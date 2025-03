FOREVER, el Michael Jackson más visto, celebra su 15 aniversario en Madrid

viernes 07 de marzo de 2025 , 10:16h

El único show en el mundo avalado por la familia Jackson llega al Teatro Capitol en noviembre

FOREVER, THE BEST SHOW ABOUT THE KING OF POP, el espectáculo homenaje a Michael Jackson más visto y con mejores críticas a nivel internacional, llegará al Teatro Capitol del 3 al 13 de noviembre para celebrar su 15º aniversario.

Desde su estreno en marzo de 2010 en el Teatro Lope de Vega de Madrid, este tributo ha emocionado a más de un millón de espectadores en países como México, Puerto Rico, Francia, Dinamarca, República Checa, Alemania, Portugal, Polonia y Suiza, consolidándose como la mejor experiencia para revivir la magia del Rey del Pop.

Avalado por tres miembros de la familia Jackson –La Toya, Jermaine y Joseph Jackson–, FOREVER no es solo un espectáculo musical, sino una experiencia única que transporta al espectador al universo de Michael Jackson a través de una impresionante puesta en escena, impactante diseño audiovisual y una selección impecable de sus mayores éxitos. Con 21 artistas en escena, entre músicos, bailarines y cantantes, el show ofrece un recorrido fascinante por los momentos más icónicos de la carrera del Rey del Pop, incorporando nuevas coreografías y sorprendentes interpretaciones de sus canciones.

El 25 de junio de 2009, el mundo despidió inesperadamente al artista de pop más influyente de todos los tiempos. Su legado, sin embargo, sigue vivo y más vigente que nunca. FOREVER es una oportunidad única para volver a vibrar con su música, su energía y su mensaje de amor por la tierra y la naturaleza.

"Es demasiado bueno para ser real. Me pareció ver a Michael ahí...", expresó Joseph Jackson tras presenciar el espectáculo. Por su parte, La Toya Jackson destacó que FOREVER "no solo captura su música, sino también su corazón".

EQUIPO ARTÍSTCO:

PRODUCCIÓN E IDEA ORIGINAL: Carlos J. López (Summum Music)

DIRECCIÓN ESCÉNICA: Jesús Sanz-Sebastián

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Jesús Sanz-Sebastián y Carlos J. López

DIRECCIÓN MUSICAL: Guillermo González

COREOGRAFÍA: Yolanda Torosio y Carmelo Segura

COREÓGRAFA RESIDENTE: Yurena Molina

AUDIOVISUALES: Nueve Ojos

ILUSIONISMO: Dakris

VESTUARIO: Juan Ortega

CANTANTES: Belia Martin, Xiluva Tomás, Lola Dorado, Carlos Valledor, Carlos Valdés, Aser León y Luis León.

BAILARINES: Álex Blanco, Yurena Molina, Lara Díaz, Álvaro Gómez, Raúl Rugarcía, Sonia Orta, Nicolai Curnic, Kevin Vélez y Gilbert Hernández.

MÚSICOS: Guillermo González, Javier Suárez Collin, José Antonio Pereira, Yasser Herrera y Arturo Valero.