Maneras de pasar un fin de semana en Bristol

jueves 21 de noviembre de 2024 , 09:48h

Inspirado en "Rivals"

La célebre novela de Dame Jilly Cooper «Rivales» se estrenó el pasado mes de octubre como adaptación televisiva dramatizada en Disney+, mostrando diferentes situaciones de la élite social de la Inglaterra de los años ochenta. Predominantemente rodada en Bristol y sus alrededores, la serie ya está cosechando un gran éxito, con la nostalgia de los 80 en primer plano.

Bristol, hogar de algunas de sus principales localizaciones es el lugar perfecto para revivir algunas de las escenas del drama del momento, Rivals. A continuación te dejamos algunas de las maneras de pasar un fin de semana inspirado en esta ficción.

Estancia en el Harbour Hotel Bristol

Este histórico y opulento hotel boutique, 2 bancos reconvertidos en el casco antiguo de Bristol, es uno de los principales lugares de rodaje de Rivals. Con su spa subterráneo, su opulento Gold Bar y sus suntuosas habitaciones, el Harbour Hotel Bristol es el lugar perfecto para alojarse y vivir sus sueños de Rivals.

Visita el Concorde en Aerospace Bristol

Suba a bordo del último Concorde que voló y visite Aerospace Bristol, donde se rodaron escenas clave de Rivals. El Concorde era conocido como la forma más extravagante, cara y avanzada de viajar en los años 80, pero ¿sabía que se construyó en parte en Filton, al norte de Bristol, donde ahora se encuentra en el museo? También puede reservar una visita privada al Concorde en Aerospace Bristol, donde podrá sentarse en primera fila, disfrutar del champán a bordo y revivir la experiencia de los 80 por sí mismo, al igual que sus anteriores pasajeros, Phil Collins y los miembros de la banda Live Aid.

Lugares de rodaje de Scouts en Bristol y sus alrededores

Además del rodaje de Rivals en los famosos estudios Bottle Yard, al sur de la ciudad, la Bristol Film Office ha facilitado muchos lugares de rodaje en el centro de la ciudad que puedes explorar. Corn Street, en la parte antigua de Bristol, es el telón de fondo de algunas escenas glamurosas de Rivals, y Queen Square, un hermoso parque georgiano, bordeado de árboles y calles adoquinadas, se transformó en una calle ficticia para la serie. Rivals también se rodó en parte en la cercana Bath (a 12 minutos en tren de Bristol) y en los Cotswolds, donde transcurre la serie (a 40 minutos de Bristol en coche), que puede visitar con Rabbie’s Tours. Para más nostalgia de los 80, visite Only Fools and Horses, que también se rodó principalmente en Bristol, y el Granary Club, donde Del Boy se cayó por la barra.

Cócteles con clase en el Cosy Club de Bristol

Otro lugar de rodaje de Rivals es el Cosy Club Bristol, en Corn Street. Este edificio de estilo neopalladiano, catalogado de Grado II, con suelos de mármol, mampostería original y tejado abovedado, fue en su día una iglesia y luego un majestuoso banco, y ahora es un gran bar y restaurante. A pocos pasos del Harbour Hotel Bristol, Cosy Club Bristol es el mejor lugar para saborear su bebida favorita inspirada en los años 80, desde un Bloody Mary hasta el clásico Cosmopolitan de fresa, o un cóctel más moderno como el Matcha Margarita.

Disfruta de una experiencia gastronómica en Goram y Vincent en The Avon Gorge by Hotel du Vin

¿Sabías que el restaurante favorito de los ochenta, Berni Inns, nació en Bristol? Famoso por su bistec con patatas fritas, sus cócteles de gambas, su gloria knickerbocker y su pastel de la Selva Negra, el primer Berni Inn abrió sus puertas en 1956, donde ahora está el Rummer, en St Nicholas Market. Para degustar gambas con ketchup Bloody Mary y un decadente filete con patatas fritas en el Bristol de hoy, Goram and Vincent en The Avon Gorge Hotel by Hotel du Vin es el lugar ideal, con unas impresionantes vistas del puente colgante de Clifton como telón de fondo.

Compra ropa retro en Sparks Bristol y St Nicholas Market

Lleva tu viaje a Bristol inspirado en los años 80 al siguiente nivel y asegúrate de lucir el papel con ropa auténtica. Visita St Nicholas Market, el mercado más antiguo de Bristol, para encontrar tesoros vintage. O compra de forma sostenible en Sparks Bristol, donde podrás comprar ropa de segunda mano de los 80, con trajes de concha, hombreras, lentejuelas y, por supuesto, ¡licra!

Jugar a juegos nostálgicos

¿Alguien ha dicho diana? Revive los 80 jugando a los clásicos dardos en Flight Club (también en Corn Street), o prueba algunos juegos arcade retro en NQ64, en Baldwin Street, o visita History of Video Games, en la planta baja del centro comercial The Galleries. Aventúrese más al norte de la ciudad y pruebe suerte con el tiro con arco o el croquet en el césped de De Vere Tortworth Court, un magnífico hotel señorial victoriano a las afueras de los Cotswolds.

Fiesta en uno de los locales de la ciudad

Con el nostálgico Club Tropicana, las bandas tributo y los nuevos grupos independientes, puede divertirse toda la noche como en los hedonistas días de los 80 en The Fleece, el apreciado local musical de Bristol. O ver a un grupo en Bristol Beacon, la mayor sala de conciertos de la ciudad, donde Billie Ocean actuará el próximo verano y donde legendarios artistas como Gary Numan y Bananarama han pasado por su escenario. Acabe donde acabe, estará bailando en el techo…