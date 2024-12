La poeta palestina Rafeef Ziadah actua en la Sala Mirador en un recital poético benéfico

jueves 19 de diciembre de 2024 , 08:49h

20, 21 y 22 de diciembre

La Sala Mirador acogerá un recital poético For Gaza With Love, con la poeta, periodista y activista Rafeef Ziadah, junto a su músico habitual Phil Monsour, cuya recaudación se destinará para ayuda humanitaria en Gaza a través de la UNRWA, agencia de la ONU que trabaja con los refugiados y refugiadas de Palestina y la organización médico humanitaria Médicos sin Fronteras. En el caso de que no se pueda asistir, puede aportar también una donación a través de la Fila 0 habilitada.

Junto a Ziadah, las actrices María Botto, Nathalie Poza, Elizabeth Sanjuán y Nur Levi y el actor Eduard Fernández, leerán junto a ellas los versos de la poeta nacida en Líbano y de ascendencia palestina y de quien Angela Davis, académica y activista por los derechos civiles, ha dicho que “las palabras que pronuncia con tanta belleza y gracia te llegan al corazón. Son más poderosas que cualquier arma». Por su parte, el cineasta británico Ken Loach, ha manifestado que “la poesía de Rafeef exige ser escuchada. Es poderosa, emotiva y política. Lean su obra y véanla actuar. No pueden ser indiferentes a la causa palestina”. Desde la Sala Mirador, hacemos nuestras las palabras de Loach y ofrecemos la posibilidad al público español de poder disfrutar de su poesía en vivo y, al hacerlo, además, contribuir a la ayuda de los refugiados y refugiadas de Palestina.

Fechas: 20,21 y 22 de diciembre

Horario: 20:00hrs viernes y sábado / 19:30hrs domingo