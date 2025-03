El reconocido Wellness club Seven llega a Ibiza en mayo

Hay algo especial en Ibiza: su ritmo, su energía y la forma en que la isla oscila entre la intensidad y la calma. Y, si hay un lugar que destaca por ser la intersección de esos dos mundos, es Talamanca. Justo allí, SEVEN Ibiza abrirá en mayo de 2025, trayendo a la isla un nuevo concepto de bienestar, donde el movimiento, la recuperación y la longevidad se convierten en un estilo de vida.

Este será el espacio más inmersivo de SEVEN hasta la fecha, el reconocido wellness club de Dubái ha diseñado cuidadosamente su amplio espacio de Ibiza donde el fitness, la restauración y la comunidad tienen protagonismo. Desde entrenamientos al amanecer con vistas al mar hasta sesiones de terapia de agua helada después de un largo día de verano, SEVEN Ibiza se convierte en el lugar perfecto para elevar el día a día.

El club: fuerza, recuperación y equilibrio

El club, que es la zona de gimnasio, ha sido concebido de forma que todos sus elementos fomenten la fuerza, la vitalidad y el autocuidado. Para ello, cuenta con el respaldo de Technogym, líder en equipamiento fitness, ofreciendo una experiencia integral que combina entrenamiento cardiovascular, flexibilidad y fuerza, todo ello acompañado de clases impartidas por expertos.

Pero el entrenamiento es solo una parte de la ecuación. La recuperación es fundamental: la sauna, el baño de vapor y las piscinas de inmersión en frío proporcionan un ciclo de desintoxicación y renovación, garantizando que los miembros no solo entrenen más duro, sino que lo hagan de manera más inteligente. Cada detalle está diseñado para el equilibrio, la prevención y la longevidad.

Más allá del fitness, un espacio pensado para el relax y la buena alimentación

La recuperación no se trata solo de lo que haces, sino también de lo que consumes. SEVEN Ibiza acoge a The Dose by Silvena, el restaurante de Silvena Rowe donde cada plato se basa en principios de biohacking, hidratación y nutrición óptima. Desde comidas elaboradas con ingredientes cuidadosamente seleccionados hasta elixires funcionales, The Dose transforma la alimentación en energía.

Y luego está la relajación, las terapias de masajes del club están diseñadas para ayudar a una recuperación profunda, tanto de un entrenamiento de alto rendimiento como de los momentos más calmados.

Un club basado en la comunidad

SEVEN Ibiza no trata solo del bienestar individual, sino de experiencias compartidas. El club de senderismo, el club de running y sus dos piscinas ofrecen oportunidades para conectar a través del movimiento. Ya sea con una carrera matutina, un instante de calma junto al agua o simplemente formando parte de una comunidad con intereses afines, se fomenta la conexión a través del aprendizaje, el apoyo y la inspiración mutua. Además, sus piscinas han sido diseñadas como espacios de relajación y de encuentro social, creando un ambiente acogedor tanto para familias como individualmente.

Bienestar, redefinido. Inauguración en mayo de 2025.

SEVEN Ibiza no es solo un club, es un compromiso con el equilibrio, la longevidad y una vida plena. Un lugar donde el entrenamiento, la recuperación y el autocuidado se convierten en rituales cotidianos, sin esfuerzo.