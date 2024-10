Nuevas tarjetas y forfaits para esquiar en las 38 estaciones del Pirineo francés

Pases prioritarios con los que te ahorras colas y mejoras tu estancia en el Pirineo francés; un dos en uno que te permite esquiar más por menos; los primeros forfaits no nominativos y sin fecha de caducidad; evolutivos, que se adaptan a las necesidades del esquiador debutante; forfaits de temporada para parejas o con un 15% de descuento...

Las 10 nuevas tarjetas y forfaits de temporada, imprescindibles para disfrutar más del invierno en las 38 estaciones del Pirineo francés al mejor precio.

Tarjeta No Souci Pyrénées: Más ventajas en 14 estaciones del Pirineo francés

El forfait No Souci Pyrénées es un pase inteligente para disfrutar más de las pistas y senderos de los 14 destinos de nieve y montaña afiliados y de sus tres destinos. La tarjeta es válida en los principales remontes de las 14 estaciones de nieve afiliadas. Gourette y La Pierre Saint-Martin, en los Pirineos Bearneses; Cauterets, Grand Tourmalet, Luz-Ardiden, Peyragudes, Piau y Pic du Midi, en Altos Pirineos; Ax 3 Domaines, Guzet y Mont d'Olmes, en el Ariège; Cambre d'Aze, Formiguères y Porté-Puymorens, en los Pirineos Orientales. Mientras que Cauterets-Pont d’Espagne, Pic du Midi y la Rhune configuran los tres lugares de interés donde puedes operar con la tarjeta No Souci Pyrénées esta temporada.

Ventajas de la tarjeta No Souci Pyrénées

Nuevo FastPass : Carriles prioritarios para evitar colas a los usuarios de la tarjeta No Souci Pyrénées.

Descuentos en todos los días de esquí : Hasta el 30% de descuento si esquías entre semana excepto en vacaciones escolares francesas; y, hasta el 15% de descuento durante las vacaciones escolares francesas y los fines de semana. La 7ª jornada esquías a mitad de precio; las jornadas de esquí 10, 15 y 20 son gratuitas.

Renovación automática : La tarjeta No Souci Pyrénées se renueva automáticamente de una temporada a otra, para tenerlo todo listo al abrir las estaciones.

Seguro de asistencia en pistas incluido : La tarjeta incluye un seguro que cubre los gastos de búsqueda en montaña, gastos de asistencia y gastos del primer transporte medicalizado, y no supone sin ningún gasto complementario.

Manos libres : Para un mayor confort, la tarjeta No Souci Pyrénées está provista de un sistema de manos libres que te permite acceder al remonte de forma automática y sin esfuerzo. Ello permite disfrutar más de la jornada de esquí.

Tarifas ajustadas para principiantes : Aprender a esquiar con la No Souci Pyrénées es más económico y solo pagas por las pistas que esquías, sin hacer nada. La tarjeta detecta el sector por ti y aplica la tarifa más justa.

Último día gratis : Elige la estación a la que desees ir por última vez esta temporada y accede gratis.

Funcionamiento muy simple : una vez dispones de la tarjeta, sólo debes presentarte a la estación y disfrutar de tus experiencias favoritas.

Remontes incluidos en el nuevo FastPass

En los Pirineos Bearneses el FastPast se ha incluido en los remontes de Bézou, Cotch, Plaa Ségouné, Sarrière de Gourette; y en el Family y Arlas en La Pierre Saint-Martin. En Altos Pirineos, Cauterets-Pont d'Espagne lo ha incluído en la subida del telesilla de Lys; Grand Tourmalet, en el Panoramic, Tournaboup, Bearnais, Caoubère, Pourteilh, Sapins y Tourmalet; Luz-Ardiden, en el aulian Express; Peyragudes, en el Serre Doumenge, Privilège, Cap de pales, Serias y en el Skyvall; y, Piau Engaly a los remontes de Pic de Piau y Mouscades 2. En el Ariège, Ax les Thermes lo incluye a los remontes de Lievre Blanc y du Saquet; y, en el caso de Pirineos Orientales, Formiguères en el Telemix Calmazeille), Cambre d'Aze en el Mouly y Porte Puymorens en el de Vignole.

Skizam: El Pase multiestación, dos en uno

Práctico, inteligente y económico, Skizam es un pase multiestación que funciona como una tarjeta de telepeaje, que te permite esquiar en Saint-Lary (Altos Pirineos) y en Font-Romeu Pyrénées 2000 (Pirineos Orientales), con el objetivo de duplicar sensaciones. Te inscribes, esquías y los días que utilices se cargan semanalmente a la tarjeta bancaria vinculada a tu cuenta Skizam. Otras ventajas del Skizam son sus descuentos, de entre el 20 y el 30% en la jornada de esquí; días gratuitos, oferta de abono familiar, primeras pistas, acceso prioritario, entrega o recogida gratuita en la estación, seguro de esquí opcional y -20% de descuento en los forfaits de verano.

Los innovadores forfaits de la Alta Garona

Otra de las novedades de las estaciones de nieve de la Alta Garona es que, por primera vez, son sin fecha y no nominativos. Los forfaits de Luchon-Superbagnères, Le Mourtis y Bourg d’Oueil ofrecen forfaits innovadores. Se trata de paquetes de forfaits flexibles, de entre uno y dos días, sin fecha, no consecutivos y no nominativos, de venta digital para aprovechar al máximo cada momento. Además, todos los forfaits son reutilizables (incluso los de anteriores temporadas o de otros lugares).

Tarjeta Flex, ideal para principiantes

Aprender a esquiar y disfrutar de todos sus servicios de la estación a precio más ajustado es posible con la tarjeta Flex, útil en las estaciones de Cauterets, Grand Tourmalet, Peyragudes, Piau, Gourette, La Pierre Saint-Martin y Luz-Ardiden. Se trata de una tarjeta evolutiva que se adapta a tu nivel y pagas en función de los remontes que utilizas. La tarjeta permite esquiar sin tener que pasar por taquilla. Resulta especialmente útil cuando se toman clases de esquí.

Trio Pyrénées con ventajas ilimitadas

El forfait de temporada Trio Pyrénees permite esquiar de forma ilimitada en las estaciones de Cambra d’Aze, Formiguères y Porté-Puymorens (Pirineos Orientales). También ofrece tarifas promocionales y precios reducidos para toda la familia (mínimo 3 personas y máximo 6, incluyendo 2 adultos); y, puedes contratar el seguro de rescate, atención sanitaria y traslado a pistas.

Forfait de temporada para parejas o Luz-Ardiden exclusivo

Si tienes pareja y a los dos os gusta la montaña y la nieve no te pierdas el forfait especial de temporada para parejas que ha creado Luz-Ardiden. P.V.P.: A partir de 581€/2 personas. Otra novedad es el forfait de temporada clásico para aquellos que deseen esquiar exclusivamente en Luz-Ardiden a un precio especial

Descubre el nuevo Pass Liberté

Les Angles (Pirineos Orientales) ha renovado la Carte Privilège y ha creado el nuevo Pass Liberté, para aprovechar al máximo su temporada. Entre las ventajas de este pase nominativo destacan: El 15% de descuento en tus días de esquí; los días 6º, 10º y 15º salen gratis, al igual que el último día de la temporada. También puedes acceder a primera hora a pistas exclusivas con los pisteurs; te ahorras tener que pasar por caja; y, pagas tus días de esquí al final de cada mes, en función de tu uso.

Forfait de temporada con el 15% de descuento en Saint-Lary y Font-Romeu Pyrénées 2000

Hasta el día antes de la apertura (el 29 y 30 de novembre, respectivamente) Font-Romeu Pyrénées 2000 y Saint-Lary ofrecen el forfait de temporada con el 15% de descuento: Font-Romeu Pyrénées 2000.

Forfait Contemplation para no esquiadores

Si no esquías o, simplemente, no te apetece, puedes seguir disfrutando de la nieve y de la montaña con el Forfait Contemplation en Saint-Lary (Altos Pirineos). Este forfait permite experimentar la montaña y la nieve de forma distinta; pasear por las cumbres, caminar por bosques y senderos, acceder a los restaurantes de alta montaña o, incluso, disfrutar de una pausa de bienestar en el centro termal Sensoria Rio.

Forfait Early Ski: Reserva antes y esquía más por menos

Peyragudes ofrece forfaits con tarifa flexible gracias al Early Ski. Estas tarifas flexibles permiten beneficiarte de atractivos descuentos gracias a la compra anticipada. A partir de este mes de noviembre, puedes reservar tus días de esquí a un precio inmejorable para el puente de la Purísima o cualquier otro día de la temporada. Cuanto antes reserves, mayor será el descuento.