora en el desarrollo de conceptos gastronómicos y de bebidas, ha estado a la vanguardia de las últimas tendencias en mixología. Santiago Dorado, quien lidera la innovación en la creación de conceptos líquidos dentro de la empresa, señala algunas de las principales tendencias que definirán el panorama de los bares este año: "Estamos viendo un fuerte enfoque en la sostenibilidad y en el uso de ingredientes locales, una tendencia que cada vez cobra más fuerza. Los bartenders están explorando la relación entre la coctelería y la cocina, utilizando técnicas culinarias avanzadas para crear cócteles más complejos y sensoriales. Además, las opciones low alcohol o sin alcohol están ganando popularidad, respondiendo a la demanda de los consumidores por experiencias más saludables, pero igual de sofisticadas".

Santiago Dorado también subraya la importancia de este tipo de eventos para la comunidad de bartenders locales. "El networking y la oportunidad de aprender de los mejores del mundo es invaluable. Eventos como estos impulsan la creatividad y la colaboración, permitiendo que nuevos talentos y proyectos emergentes encuentren un espacio para brillar", añade.

Este año, bares icónicos como Paradiso, Salmón Gurú y Sips están nuevamente en el punto de mira, con grandes expectativas de ocupar posiciones destacadas en la lista de los 50 mejores bares del mundo. Estos bares ya han dejado una huella indeleble en la escena internacional y este evento podría consolidar su lugar entre los grandes. Dorado agrega: "Además de los nombres ya conocidos, hay nuevos conceptos emergentes en España, como Moonlight Experimental y Angelita, que están innovando y merecen ser reconocidos a nivel global".

Talentchef, con su compromiso con la innovación y la excelencia, sigue marcando tendencias en el mundo de la gastronomía y la mixología. Su experiencia en proyectos como el desarrollo de la oferta líquida en el primer The Ritz-Carlton todo incluido del mundo refleja su capacidad para llevar la coctelería a nuevas alturas. "Estamos constantemente buscando nuevas formas de sorprender y deleitar a los consumidores", comenta Dorado. "Nos enfocamos en crear conceptos que no solo sean deliciosos, sino que también cuenten una historia y generen una experiencia memorable".