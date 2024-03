La Casa Cosme Palacio, para una escapada en Semana Santa al corazón de La Rioja

En el corazón de la región vinícola de Rioja, La Casa Cosme Palacio se erige como el destino ideal para unas vacaciones inolvidables en Semana Santa. Recientemente galardonada con el premio a Mejor Alojamiento del Mundo en los premios Best Of Wine Tourism, este exclusivo hotel se presenta como la elección perfecta para aquellos que buscan una experiencia incomparable durante las vacaciones de Semana Santa.

Los premios Best Of Wine Tourism son un referente de la industria, ya que reconocen a las principales bodegas y negocios relacionados con la vinicultura. Por su parte, La Casa Cosme Palacio suma el Best Of Internacional al premio nacional Best Of Wine Tourism 2024 recibido en Bilbao-Rioja en la categoría de Alojamientos.

Una escapada al corazón de La Rioja

La Casa Cosme Palacio brinda a sus huéspedes una ocasión única para mimetizarse con el entorno, imbuirse en la cultura y la gastronomía local y disfrutar de una experiencia marcada por la excelencia.

Lo que distingue a La Casa Cosme Palacio como la opción perfecta para Semana Santa es su enfoque de experiencias diseñadas a medida en torno a la cultura del vino. Más allá de ser un alojamiento "by invitation only", el proceso de solicitud asegura conocer el perfil del cliente y personalizar cada detalle de su estancia, desde actividades organizadas hasta menús gastronómicos y servicios de bienestar.

Además, la impecable rehabilitación de la casa sobre la antigua bodega de Cosme Palacio, fundada en 1894, crea un ambiente encantador con un lujo rústico, cálido y confortable. La estructura original del edificio se ha conservado meticulosamente, manteniendo veinte antiguos depósitos y seis galerías de calados centenarios de piedra de sillería en su interior.

Las nueve habitaciones y las cuatro suites, construidas sobre los antiguos depósitos de elaboración, ofrecen un alojamiento único y acogedor. El comedor, ubicado en la antigua sala de descarga de carros durante las vendimias, agrega un toque especial a la experiencia gastronómica.

El objetivo de La Casa es que los invitados se sientan como en casa, en el sentido más literal de la expresión, y que puedan imaginar y disfrutar sus propias experiencias. El equipo de La Casa, capitaneado por Ignacio Oñate, ofrece a sus huéspedes la posibilidad de conocer la Rioja Alavesa de una manera sosegada, facilitando visitas en exclusiva, guiadas por expertos de la zona, sabedores de la historia y la intrahistoria de una tierra ligada al vino desde siempre.

Entrecanales Domecq e Hijos

Entrecanales Domecq e Hijos es uno de los grupos vitivinícolas de España más relevantes de nuestro país, con más de 125 años de experiencia en la Crianza y Elaboración de vinos de alta calidad, reconocidos por la crítica nacional e internacional.

Con viñedos y bodegas circunscritos a las Denominaciones de Origen más prestigiosas de nuestro país, y con más de 400 hectáreas en propiedad, Entrecanales Domecq e Hijos conforma su identidad con vinos excepcionales, como Cosme Palacio, Secreto, Caserío de Dueñas, y El Aeronauta; en las D.Os de Rioja, Ribera del Duero, Rueda y Valdeorras, respectivamente.

Entrecanales Domecq e Hijos está firmemente comprometido con la sostenibilidad, guía esencial para cada una de sus actuaciones. Sus bodegas fueron pioneras en España en ser neutras en carbono y utilizar energía 100% renovable