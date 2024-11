EUROPA Ampliar Meliá La Palma, disfrutar de paisajes volcánicos, cielos estrellados y playas de arena negra Redacción Más artículos de este autor Por Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Telegram

























Las tranquilas aguas del Atlántico y el paraíso volcánico de la Isla Bonita dan la bienvenida al nuevo Meliá La Palma. Tras una renovación del antiguo Sol La Palma, este emblemático hotel, ubicado en Puerto Naos, ha sido transformado para elevar la experiencia de los huéspedes y convertir el hotel en parte de la marca Meliá Hotels & Resorts. Con una ubicación inmejorable entre frondosas plataneras y el horizonte del océano Atlántico, el Meliá La Palma se posiciona como el refugio perfecto para quienes buscan experiencias en un entorno natural privilegiado. Además, las increíbles puestas de sol que se pueden disfrutar desde el hotel y la piscina ofrecen un espectáculo inolvidable, sumando un encanto especial a la experiencia de los visitantes. Su localización estratégica ofrece un punto de partida ideal para explorar los paisajes volcánicos, los cielos estrellados y las icónicas playas de arena negra que han consolidado a la isla de La Palma como un destino de clase mundial, reconocida como Reserva de la Biosfera. Así, en este oasis, la compañía hotelera cuenta ya con cerca de 500 unidades de alojamiento entre las habitaciones y suites del renovado Melia La Palma y los apartamentos del establecimiento Apartments La Palma Affiliated by Meliá: 308 habitaciones pertenecientes a Meliá La Palma y 165 unidades en Affiliated by Meliá. Entre sus principales atractivos, destaca su espectacular piscina de borde infinito que se fusiona visualmente con el océano, creando un ambiente idílico para disfrutar del clima privilegiado de Canarias. Las habitaciones y suites, diseñadas con un enfoque en la elegancia y el confort, garantizan una estancia de descanso absoluto. Además, los huéspedes pueden disfrutar de un observatorio astronómico exclusivo, que invita a descubrir la magia de los cielos nocturnos de La Palma, reconocida como uno de los mejores destinos del mundo para la observación de estrellas. La propuesta gastronómica del renovado Meliá La Palma ha sido transformada por completo, con el objetivo de brindar una experiencia culinaria de alta calidad. El restaurante principal, Mosaico, fusiona sabores internacionales y locales, utilizando ingredientes kilómetro 0. Por su parte, el restaurante Cape Nao, con vistas al mar, invita a disfrutar de la cocina mediterránea en un entorno tranquilo. Para los aficionados a los sabores internacionales, La Taquería La Hacienda ofrece una auténtica experiencia mexicana, mientras que el Lobby Bar Boreal se presenta como el espacio ideal para quienes buscan un ambiente casual, con una amplia selección de bebidas y cocktails que conquistan a todos los gustos y paladares. El hotel también cuenta con amplias instalaciones para todo tipo de eventos, que incluyen dos salas de reuniones con capacidad para 80 personas, dos salones con espacio para 250 personas y otro para 34, además de un moderno auditorio con capacidad para 500 asistentes, ideal para grandes presentaciones y conferencias. Y en línea con esa renovación del hotel y su compromiso por la reactivación de la zona, Meliá La Palma ha llevado a cabo una colaboración especial junto a la artista canaria Erika Castilla, quien ha creado tres obras exclusivas que reflejan la esencia de la isla con un estilo minimalista y figurativo. Las ilustraciones adornan el Discovery Center del hotel y también se encuentran en una serie de productos de edición limitada disponibles para los huéspedes: tote bags, postales o libretas. Esta iniciativa destaca el compromiso de Meliá con la comunidad local y la revitalización de la zona. The Level: máximo confort y privacidad Entre las principales novedades del hotel destaca la incorporación del exclusivo servicio The Level, una de las propuestas más distintivas de Meliá. Diseñado para los huéspedes más exigentes, The Level ofrece habitaciones de categoría superior con vistas panorámicas al océano, atención personalizada, acceso a áreas privadas, un lounge exclusivo y check-in y check-out independientes. Este concepto está pensado para quienes buscan un nivel superior de privacidad y confort en un entorno natural único. Un nuevo capítulo tras una completa renovación El hotel, operado por Meliá Hotels International, es propiedad de ATOM, que desde el primer momento mostró su vocación de relanzar este producto extraordinario, impulsando su “rebranding” a una de las marcas” premium” del Grupo, Meliá Hotels & Resorts, transformación en la que la sociedad propietaria habría invertido casi 4 millones de euros. Con este nuevo enfoque, propietaria y gestora afianzan su compromiso con la reactivación económica de la isla y, especialmente, con la revitalización de Puerto Naos, una zona que se ha visto particularmente afectada por la erupción volcánica. El 19 de septiembre de 2021, aquel desastre natural obligó a evacuar a 650 personas del entonces Sol La Palma en una de las operaciones de evacuación más importantes de la isla, tras lo cual el hotel, cerrado por fuerza mayor, se convirtió un agente fundamental de colaboración y solidaridad para los afectados de la zona. Tras su reapertura desde que hace unos meses se levantaron las restricciones (manteniendo de manera provisional la marca Sol), el hotel resurge ahora como Meliá La Palma, como un símbolo de la nueva etapa que comienza la isla y su modelo turístico, con estándares aún más exigentes en cuanto a calidad, experiencias “premium” y sostenibilidad. Tanto ATOM como Meliá Hotels International, que tras la reapertura del hotel el pasado verano ya expresaron su orgullo por la profesionalidad y el esfuerzo solidario mantenidos por sus equipos en La Palma ante la crisis volcánica, se muestran entusiasmados ante la nueva etapa que inicia el hotel, y con él, la Isla de La Palma. Para Gabriel Escarrer, Presidente y CEO de Meliá, “El nuevo Meliá La Palma sigue la estela de tantos otros establecimientos de nuestro Grupo que han sabido evolucionar y reposicionarse en un nivel superior, impulsando con ello, estoy seguro, su rentabilidad social y económica y su impacto positivo en términos de empleo de calidad, redistribución de renta en destino, reputación en los mercados emisores etc.” Para Victor Martí, CEO de GMA, “Como propietarios, hemos cumplido con creces nuestro objetivo de convertir el desafío del volcán en una gran oportunidad para el hotel y para el turismo de La Palma, que, estamos seguros, inicia una nueva etapa de éxitos”. Melia La Palma Puerto Naos 38769 La Palma (España) Teléfono +34 922 40 80 00 Email: [email protected]

