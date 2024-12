Condeduque despide el año al compás de la danza

lunes 02 de diciembre de 2024 , 08:37h

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, ofrecerá en el mes de diciembre numerosas propuestas, incluyendo varios festivales. Música, danza contemporánea, teatro, arte y mediación estarán presentes en la programación.

Del 4 al 8 de diciembre se celebrará la 38º edición del Certamen Coreográfico de Madrid, con nuevos coreógrafos que mostrarán sus piezas en el teatro del centro. Le seguirá el Festival Supernova, del 12 al 15, con La Chachi, Pedro G. Romero y Marta Izquierdo, y completará el calendario de danza el bailarín estadounidense Trajal Harrell, que estrenará en Madrid las piezas Judson Church is Ringing in Harlem (made to measure) y Twenty Looks or Paris is Burning at The Judson Church (M2M), los días 18 y 19 de diciembre. Además, dentro del apartado de artes escénicas y tras el éxito que obtuvo en la temporada anterior, se repondrá la obra de teatro Barbados 2022, de Pablo Remón, del 26 de diciembre al 5 de enero.

Los días 10 y 21 de diciembre, tendrá lugar en Condeduque el Festival Coros en el barrio, u na iniciativa vecinal que ya cumple su 8ª edición. En el apartado de cine, el día 4 se proyectará la película Blue Sun Palace, premiada en La semana de la crítica del Festival de Cannes. Continuará la exposición Éste puede ser el lugar. Performar el museo, junto a la instalación artística Fuente. Las actividades de Mediación Espacio P.O.M, (Re)vuelta al patio y Tú, yo y el mundo / La colmena completan la programación del mes.

Programación de diciembre en Condeduque:

Artes escénicas

38º CERTAMEN COREOGRÁFICO DE MADRID | Condeduque Madrid (del 4 al 8 de diciembre)

El Certamen Coreográfico de Madrid vuelve en su 38º edición para seguir impulsando la danza y apoyando los proyectos coreográficos de creadoras y creadores españoles o afincados en España. Las piezas seleccionadas optarán a más de 30 premios entre galardones en metálico, residencias, acompañamiento de procesos de creación o becas.

Festival Supernova | Condeduque Madrid (del 12 al 15 de diciembre)

El Festival Supernova estrenará Las alegrías, de La Chachi, pieza en la que explora este compás festero alterando su estructura tradicional de baile para tablao a partir de acciones aleatorias. Pedro G. Romero complementará la creación de cuatro piezas y la grabación de cuatro vídeos in situ en diferentes espacios de Condeduque, y Marta Izquierdo presentará su pieza escénica Imago-Go, a modo de reivindicación de la figura de la Majorette.

Trajal Harrell «Judson Church is Ringing in Harlem (made to measure)» / «Twenty Looks or Paris is Burning at The Judson Church (M2M)» | Condeduque Madrid (18 y 19 diciembre)

El estadounidense Trajal Harrell estrenará en Madrid Judson Church is Ringing in Harlem (made to measure) y Twenty Looks or Paris is Burning at The judson Church (M2M), pieza de danza que se engloba dentro de la exposición Este puede ser el lugar. El museo performado.

Pablo Remón «Barbados en 2022» | Condeduque Madrid (del 26 de diciembre al 5 de enero)

Condeduque acogerá la reposición de la obra Barbados 2022, de Pablo Remón, en la que las palabras son las verdaderas protagonistas porque, según su autor, “construyen un mundo”. Para la escritura de esta obra, el autor disfrutó de una residencia de escritura en la Sala Beckett.

Música

Festival Coros en el Barrio 2024 | Condeduque Madrid

El Festival Coros en el barrio, que empezó en 2017 como una iniciativa modesta, hoy se ha convertido en una feliz realidad musical y emocionante para los vecinos de Malasaña.

Cine

«Blue Sun Palace» | Condeduque Madrid (4 de diciembre)

Premio del jurado de la Semana de la crítica del Festival de Cine Internacional de Cannes, el primer largometraje de Constance Tsang explora la vida cotidiana de dos inmigrantes chinas en Flushing, barrio de Queens (Nueva York), donde creció la directora.

Arte

Este puede ser el lugar. Performar el museo (hasta el 9 de febrero)

La muestra colectiva comisariada por Natalia Álvarez Simó es un recorrido a través de obras históricas y piezas de estreno que invita, entre gestos, sonidos y materialidades, a conocer cómo piensan los artistas el cuerpo en movimiento.

Fuente de Corvin Cristian (hasta el 8 de diciembre)

Condeduque ofrece al visitante en su Patio Central la instalación Fuente, la primera que se realiza en colaboración con el Festival Internacional de Arquitectura y Diseño de Logroño ‘Concéntrico’. La pieza seleccionada, que se exhibirá hasta el 8 de diciembre, es obra del arquitecto rumano Corvin Cristian y contó con el apoyo del Instituto Cultural Rumano.

Mediación

Programación Mediación | Condeduque Madrid (hasta junio de 2025)

‘Espacio P.O.M’, ‘(Re) vuelta al patio’ y ‘Tú, yo, el mundo/ La colmena’ serán las actividades de mediación que se podrán disfrutar este mes de diciembre en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque. ‘Espacio POM’ es un punto de encuentro dedicado a la danza del futuro; ‘(Re) vuelta al patio’ lanza nuevas propuestas para habitar Condeduque desde la perspectiva de la infancia; y y ‘Tú, yo, el mundo/ La colmena’ es un laboratorio de artes escénicas expandidas para personas de 9 a 11 años, completan la programación.