La nueva tarjeta regalo por San Valentín de Iberia

miércoles 12 de febrero de 2025 , 09:00h

El amor está en el aire y, para celebrarlo, Iberia lanza este San Valentín su tradicional tarjeta regalo con descuentos de hasta el 10 % dependiendo del importe.

Un original regalo para volar, que permite al remitente personalizar la tarjeta y acompañarla de una dedicatoria especial.

El proceso de compra es muy sencillo. Basta con entrar aquí hacer clic en “Compra una tarjeta regalo” en el banner principal de la página y, después, elegir el importe del regalo, con los descuentos vigentes en esta promoción:

La tarjeta con un precio de 50 euros solo cuesta 47,5 euros.

La de 100 euros está disponible por 94 euros.

La de 300 euros se puede adquirir por 276 euros.

Y la de 500 euros está a la venta por 450 euros.

Una vez elegida la tarjeta, el comprador puede imprimirla o enviarla por mail a la persona receptora de este regalo.

La tarjeta regalo es válida durante un año desde el momento de la compra. Una vez elegido el destino y las fechas, los clientes solo tienen que canjearla en la web de Iberia y disfrutar de su viaje.

Las tarjetas son válidas para vuelos operados por Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum.

Destinos para celebrar San Valentín

Venecia

Con sus románticos canales y su atmósfera mágica, Venecia es el destino perfecto para celebrar San Valentín. En esta ciudad flotante, las parejas pueden disfrutar de un paseo en góndola bajo los antiguos puentes, como el Puente de los Suspiros, o perderse en sus estrechas callejuelas llenas de historia y encanto. Además, la gastronomía veneciana, con sus deliciosos mariscos y vinos exquisitos, convierte cualquier cena en una experiencia especial. En San Valentín, Venecia se convierte en destino perfecto para celebrar el amor.

Una ciudad con encanto a la que Iberia ofrece 21 frecuencias semanales desde Madrid.

París

Un paseo por el Sena, una cena a la luz de las velas con la Torre Eiffel de fondo o un paseo por las calles empedradas de Montmartre, hacen de París una ciudad imprescindible para celebrar el amor. En esta fecha tan especial, la Ciudad de la Luz se convierte en el escenario perfecto para vivir un romance de película.

Iberia facilita el viaje a París con 9 vuelos diarios a París-Orly y Charles de Gaulle desde Madrid.

Nueva York

Otro destino de película para celebrar San Valentín es Nueva York. Una ciudad en la que las parejas pueden disfrutar de un paseo bajo las luces de Times Square o una caminata por Central Park. Los numerosos restaurantes de Manhattan permiten a los enamorados disfrutar de una cena con vistas panorámicas de los rascacielos.

En febrero, Iberia ofrece 12 frecuencias semanales entre Madrid y Nueva York.

Tromso

Las parejas más aventureras tienen en Tromso su destino perfecto para celebrar San Valentín bajo el halo de las auroras boreales. Situada por encima del Círculo Polar Ártico este destino es ideal para quienes quieren celebrar su amor de una manera diferente, disfrutando de la nieve y de la naturaleza. Tromso ofrece la posibilidad de paseos en trineos y de cenas románticas en iglús de cristal con vistas al cielo estrellado.

Una ciudad a la que Iberia vuela con dos frecuencias semanales, los jueves y los domingos hasta el próximo 2 de marzo.

San Valentín de película

El sistema de entretenimiento a bordo también se llena de amor en estas fechas. Los clientes de los vuelos de largo radio podrán disfrutar de una selección de las mejores películas románticas clásicas de todos los tiempos como Ghost, Cómo perder a un chico en 10 días, El diario de Bridget Jones, Fly Me to the Moon y Vivir el Momento.

Iberia Express: descuentos de hasta el 50 por ciento

Hasta el 16 de febrero, Iberia Express ha lanzado en su web, www.iberiaexpress.com, una promoción con descuentos de hasta el 50 por ciento en sus tarifas Express y Classic. En la campaña se han incluido todos los destinos de Iberia Express: internacionales como, por ejemplo, Ámsterdam, Berlín, Dublín, Marrakech o Nápoles, entre otros; y domésticos como Málaga, Sevilla, Ibiza, Mallorca, Tenerife o Gran Canaria, por mencionar algunos.

Con esta promoción se puede viajar hasta el 19 de junio de 2025; simplemente hay que pertenecer al Club Express, dándose de alta en www.iberiaexpress.com de forma gratuita.