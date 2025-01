Guatemala presentó su nueva campaña de publicidad en FITUR 2025

lunes 27 de enero de 2025 , 10:36h

Guatemala presentó en Madrid, España, su campaña internacional de publicidad “New Season Available; Only on Your Stories” (Nueva temporada disponible; Solo en tus historias), una apuesta creativa y ambiciosa que busca consolidar al país como un destino turístico de primer nivel en América Latina.

La campaña está diseñada para inspirar a los viajeros a ser protagonistas y transformar sus visitas en relatos inolvidables, donde cada experiencia en Guatemala se convierte en un capítulo único de sus propias historias que permanecen en la memoria.

La campaña, presentada en el marco de la Feria Internacional de Turismo 2025 (FITUR) en Madrid, está estructurada en capítulos temáticos que reflejan la diversidad y riqueza de Guatemala. Entre ellos destacan la cultura, con tradiciones vibrantes, colores y expresiones artísticas únicas; la naturaleza, que ofrece paisajes imponentes como volcanes, lagos y selvas; y la aventura, que invita a quienes buscan experiencias llenas de adrenalina.

También se incluyen propuestas como bodas y lunas de miel, que brindan escenarios románticos para momentos inolvidables; los cruceros, que combinan lujo y tranquilidad en los puertos guatemaltecos; y las reuniones y exhibiciones, posicionando al país como un lugar que inspira grandes ideas y eventos de impacto.

Además, se resalta la riqueza gastronómica, donde cada plato cuenta historias llenas de sabor; el turismo idiomático, que permite aprender español en un contexto cultural enriquecedor; y la oferta de salud y bienestar, con espacios ideales para reconectar con el cuerpo y el espíritu. Cada uno de estos temas es promovido mediante una estrategia integral que incluye contenido digital, vídeos de alto impacto y publicidad exterior, como vallas, mupis, autobuses y estaciones de metro.

Con esta estrategia buscamos fortalecer la presencia de Guatemala en el Mundo. Cambiar la narrativa sobre lo que somos y buscar lo que realmente hace especial a nuestro país”, expresó Harris Whitbeck, Director del INGUAT. Y agregó “esperamos que todo este trabajo nos permita recibir a más visitantes este 2025. Un objetivo que refleja nuestra confianza en el atractivo único de Guatemala.

La campaña tendrá presencia en mercados estratégicos seleccionados con base en la información aportada por las herramientas de Inteligencia Turística. En América Latina habrá presencia en El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, República Dominicana, México y Argentina. En América del Norte abarcará Estados Unidos y Canadá; en Europa llegará a España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y Países Bajos. Y en Asia se promocionará en Japón y Corea.

Con esta iniciativa, Guatemala busca cambiar la manera en que el mundo percibe al país, destacando su autenticidad, diversidad y hospitalidad, mostrando un país lleno de experiencias genuinas, donde cada rincón tiene una historia única por contar.

La meta de Guatemala para 2025 es recibir a 3.4 millones de visitantes no residentes, un objetivo que refleja la confianza en el atractivo del país y en el impacto de esta estrategia global. La campaña también se integrará a futuras ferias internacionales de turismo, continuando la promoción activa de Guatemala como un destino único.