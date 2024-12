Fitur Cruises 2025 presenta su programa de actividades

viernes 27 de diciembre de 2024 , 09:09h

FITUR Cruises, espacio dedicado al mundo de los cruceros en la Feria Internacional de Turismo organizada por IFEMA MADRID, sorprende con un programa completo de actividades y ponencias dirigidas tanto a profesionales como al público general con el que descubrir las últimas novedades y tendencias futuras del sector.

Durante los cinco días de Feria, del 22 al 26 de enero, FITUR Cruises, organizada por FITUR en colaboración con Cruceroadicto.com, anuncia diferentes iniciativas para mostrar la esencia del turismo de los cruceros. Cruise Campus es un novedoso sistema de minicursos que, de forma práctica y de la mano de expertos en diferentes ámbitos de la comercialización, la comunicación e, incluso, viajeros profesionales, tratarán aspectos relacionados con la experiencia de un viaje en crucero desde todos los ángulos.

En el fin de semana, además de las charlas Cruise Campus, se celebrará el popular Cruise Scavenger Hunt, patrocinado por Intermundial, en el que los equipos deberán resolver pistas y visitar una serie de escalas de cruceros a lo largo de los pabellones de FITUR para optar a un sorteo final donde ganar viajes en crucero para dos, bonos para excursiones, o seguros de viaje.

Junto a ello, el jueves 23 de enero, FITUR Cruises celebrará la tercera edición de los Premios Cruceroadicto en un evento con presencia de los finalistas por cada categoría. Estos galardones internacionales son los únicos premios de cruceros votados 100% por la comunidad de viajeros de habla hispana. En este sentido, para garantizar que es el viajero quien tiene la última palabra, son los primeros premios en España certificados por el sello AENOR “compromiso con la transparencia y la imparcialidad”. Se entregarán los galardones en las categorías mejor barco, naviera y puerto del año 2024.

Asimismo, esta edición cuenta con una importante participación con navieras líderes como Costa Cruceros, Italia; Baluma Cruises, representantes en España de Celebrity Cruises (Estados Unidos) y Azamara (Estados Unidos); NCL Holding, con Norwegian Cruise Line (Estados Unidos), Oceania Cruises (Estados Unidos) y Regent Seven Seas (Estados Unidos) y la naviera Emerald Spanic, representantes en España de Emeral Cruises (Australia) y Scenic Luxury Cruises (Australia). Junto a ellas, también estará presente Shore2Shore, compañía dedicada a excursiones y tours para cruceros en español.

Programa completo de FITUR Cruises 2025

Miércoles 22 de enero

Puertos de encrucijada: Los destinos de cruceros entre la bienvenida y el desafío

(Frank Babinger, profesor de la Facultad de Comercio y Turismo UCM)

Descubre la experiencia de navegar en una compañía premium

(Celebrity Cruises / Azamara)

La opción más completa para las vacaciones

(Costa Cruceros)

Jueves 23 de enero

¿Cómo es y qué busca el crucerista? Tendencias para 2025

(Cruceroadicto.com)

Cómo viajar en ultra-luxury con todos los lujos incluidos

(Regent Seven Seas Cruises)

¿Qué es realmente un crucero de lujo? Claves para comercializarlo

(Emerald Spanic)

PREMIOS CRUCEROADICTO 2024

Proclamación de los ganadores de la tercera edición en un evento con presencia de los finalistas por cada categoría, mejor barco, naviera y puerto del año 2024.

Viernes 24 de enero

Your World. Your Way. Redefiniendo los cruceros ultra premium

(Oceania Cruises)

Claves del éxito y popularidad de las excursiones de cruceros en español

(Shore2Shore)

¡Disfruta MÁS en tus vacaciones!

(Norwegian Cruise Line)

Sábado 25 de enero

Un faro de esperanza en el mar

(Mercy Ships Spain)

El seguro de viaje: Tu aliado para unas vacaciones de crucero perfectas

(Intermundial)

CRUISE SCAVENGER HUNT patrocinado por Intermundial

Café & Cruceros

Una oportunidad de encuentro tanto para cruceristas veteranos como aquellos que se acercan a este maravilloso mundo planificando su primer viaje.

Domingo 26 de enero

Encuentro de viajeros de cruceros para desayunar en la mañana del domingo.