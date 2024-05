Papeles de Teatro: Paraíso blanco. Experiencia LaJoven. Las olvidadas. El chispazo

lunes 27 de mayo de 2024 , 10:03h

¿FUE UNA MUJER LA PRIMERA PERSONA REFUGIADA DE LA HISTORIA?

Vuelve a Teatro del Barrio la compañía Teatro Percutor, con su teatro artesanal, de objetos y elementos. Podremos disfrutarla, esta vez, con Paraíso blanco, que se pregunta e imagina a la primera persona refugiada de la historia y que esperamos el 29 de mayo y el 14 de junio.

No conocemos a la primera persona refugiada de la historia. Tal vez su nombre sonara parecido a Eneas o tal vez no. Quizá se tratase de una mujer. Probablemente no habría nacido en Troya, pero también escaparía de algún lugar inhabitable.

Paraíso blanco encarna una travesía excepcional. La Eneida, de Virgilio, y Las Troyanas, de Eurípides, sirven como punto de partida para acercar el exilio que se repite una y otra vez.

TALLER #EXPERIENCIALAJOVEN CON JOSÉ LUIS RAYMOND

Un verano más vuelve #ExperienciaLaJoven un espacio de encuentro para jóvenes artistas donde experimentar a través de la creación escénica colectiva bajo el título: Cuerpo, espacio y acción. Esta vez, el taller estará dirigido por el director y escenógrafo José Luis Raymond junto a Alberto Granados.

Durante seis días, trabajarán sobre el diálogo entre lo plástico y lo escénico, y cómo las diversas manifestaciones artísticas pueden convivir y alimentarse entre ellas a la hora de generar una dramaturgia. Un taller único impartido por uno de los grandes educadores teatrales de nuestro país.

Este taller está dirigido a jóvenes artistas y creadores con interés por lo escénico y/o lo plástico y en la convivencia de las distintas disciplinas artísticas.

La inscripción estará abierta hasta el próximo 7 de junio.

¿Cuándo?: Del 24 al 29 de junio de 10:00 a 14:00h

Del 24 al 29 de junio de 10:00 a 14:00h ¿Dónde?: LaNave (C/Antonio López, 58)

‘LAS OLVIDADAS’ EN LA SALA MIRADOR (MADRID)

HASTA EL 2 DE JUNIO

Las olvidadas se estrenó en el Teatro Akadèmia de Barcelona como resultado del premio MikroAkadèmia en 2019. Ahora llega a la Sala Mirador con un elenco distinto: Leidy Gómez y Carolina Sobisch, con texto y dirección de Lara Díez Quintanilla.

Dos mujeres se encuentran repentinamente y sin conciencia en un espacio-tiempo indefinido. Juntas tejerán los recuerdos de todas las que fueron y realizan un viaje por el sentido de la memoria, la conciencia y la existencia a través de las mujeres.

Desde el inicio de la humanidad hasta hoy, en todos los rincones del planeta y sin excepción, las mujeres hemos sido sometidas a la tiranía heteropatriarcal. De manera más o menos encubierta, con más o menos intensidad.

Las olvidadas son las anónimas. Aquellas de las que no se escriben libros, ni se realizan pinturas, ni se erigen como símbolo de una determinada feminidad. Son mujeres que han estado allí pero que no las recordamos porque nunca hemos oído su voz.

TEATRO DEL BARRIO: EL ACTOR MARCOS MAYO CUENTA SU HISTORIA

estreno absoluto de El Chispazo, que ha escrito y protagoniza Marcos Mayo, actor conocido por Supernormales o Lectura fácil. El título permanecerá en cartel del 26 de mayo al 9 de junio.

Un alter ego

El protagonista de El Chispazo es un personaje es el propio Marcos. con el apoyo de Pablo Ríos complementándolo como su lado más racional. Esto tiene mucho de autobiográfico. Marcos convive con una parálisis cerebral desde que era un bebé, y por el camino de sus años, se le han presentado diferentes escenarios llenos de piedras y constantes dudas. Ha dirimido constantes conflictos pensando si abrazar eso que llamamos normalidad o aburrirse en la comodidad.