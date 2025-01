Lugares x Trisha Brown Dance Company en el MPM

martes 28 de enero de 2025 , 08:38h

Trisha Brown Dance Company (TBDC) inaugura Lugares x, un programa innovador del Museo Picasso Málaga que explora la interacción entre el arte, la performance y el espacio museístico.

La compañía neoyorquina fundada en 1970, responsable del legado artístico de la artista Trisha Brown, pionera en la danza posmoderna, presentará In Plain Site y Floor of the Forest el miércoles 29 de enero en el Museo Picasso Málaga en dos pases, a las 12 y a las 16 horas.

Tras la actuación de TBDC, la pieza Floor of the Forest (1970) será interpretada por estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga (ESAD), formados especialmente para esta ocasión por la compañía, del 1 al 8 de febrero en distintos pases.

CALENDARIO DE ACTUACIONES

Miércoles 29 de enero. Performances por la TBDC (12.00 y 16.00 h.).

Sábado 1 y domingo 2 de febrero. Performances por el alumnado de la ESAD (12.00 y 16.00 h.).

Lunes 3 - viernes 7 de febrero. Performances por el alumnado de la ESAD (12.00 y 17.00 h.).

Sábado 8 de febrero. Performances por el alumnado de la ESAD (12.00 y 16.00 h.).

Acceso libre con la adquisición de la entrada al Museo.

Con la colaboración de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga.

La Trisha Brown Dance Company, fundada en 1970, es una compañía de danza posmoderna dedicada a la interpretación y preservación de las obras de su directora artística fundadora, Trisha Brown, así como a proyectos relacionados con su legado. A lo largo de su trayectoria, la compañía ha colaborado con destacados artistas visuales y músicos, creando un repertorio variado y presentando sus obras en escenarios de todo el mundo.

El programa "Lugares ×" en el Museo Picasso Málaga representa una oportunidad excepcional para apreciar la obra de Trisha Brown en un contexto que destaca la relación entre la danza contemporánea y el espacio arquitectónico del museo.