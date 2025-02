La sidra como experiencia gastronómica todo el año

Todo comenzó en 1526, en un pequeño caserío-lagar llamado Petritegi, enclavado en el corazón de Astigarraga, cuando las primeras sidras comenzaron a fermentar en sus kupelas. Desde ese momento, este rincón del País Vasco se convirtió en un lugar donde la tierra, las manzanas y la pasión humana se unieron para crear algo único.

Durante siglos, Petritegi ha sido testigo del paso del tiempo, manteniéndose como un pilar de la cultura sidrera vasca. Mientras muchas sidrerías actuales surgieron en las décadas de los 80 y 90, Petritegi ya había trazado una larga historia de tradición, convirtiéndose en un faro de autenticidad y calidad.

El Legado Familiar: Generación tras Generación: Joaquín Otaño: El Visionario de la Cuarta Generación

En los años 60, Joaquín Otaño, miembro de la cuarta generación, transformó Petritegi de una sidrería tradicional en un referente del sector. Fue su visión innovadora la que marcó un antes y un después:

El Txotx Moderno: Joaquín-junto a otros sidreros- reinventó el ritual del txotx, permitiendo que los visitantes probaran directamente la sidra de las kupelas, creando una experiencia que no solo era gastronómica, sino también cultural. También fue uno de los sidreros fundadores de la Asociación.

Innovaciones Técnicas: Introdujo sistemas de refrigeración, maquinaria moderna para la producción y nuevos formatos de envasado, mejorando la calidad y ampliando los mercados.

Liderazgo Sectorial: Como fundador de la asociación de Sidreros, Joaquín fomentó la profesionalización de la sidra vasca, llevando la industria a un nuevo nivel.

Ainara Otaño: Liderando con Pasión. Quinta Generación

Hoy, Ainara Otaño, de la quinta generación, lleva las riendas de Petritegi. Desde pequeña, Ainara vivió la cultura sidrera, participando en la recogida de manzanas y aprendiendo cada paso del proceso. Bajo su liderazgo, Petritegi ha dado pasos hacia la modernidad sin perder sus raíces:

Innovación y Diversificación: Ha liderado proyectos como el lanzamiento de la Denominación de Origen, sidras elaboradas con manzanas autóctonas, y La Petri, una sidra espumosa galardonada.

Compromiso Sostenible: Ainara ha apostado por la sostenibilidad, registrando la huella de carbono de Petritegi y fortaleciendo la producción ecológica.

Creación de Nuevas Experiencias: Ha introducido espacios como el Sagar Bar Malum Rex, donde la sidra se vive de forma moderna e innovadora.

Para Ainara, la sidra no es solo una bebida; es una forma de conectar personas y generaciones. Su enfoque en mantener viva la tradición mientras abraza la modernidad ha sido clave para llevar a Petritegi al siguiente nivel.

La Nueva Generación: Argoitz Otaño

Argoitz Otaño, miembro de la sexta generación, está escribiendo un nuevo capítulo en la historia de Petritegi:

Como enólogo de Petritegi, Argoitz lleva la innovación al núcleo del producto. Su trabajo incluye el desarrollo de sidras monovarietales y gamas como La Petri explorando nuevas formas de conectar con un público más diverso. Para Argoitz, la sidra es un campo de posibilidades infinitas, donde la tradición se mezcla con la creatividad.

Desde las primeras kupelas en 1526 hasta las innovaciones lideradas por Argoitz, Petritegi es un ejemplo vivo de cómo la tradición puede evolucionar y mantenerse relevante. Con una familia que ha sabido adaptarse a los tiempos, cada generación de Petritegi ha añadido un nuevo capítulo a esta historia de casi 500 años

Las Líneas de Negocio de Petritegi: La Sidra como Eje Central

Al igual que las grandes bodegas de vino, Petritegi ofrece un ecosistema completo que gira en torno a la sidra. Desde su elaboración hasta experiencias únicas, todo está diseñado para sumergir a los visitantes en un universo auténtico y vibrante:

Sidrería: El Corazón de Petritegi

La sidrería de Petritegi no es solo el lugar donde empezó su historia; es el corazón palpitante de la experiencia, el espacio donde las tradiciones más antiguas cobran vida de forma vibrante y moderna. Es un lugar que, año tras año, sigue uniendo a personas en torno a algo tan simple y poderoso como un vaso de sidra.

El Ritual del Txotx: Pura Magia Compartida

Cada enero, con la llegada del invierno, la sidrería se transforma. El grito de "¡Txotx!" resuena por el espacio, y con ese sonido, las kupelas se abren, dejando que la sidra fluya en un ritual que es tanto una tradición como una fiesta.

Aquí no hay formalidades ni etiquetas: cada persona, vaso en mano, se acerca al tonel para recoger su ración de sidra recién servida, aún cargada de vida y frescura. No importa si es tu primera vez o si llevas toda la vida haciéndolo: cada sorbo es una experiencia única, porque no solo pruebas la sidra, pruebas la historia, la comunidad y el momento que estás compartiendo.

El txotx no es solo un ritual; es una invitación a conectar, a compartir risas, a olvidarse del tiempo. En Petritegi, este momento no se vive como una simple tradición, sino como una celebración de todo lo que importa: la buena compañía, la autenticidad y el placer de lo sencillo.

El Menú: Sabores que Cuentan Historias

La sidra no viaja sola, y el menú que acompaña al txotx es una auténtica declaración de amor a la gastronomía vasca. Aquí, cada plato está diseñado para maridar a la perfección con la sidra, realzando sus notas frescas y su carácter natural.

Tortilla de Bacalao: Suave, jugosa, con el equilibrio justo entre lo tradicional y lo sorprendente. Es el primer bocado de un viaje de sabores que no se olvida.

Chuleta a la Parrilla: Un plato icónico, cocinado a la brasa con maestría y con ese toque ahumado que transforma cada corte en una experiencia sensorial.

Queso, Nueces y Membrillo: Dulce, salado y crujiente. El broche final perfecto para un menú que no solo alimenta, sino que también celebra.

Aquí no hay pretensiones; todo está pensado para que disfrutes con el alma, para que cada plato se convierta en un recuerdo que querrás revivir.

Un Espacio que Invita a Conectar

La sidrería de Petritegi no es un restaurante al uso. Es un lugar donde las mesas largas invitan a compartir, donde las risas se mezclan con el sonido de los vasos al brindar y donde cada rincón te hace sentir como en casa. Es el tipo de espacio donde entras como visitante y sales como parte de una tradición que lleva casi 500 años uniendo a las personas.

Tradición con Mirada al Futuro

Aunque la historia de la sidrería de Petritegi se remonta a siglos atrás, su espíritu es más actual que nunca. Aquí, la tradición se vive con frescura, adaptándose a los tiempos sin perder su esencia. Cada temporada de txotx es un recordatorio de que las cosas más auténticas nunca pasan de moda.

Sagar Bar Malum Rex: Innovación con Espíritu Sidrero

Ubicado en Astigarraga, Gipuzkoa, Malum Rex es el primer Sagar Bar del planeta. Este espacio único combina tradición e innovación para ofrecer una experiencia revolucionaria en torno a la sidra. Con una carta cuidadosamente seleccionada y un ambiente moderno, es el lugar donde la sidra es la verdadera protagonista.

Una Carta que Celebra la Diversidad de la Sidra

En Malum Rex, los amantes de la sidra encontrarán más de 40 referencias locales e internacionales, incluyendo:

Sidras Naturales: Representando la autenticidad del País Vasco.

Espumosas y Pét-Nat: Ideales para quienes buscan algo más sofisticado.

Sidras de Hielo y Ecológicas: Innovaciones que amplían las fronteras de lo que puede ser la sidra.

Propuesta Gastronómica: Fusión Carnívoro-Vegana

La cocina de Malum Rex combina tradición y modernidad, con opciones que satisfacen todos los paladares:

Carnívoras: Hamburguesas de chuleta, costillas de cerdo Basatxerri, y txuleta de carne local.

Veganas y Vegetarianas: Musaka y pakoras de inspiración internacional.

Parrilla en Temporada: Sardinas asadas y otros platos de proximidad preparados al momento.