Celebrada la séptima edición de Gastrosur

La séptima edición de Gastrosur ha reunido, al sector primario del sur de Tenerife y a responsables de empresas y profesionales del turismo y la restauración para debatir sobre el papel y la importancia del producto local a la hora de ofrecer servicios gastronómicos de calidad. El evento, coorganizado por el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) y el Ayuntamiento de Adeje, ha puesto el foco en la simbiosis entre ambas actividades como motor económico del Archipiélago y ha sido concebido como un espacio de networking para crear líneas de trabajo conjunto y oportunidades de negocio gracias a la generación de relaciones entre los participantes.

La jornada fue inaugurada por el presidente del CEST, Javier Cabrera, y por el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, que estuvieron acompañados por el consejero delegado de GMR Canarias, Juan Antonio Alonso, y el director insular de Acción Exterior y Relaciones Institucionales del Cabildo de Tenerife, Pedro González.



Durante la apertura, Javier Cabrera destacó que “en esta edición, Gastrosur se ha expandido geográficamente, incluyendo a municipios como Güímar, que es la primera vez que participa, e incluso involucrando a otras islas, como La Gomera y La Palma, que tienen representación en esta feria”.

También puso el foco en el valor estratégico del sector primario, “que atraviesa problemas como la falta de relevo generacional, el acceso al agua o la desaparición de cultivos, pero que es perfectamente viable si integramos en él la innovación, la investigación y el turismo”.

Por su parte, el primer edil de Adeje destacó la transferencia de valor entre los sectores primario y turístico, que es la base de esta iniciativa. “El turismo tiene que aportar valor a la agricultura y se puede beneficiar, a su vez, de la autenticidad del territorio”, aseguró, y añadió que “no hay buena gastronomía, si no hay buen producto; y no hay buen producto, si no es local”.

En este sentido, el consejero delegado de GMR Canarias, Juan Antonio Alonso, destacó que “Gastrosur promueve estas sinergias tan necesarias entre el sector primario, el sector comercial y de restauración, y con el turismo en la isla de Tenerife”. Asimismo, Alonso subrayó “la firme apuesta del Gobierno de Canarias por las actividades agrarias y pesqueras a través de la estrategia ‘Crecer juntos’, que integra el producto de kilómetro cero en el consumo turístico y refuerza la marca Canarias como destino de calidad, destacando su compromiso con la sostenibilidad y el territorio”.

Asimismo, Pedro González agradeció al CEST que haya contado con el Cabildo de Tenerife en esta edición de Gastrosur, “porque la visión que tenemos del turismo y del modelo turístico están alineadas”. En este sentido, destacó la capacidad del Círculo de aunar a tantas administraciones diferentes, demostrando que “este tipo de eventos son necesarios y que desde diferentes territorios se tiene el convencimiento de que la sinergia entre sector primario, turismo y restauración es clave para el futuro de estas actividades económicas”.

Durante la jornada, representantes de administraciones públicas regionales, insulares y municipales debatieron junto a representantes de asociaciones empresariales del turismo y el sector agropecuario y con profesionales de la gastronomía acerca de las alianzas entre los agricultores y los restauradores, la importancia del paisaje generado por los cultivos como atractivo turístico o la reducción de la huella de carbono gracias al consumo local.

Asimismo, también tocaron temas como las nuevas tecnologías, la importancia del servicio en sala y la importancia de la sostenibilidad en la cocina. Por otra parte, los chefs Eduardo Domínguez (cofounder de Kombuchacho) y Albert Lao (Colmado 1917 Mencey), dieron dos masterclass sobre la fermentación y la salazón respectivamente. El broche final a la parte formativa del evento lo puso el considerado Mejor bartender de ron del mundo 2024, Óscar Lafuente, que realizó un showcooking y espectáculo de coctelería.

Por otra parte, desde el mediodía, Sabores de Canarias ofreció degustaciones, y exposición de productos en el espacio de networking. Los establecimientos turísticos que pudieron hacer una muestra de sus propuestas gastronómicas fueron Gran Meliá Hotel Palacio de Isora, Paradise Park Fun Lifestyle Hotel y Apartamentos Parque del Sol. Además, las marcas Blend And Coffee Roasters, Heineken, Coca Cola, cerveza artesanal Agüita, Voldis Canarias, Fonteide, Aguamac y el food truck de Canarian Street Food ofrecieron sus productos.

Gastrosur también ha contado con la aportación de colaboradores como Gestión del Medio Rural del Gobierno de Canarias, Promotur, Cabildo de Tenerife, Cabildo de La Palma y los ayuntamientos de Arona, Arico, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Güímar, San Miguel de Abona, Santiago del Teide y Vilaflor. Además, también lo patrocinan empresas como Coca Cola, Heineken, Agüita, Dismarex, Cajasiete, Restaurante El Cine, Suministros para Hostelería El Pino, Hidrotec Aguas, Macaronesian Hotels, Parque del Sol, Palacio de Isora y el hotel Paradise Park.