Qatar Airways nombra a un nuevo Master of Wine

Qatar Airways se complace en anunciar el nombramiento de su nuevo Master of Wine, que desempeñará un papel fundamental para garantizar que la aerolínea siga ofreciendo la mejor experiencia del mundo a todos sus pasajeros.

Anne Krebiehl es una de las 421 personas en el mundo que posee el prestigioso título de Master of Wine, y aporta su amplia experiencia y conocimientos del sector a la Mejor Aerolínea del Mundo según la votación de Skytrax en 2024. Como escritora galardonada, editora y renombrada jueza de vinos, Krebiehl será responsable de la cuidadosa selección de vinos de la aerolínea y la estrategia de abastecimiento, asegurando los vinos más destacados para los pasajeros de Primera Clase y Clase Business, y ayudando a que Qatar Airways se siga manteniendo a la vanguardia de las tendencias de la industria.

Adquirir vino para una aerolínea comercial es un proceso complejo, ya que la menor humedad y la presión de la cabina afectan a los sentidos de los pasajeros y a su capacidad de percibir sabores complejos. Gracias a su experiencia, Krebiehl tendrá en cuenta estos factores a la hora de confeccionar las cartas de vinos de Qatar Airways. También trabajará con las bodegas para desarrollar mezclas únicas específicas para los pasajeros de la Clase Turista que rindan excepcionalmente bien a más de 12.000 metros de altura y utilicen opciones innovadoras de envasado sostenible.

La función de Master of Wine de Qatar Airways implica un extenso proceso de evaluación de vinos, que incluye una cata a ciegas anual de más de 1.000 botellas de todo el mundo. El compromiso de Qatar Airways de seleccionar los vinos basándose únicamente en el sabor, en lugar de centrarse únicamente en las etiquetas, las puntuaciones de los críticos y los precios, da como resultado una selección variada y única a bordo.

En los últimos años, Qatar Airways ha figurado sistemáticamente entre las tres mejores aerolíneas del mundo por su excepcional selección de vinos a bordo, como reconocen premios de gran reputación, entre ellos «Cellars in the Sky», de Business Traveller, y «Wines on the Wing», de Global Traveller.

Qatar Airways se compromete a ofrecer una experiencia gastronómica memorable y lujosa a sus clientes, y el Master of Wine colaborará estrechamente con el galardonado equipo de diseño culinario de la aerolínea para maridar meticulosamente los vinos con las opciones gastronómicas a bordo. Además, el Master of Wine creará atractivos materiales de formación para la tripulación de cabina con el fin de garantizar que mantengan los más altos estándares de servicio a 12.000 metros de altura.

Xia Cai, Vicepresidente Senior de Desarrollo de Producto de Qatar Airways, señala: “Qatar Airways se complace en dar la bienvenida a Anne Krebiehl a nuestro galardonado equipo como Master of Wine. El profundo conocimiento del sector de la Sra. Krebiehl es crucial para el éxito del programa de vinos de Qatar Airways que, a su vez, es fundamental para nuestro compromiso de ofrecer constantemente una experiencia de viaje inolvidable y de clase mundial en cada vuelo”.

“Krebiehl está a la vanguardia de la industria vinícola y podrá aportar a nuestra aerolínea sus conocimientos con visión de futuro y su experiencia en abastecimiento para garantizar que sigamos siendo los mejores del mundo”.

Anne Krebiehl, Master of Wine de Qatar Airways, afirma: “Estoy encantada de unirme a Qatar Airways, la Mejor Aerolínea del Mundo, como su nueva Master of Wine. Estoy convencida de que el buen vino y la buena comida son la clave para disfrutar de la vida, incluso a 40.000 pies de altura, y el programa de vinos de Qatar Airways es un testimonio de su enfoque centrado en el cliente”

“Estoy deseando traer mi conocimiento para contribuir a ofrecer la mejor experiencia posible al cliente a bordo, ayudando a impulsar la satisfacción y fidelidad de los clientes de Qatar Airways”.

Ayer, 25 de noviembre, Qatar Airways presentó oficialmente a Anne Krebiehl como nueva Master of Wine con un evento exclusivo en el restaurante Alex Dilling del Hotel Café Royal de Londres, galardonado con dos estrellas Michelin. Por primera vez en la historia de la aerolínea, un selecto grupo de medios de comunicación europeos participó en una cata especial de vinos organizada por la Master of Wine de la aerolínea.

A principios de este mes, Qatar Airways también lanzó sus nuevos menús de restauración a bordo en Europa, haciendo hincapié en los ingredientes frescos y de temporada. Los menús han sido diseñados para los meses de invierno en Europa, con productos de invierno cuidadosamente seleccionados, incluyendo tubérculos como coles de Bruselas, boniatos y calabaza de invierno, así como frutas de temporada, como peras y arándanos. Los menús gastronómicos de Qatar Airways cambian aproximadamente una vez al trimestre en función de las estaciones para mantener el interés de los pasajeros frecuentes.