José Alejandro González, secretario de Turismo de Medellín: “Buscamos turismo responsable”

José Alejandro González Jaramillo es el actual Secretario de Turismo y Entretenimiento de Medellín, Colombia.

Nacido en Medellín, ha trabajado como administrador de empresas con 35 años de experiencia en la industria turística. Antes de asumir su cargo actual, fue gerente de Viajes Veracruz L'Alianxa S.A.S. desde 1989 hasta diciembre de 2023.

También ha desempeñado roles como asesor administrativo en la Alcaldía de Medellín y contratista en el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín.

En abril de 2024, el alcalde Federico Gutiérrez anunció la creación de la Secretaria de Turismo y Entretenimiento y quería que ese puesto lo ocupase un empresario del sector turístico y así lleva un año en ese puesto.

Desde entonces, ha trabajado en fortalecer el ecosistema turístico de la ciudad, promoviendo un turismo responsable que genere valor y crecimiento económico.

“Medellín es una ciudad alegre, una ciudad tranquila y estamos enfocados especialmente en el turismo comunitario, y comunitario es que la gente vaya y tenga interacción con la comunidad y con los empresarios de turismo que son muy importantes en la ciudad.” Así lo afirma José Alejandro González, en la entrevista que INOUT VIAJES le hizo para que contara la actualidad, tanto turística como social de Madellín…

No hay que olvidar que Medellín pasó de los años 90, que era la ciudad más violenta del mundo y hoy es una ciudad totalmente transformada, resiliente, y que se ha volcado hacia el turismo. Pero nosotros no queremos el turismo masivo que va a estropear nuestra ciudad, queremos un turismo responsable, con una premisa que sobre esa no damos el brazo a torcer, y es que el turismo debería favorecer la ciudad donde llega y el turismo debe ser provechoso y beneficioso para esa comunidad. Si ese turismo que llega no va a traer una mejora para los habitantes de Medellín, de verdad que ese turismo no nos interesa, porque estamos enfocados en el turismo responsable.

¿Cómo se ha conseguido pasar de ese Medellín violento e inseguro a la actual situación?

Se ha logrado a través de la gente, que ha dicho que quieren una ciudad que progrese y queremos progresar fuera de la violencia. Además Medellín tiene una cosa importante y es que en efecto no negamos esa historia de violencia, pero la contamos desde el lado de las víctimas, porque hay ciudades que se acostumbran a contar las historias desde el lado de los violentos como si fueran los héroes de las ciudades, pero nosotros contamos la historia desde las víctimas para que no se repita la historia, y en ese punto Medellín ha estado fuerte y ha decidido que con innovación, tecnología y buen turismo la ciudad va a salir adelante.

Y estamos hoy como una de las ciudades más visitadas de Colombia, en concreto la segunda, con 34 vuelos directos desde otras ciudades. Por ejemplo desde Madrid tenemos dos aerolíneas, Air Europa que vuela directo a diario a Medellín, y Avianca que tiene seis vuelos a la semana desde Madrid, por lo tanto Medellín es una ciudad totalmente conectada. Pero insisto, nosotros no necesitamos que vaya demasiada gente como turista, queremos turista de mucha calidad y que permanezca más tiempo en nuestra ciudad, eso es muy importante, porque eso facilita, desde todos los puntos de vista, el buen turismo, porque apostamos por la calidad y no por la cantidad, y nos basamos en una premisa: turismo responsable, que es lo que necesitamos en nuestra ciudad.

Eso es evidente, porque estamos viendo que en muchas ciudades el exceso de visitantes rompe el equilibrio…

Totalmente de acuerdo, porque es que cuando el turista empieza a desplazar al local y el local no tiene donde vivir y la ciudad se vuelve invivible por sus costos de arrendamiento y de compra de viviendas, eso supone que el turismo perjudicó a la ciudad y a sus ciudadanos, y eso es lo que queremos evitar. Y el ejemplo no está solo en España, porque en muchos sitios muchas ciudades han dicho que no al turismo y se ponen impuestos para los extranjeros que compren, porque los ciudadanos se están quedando sin viviendas, hay que hacer un alto en el camino, porque esa línea delgada entre que el turismo es bueno o es perjudicial, esa es la que hay que cuidar, porque el turismo es bueno, trae desarrollo económico, trae empleo, pero en su justa medida. Pero cuando se desborda y el turismo es solo de fiesta y destruye, un turismo que no construye en la ciudad, ese es definitivamente el turismo que no queremos. El turismo que va, se aloja en Medellín, y consume en la comunidad, compra su refrigerio, su almuerzo, su cena, ahí es donde el turismo coge valor, porque el turismo que va, hace el recorrido y se vuelve a su hotel, ese no dejó ningún valor a la comunidad.

¿Qué se puede destacar turísticamente de Medellín?

Muchas cosas buenas y para todos los gustos. Si alguien quiere fiesta es una ciudad muy alegre, tenemos la que está catalogada como la calle más cool del mundo, que es Provenza, con bares, discotecas, se acaba de inaugurar una discoteca donde Maluma va a al frente y va a ser una discoteca genial…

Es que Colombia se ha convertido en una referencia musical

Claro. Nada más hay que fijarse que esos artistas como Balvin, Karol G, Maluma, Yatra que está ahora muy fuerte, Shakira, ellos han dado visibilidad a Colombia, pero además tres son de Medellín, Balwin, Maluma, Karol G, y esos nombres son los que más se buscan en Google, mucho más que otros nombres que antes se buscaban y esta gente ha hecho una referencia importante para Medellín. Además tenemos comunas como la trece que era una historia de violencia y otro como Constelaciones, donde las casas son pintadas con murales que cuentan la historia… Pero es que no es solo Medellín, es la región que siempre tiene primavera, no hay calor o frio, siempre es primavera, nosotros no tenemos otro clima, pero si quiere un clima más frío a una hora en carro lo encuentra, y si lo que busca es más calor a otra hora hacía el otro lado lo encuentra. Pero además tenemos grandes parques en la ciudad, y si la gente quiere colorido tiene colorido y si buscan historia, la tenemos. Por ejemplo tenemos Plaza Botero, que es el sitio abierto con obras del maestro Botero más grande del mundo y lo tenemos en Medellín.