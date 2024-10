Papeles de Teatro: Hombres repulsivos. Renacimiento. Remátame otra vez. Inmaduro. Las que gritan

martes 15 de octubre de 2024 , 08:48h

“Encuentros breves con hombres repulsivos”

El próximo 28 de octubre a las 20.00h se estrena la obra de teatro “Encuentros breves con hombres repulsivos” de David Foster Wallace en el Teatro Bellas Artes de Madrid protagonizada por los actores Jorge Bosch y Gustavo Salmerón. Esta función está dirigida y adaptada al teatro por Daniel Veronese.

Dos personajes: A y B. Dos actores que interactúan y que durante ocho encuentros irán alternando, de uno a otro rol. Los escenarios son varios, pero todo apunta a la condición masculina contemporánea que se despliega en un encuentro con una mujer. Una mirada desprovista de testigos. Un ring side sin público. Sobreprotección o falsa protección, intimidación y degradación. Confrontaciones que, en algún lugar y en algún momento, fueron socialmente permitidos. Pero, sobre todo, una lupa sobre la enorme distancia que todavía falta recorrer. En ese terreno se mueve la obra. Palabras que, por la forma en la que están armados los textos, parecieran más propensas a ser pensadas que dichas. Acciones, procedimientos y discursos casi sin filtro de conciencia. Seres desprotegidos, que en general se acercan más a lo animal, que a lo humano. Sin embargo, el discurso es un discurso humano. Discurso que, lamentablemente, aún escuchamos con demasiada frecuencia.

La pieza avanza apostando por desentrañar la condición masculina contemporánea en los encuentros con mujeres, donde los hombres dan rienda suelta, sin acritud, al cinismo, la sobreprotección (falsa) e infantilización de la mujer, la condescendencia, la intimidación, las pequeñas violencias (y las grandes) que lo degradan cuando ellos piensan que son dignos de compasión, el egoísmo recalcitrante y la resistencia e incapacidad de mirarse con ojos críticos enredados en una querencia torpe por la seducción que ya no cuela. Lo que sale por la boca de esos hombres a veces incomoda o da vergüenza ajena, pero otras veces nos arranca una sonrisa porque son palabras que no deberían cruzar el umbral del pensamiento y porque, sabiendo que no siempre hay maldad, consiguen enternecer. Pero ya no podemos seguir perdonando ese vivir sin filtro en aras de una honestidad vacía. Sí, puede que sean seres desprotegidos más cerca de lo animal que de lo humano, pero son personas y como tal se les presupone la inteligencia, así que deberíamos hacer entre todos por dejar de dar pábulo a estos discursos tan nocivos. Foster Wallace, según Veronese, tiene “cosas técnicas que incomodan al lector. A su vez, se mete con tópicos tan infames como reales, como este del machismo. Convivimos con el machismo en todos lados y lo peor es que lo damos por cotidiano cuando sabemos que es algo repulsivo”.

'Renacimiento', una obra sobre la Transición de La tristura, se reestrena en el 20 aniversario de la compañía

La compañía que forman Violeta Gil, Celso Giménez e Itsatso Arana celebran con un ciclo en Centro Cultural Condeduque su vigésimo aniversario como compañía, y dentro de él, reestrena Renacimiento (18 y 19 de octubre), obra que se gestó justo antes de que estallara la pandemia, y cuyo estreno se retrasó a causa del confinamiento, y aborda el posfranquismo desde la óptica de una generación nacida en los ochenta.

Renacimiento espectáculo comienza con una de las frases más famosas de Shakespeare: “Mi reino por un caballo”. Es lo último que dice el rey Ricardo III antes de morir en la batalla de Bosworth en el año 1485 y que marcó el final de la Edad Media en Inglaterra para dar paso al Renacimiento. El comienzo de una nueva era para la humanidad. Cuando termina la escena, suenan aplausos y nos damos cuenta de que no estamos asistiendo a la representación de la obra de Shakespeare, sino a la de otra que transcurre en el año 2020 y cuyos protagonistas son los técnicos que trabajan en un teatro y que tienen que desmontar la escenografía de la función, todos ellos nacidos en los ochenta, a la par que la democracia española.

La obra establece así una triple analogía entre el Renacimiento como etapa histórica y cultural que puso fin a la oscura Edad Media, el desmontaje de la escenografía teatral para dar paso a la siguiente y la llegada de la democracia a España tras cuarenta años de dictadura.

Belinda Washington se incorpora al elenco de ‘Remátame otra vez’

La actriz y presentadora Belinda Washington se incorpora al elenco de Remátame otra vez en sustitución de Beatriz Rico, quien ha dejado la obra por compromisos laborales que le hacían imposible compaginar los diversos proyectos en los que se encuentra implicada.

De esta forma, Belinda Washington acompañará, a partir del 11 de octubre, a Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Juanjo Cucalón y Diana Lárazo como parte del elenco de esta comedia escrita por Rodrigo Sopeña y Alberto Papa-Fragomén en la que Carlos Sobera ha participado desde la producción. Las risas están aseguradas. En el Teatro Reina Victoria de Madrid.

Carlos Sobera vuelve al Teatro Reina Victoria con ‘Inmaduros’

Carlos Sobera regresa al Teatro Reina Victoria con Inmaduros, una comedia que mezcla el teatro absurdo y el vodevil para tratar el tema de la masculinidad en su estado más primitivo.

Inmaduros, además de ser una comedia, reflexiona sobre las nuevas y variadas formas de relacionarnos a través de la figura de dos hombres absurdamente inmaduros que ya han pasado los 50.

Ángel Pardo interpreta a Fideo, el inseparable amigo de Alfi (interpretado por Carlos Sobera), publicista alérgico a cualquier tipo de compromiso afectivo. Cuando Fideo se separa tras 25 años, Alfie arma un plan a través del cual su amigo conocerá a cuatro mujeres reales (Elisa Matilla, Lara Dibildos, Sivlia Vacas y Arianna Aragón) que les harán ver la importancia de lo femenino en sus vidas.

Inmaduros podrá disfrutarse del 23 de octubre al 22 de diciembre en el Teatro Reina Victoria de Madrid.

LAS QUE GRITAN llegan al TEATRO BELLAS ARTES DE MADRID a partir del 23 DE OCTUBRE

Un elenco de lujo, formado por cuatro grandes actrices de la escena española llega del 23 de octubre al 24 de noviembre al Teatro Bellas Artes de Madrid con Las que gritan, una obra de Pentación Espectáculos y Coribante.

Eva Isanta, Norma Ruiz, Pepa Rus y Rosario Pardo, quien se incorpora al reparto de la función, protagonizan esta hilarante comedia que nace como un homenaje a las mujeres que han marcado nuestra vida y que han dejado huella en nosotros.

Antonio Rincón-Cano y José María del Castillo son los autores de este texto que promete convertirse en una de las comedias del año en el ámbito teatral. El propio José María del Castillo, Académico de las Artes Escénicas de España, se sitúa al frente de la dirección de la obra.

La escenografía de Las que gritan corre a cargo de la reconocida Mónica Boromello. Pilar Valdelvira es la encargada de la iluminación y Guadalupe Valero del vestuario. La composición musical ha sido elaborada por Guillermo Fernández, mientras que Chema Noci ha sido el encargado del diseño de maquillaje y peluquería. Por último, el responsable del movimiento escénico es Aleix Mañé.