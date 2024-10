La demanda de viajes en caravana aumenta con la llegada de los puentes

miércoles 30 de octubre de 2024 , 09:20h

Con la próxima festividad nacional del Día de Todos los Santos arranca la temporada de los puentes y vacaciones de otoño e invierno, por lo que muchos españoles aprovecharán estas fechas para planear pequeñas escapadas que permitirán recargar energías y romper con la rutina. Y precisamente es ahora en estos meses, cuando más aumenta la demanda de viajes en caravana.

Según los datos del INE, el turismo de camping en 2023 aumentó un 5,3% en pernoctaciones respecto al 2022. Una tendencia que se traslada al mundo de las caravanas y que se puede ver plasmada en las cifras de CamperDays, el ‘booking.com de las reservas de autocaravanas en todo el mundo’, que en 2023 experimentó un crecimiento de más del 90% tanto en los ingresos como en el número de reservas con respecto a 2022. La popularidad de las caravanas -indudablemente- seguirá en aumento ya que son una alternativa de viaje práctica, cómoda y diferente.

“Muchos viajeros españoles buscan la aventura y vivir nuevas experiencias, y un viaje en autocaravana es la solución perfecta para conseguirlo. Asimismo, se une el hecho de que ahora en otoño los destinos rurales y campestres son los preferidos para escapar de las grandes ciudades y tradicionalmente los favoritos de los caravan lovers para reconectar con la naturaleza”, explica Max Schmidt, director general de CamperDays.

Trucos para novatos en autocaravanas

Con motivo de esta tendencia alcista y en previsión de que serán muchos los españoles que se aventurarán a viajar en caravana por primera vez, Max Schmidt, comparte su guía más completa de vacaciones en autocaravana para aquellos que aún no se han estrenado en el mundo “road trip” y no saben por dónde empezar.

Escoge un tipo caravana en función del tiempo que pasarás dentro de ella

Al planificar el primer viaje en autocaravana, es importante elegir el vehículo perfecto para nosotros y nuestros acompañantes, y que sea adecuado al tipo de viaje que se está planeando. Se debe tener en cuenta cuántos viajeros serán, el tiempo que pasarán en la autocaravana, quién será el conductor designado y la distancia que se recorrerá cada día.

También es fundamental -al igual que en cualquier alojamiento- reservar con antelación, para asegurar que el vehículo escogido esté disponible para los puentes o fechas del viaje. Por ejemplo, para las familias numerosas la opción ideal es una autocaravana de cinco o seis plazas que suelen estar equipadas con cocina y ducha, lo que evita tener que llevar a los más pequeños a las duchas comunes del camping o a restaurantes caros. Por otro lado, las parejas que opten por un viaje más rústico verán que una autocaravana VW pop-top les resultará mucho más cómoda, ya que suelen ser más pequeñas y tener menos servicios, pero son más fáciles de aparcar y consumen mucho menos combustible.

Planifica una ruta con la que te sientas cómodo

Aunque la tentación de salir por la autopista sin rumbo puede ser fuerte, es importante planificar la ruta del viaje para evitar complicaciones. Hay que decidir el lugar y reservar un camping, porque -al menos en España- no está permitida la acampada libre. Además, es preciso tener en cuenta que, si la autocaravana no dispone de WC, será necesario acceder a una zona con instalaciones de eliminación de residuos.

Para los caravaners primerizos es recomendable que su itinerario contemple varios días por localidad para conocerla en profundidad con la tranquilidad que una caravana les puede ofrecer, y evitar ver demasiados lugares en pocos días. Una vez elegido el destino, es útil planificar la ruta que los llevará hasta allá; familiarizarse con las carreteras y asegurarse de que nos sentimos cómodos conduciendo una autocaravana sobre todo si esta es de grandes dimensiones. Si no se ha conducido una autocaravana antes o no nos sentimos desenvueltos, es mejor evitar los pueblos pequeños que puedan tener caminos más estrechos.

¿Puedes conducir una autocaravana con tu carnet Clase B?

Hasta los conductores más experimentados deben informarse con antelación antes de ponerse al volante, especialmente cuando se trata de un viaje fuera de España. En Francia, por ejemplo, también es obligatorio tener el triángulo de señalización en el vehículo. Además, muchos países europeos tienen diferentes límites de velocidad, por lo que desde CamperDays se recomienda informarse con antelación para respetar las normas de circulación de cada país para evitar multas y accidentes. Apps como Accudriver permiten ver en el móvil las normas de tráfico de más de 60 países para estar informado dondequiera que vayamos.

En cuanto al carnet que se necesita para conducir una caravana en Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda, Namibia y Sudáfrica el carnet normal (Clase B) sirve para conducir cualquier tipo de caravanas. En el caso de España, y otros países europeos, el permiso Clase B sirve para cualquier autocaravana con un peso de hasta 3,5 toneladas. En caso de alquilar un camper más grande (hasta 7,5 toneladas) es necesario contar con el carnet C1.

¿Caravana con o sin cocina? Planea bien tus comidas

Antes de emprender el viaje por carretera, conviene comprobar la previsión del tiempo en el destino y preparar la maleta acorde a ello. En España, la diferencia de temperatura entre unas zonas y otras puede variar mucho, por lo que es importante estar preparado haga frío o calor.

La comida es otra de las grandes decisiones a tomar, en lo que respecta a lo que se va a comer durante el viaje: ¿la autocaravana tiene cocina completa? Si no es el caso, habrá entonces que preparar la comida con antelación. ¿Tiene la vajilla necesaria para preparar y servir la comida? Si no se está seguro, conviene consultarlo con el proveedor. Dependiendo del destino, también es conveniente tener un plan de comidas antes del viaje, sobre todo si se trata de un destino más remoto en el que no se tiene fácil acceso a restaurantes o supermercados.

No olvidar el entretenimiento a bordo

Si se viaja en familia, o acompañado ¡no hay que olvidar la diversión! Especialmente, si se trata de un viaje largo. Cartas, libros y juegos de mesa son la opción perfecta para el entretenimiento en la autocaravana, cuando llueve o por la noche alrededor de una fogata.