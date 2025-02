Celebrando los 150 Años de CARMEN de Bizet con la Compañía Antonio Gades

jueves 27 de febrero de 2025 , 08:09h

LA COMPAÑÍA ANTONIO GADES CELEBRA ESTE ACONTECIMIENTO MUNDIAL OFRECIENDO UNA GIRA DE “CARMEN”, OBRA MAESTRA DE ANTONIO GADES Y CARLOS SAURA, EN LA QUE LOS CREADORES FUSIONARON LA MÚSICA CLÁSICA DE BIZET CON LA INTENSIDAD DEL FLAMENCO EN VIVO

En el marco de la gira conmemorativa de los 150 años del estreno de la ópera de Bizet, la Compañía Antonio Gades presentará del 8 al 18 de mayo de 2025 en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid “CARMEN” de Antonio Gades y Carlos Saura.

La “CARMEN” de Gades y Saura es sin dudas una obra maestra que llevó el flamenco más allá de sus raíces, convirtiéndolo en un género teatral universal. Esta producción audaz y transformadora marcó un hito al fusionar la música clásica de Bizet con la intensidad del flamenco en vivo, redefiniendo la narrativa de la danza europea.

La figura de Carmen representa para Gades la lucha de la mujer por conseguir la libertad frente a lo establecido, piensa que era una incomprendida, ya que cuando se escribió la obra, ésta supuso un escándalo para la época, en la que aún no se podía pensar en la emancipación de la mujer. “Hice Carmen porque no me gustaba esa imagen estereotipada y falsa que tiene, siendo una mujer que cuando ama se entrega sin reservas, que no abandona a su clase aunque se encuentre en las más altas esferas”.

No será por casualidad que el personaje del ballet refleja dos de las actitudes vitales más características del coreógrafo: su conciencia de clase y su amor a la libertad.

“CARMEN” de Gades y Saura ha recibido desde su estreno los más altos elogios de parte de la crítica internacional, como por ejemplo, el New York Times: “Una obra que trasciende el tiempo y las fronteras. Flamenco, música clásica y teatro en perfecta armonía” o Le Figaro: “El espectáculo que elevó el flamenco al nivel de las grandes producciones internacionales”.

Lleva representándose ininterrumpidamente desde su creación, en los escenarios más prestigiosos del mundo.

En 2025, la gira que conmemora el 150 Aniversario de la ópera de Bizet incluirá ciudades como Módena, Parma, Jerez de la Frontera, Lille, Amberes, Lyon, Estrasburgo, Lausana, Nancy, Niza, Marsella, Paris, Nantes, Cremona, Pamplona o Sevilla.

La Compañía Antonio Gades es desde su creación uno de los grandes puntales de la Danza Española y Flamenca.

Basada sobre el repertorio del legendario coreógrafo Antonio Gades, hace gala de una escuela particular definida por el Maestro, que la diferencia del resto de formaciones españolas. En la actualidad, bajo la dirección de Stella Arauzo, entremezcla varias generaciones de artistas que hacen posible la transmisión directa de las líneas que caracterizan la escuela gadesiana: un lenguaje estético y depurado, a la vez que arraigado en las tradiciones y la cultura del pueblo español.

“CARMEN” de Antonio Gades y Carlos Saura, el clásico inmortal que sigue reinventándose y emocionando al público generación tras generación, nuevamente en Madrid.

Será en el icónico UMusic Hotel Teatro Albéniz, donde los amantes de la música, la danza, el flamenco y el teatro podrán disfrutarla del 8 al 18 de mayo de 2025.