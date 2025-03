Ruta de arte urbano en la ciudad de Eindhoven

Una ruta de arte callejero para descubrir obras premiadas de artistas reconocidos mundialmente y otras piezas de arte al aire libre en las calles de Eindhoven, epicentro del Street art Europeo.

Eindhoven, conocida como la "Ciudad de la Luz" en los Países Bajos, ofrece una fascinante ruta de arte urbano que combina creatividad, historia y tecnología. A continuación, presentamos algunos puntos destacados que no se pueden perder:

Eindhoven, conocida como la "Ciudad de la Luz" en los Países Bajos, ofrece una fascinante ruta de arte urbano

Berenkuil (Insulindeplein): El epicentro del graffiti europeo

El Berenkuil, oficialmente llamado Insulindeplein, es una rotonda única que integra un carril superior para vehículos y uno inferior para ciclistas y peatones. Este espacio se ha convertido en un lienzo al aire libre donde los artistas pueden expresarse libremente sin restricciones legales. Desde 2010, alberga el festival internacional de graffiti "Step in the Arena", que reúne a talentosos artistas de todo el mundo, consolidándose como uno de los eventos más destacados de su tipo en Europa.

Carril bici inspirado en "La noche estrellada" de Van Gogh

En honor al célebre pintor Vincent van Gogh, originario de la región de Brabante, se ha diseñado un carril bici que rinde homenaje a su obra "La noche estrellada". Este camino está compuesto por piedras que absorben la luz solar durante el día y emiten un resplandor al anochecer, creando una experiencia mágica para los ciclistas que lo recorren.

"Connecting the Dots": La mayor instalación lumínica jamás creada

En noviembre de 2020, Eindhoven sorprendió al mundo con "Connecting the Dots", una instalación lumínica que abarcó 80 kilómetros cuadrados de la ciudad. Esta obra monumental, compuesta por más de 1.500 lámparas LED y 20.000 globos rojos luminosos, fue visible desde 60 kilómetros de distancia. La instalación simbolizó la conexión y esperanza en tiempos desafiantes, reforzando la identidad de Eindhoven como la "Ciudad de la Luz".

Murales de artistas de renombre internacional

Paseando por Eindhoven, encontrarás impresionantes murales creados por artistas reconocidos mundialmente. Por ejemplo, el colectivo Studio Giftig ha dejado su huella en varios puntos de la ciudad, destacando por sus obras que abordan temáticas como la sostenibilidad y la economía circular. Otro ejemplo es el mural de 25 metros que rodea el estadio del PSV, inmortalizando a figuras locales y enriqueciendo el paisaje urbano con arte vibrante.

Strijp-S: El barrio creativo de Eindhoven

Antiguamente una zona industrial de Philips, Strijp-S se ha transformado en el corazón cultural de la ciudad. Aquí, el arte urbano se fusiona con la innovación y el diseño. Destaca el mural "The Sound of Strijp-S", una obra de aproximadamente 140 metros de largo que rinde homenaje a la rica historia musical y cultural de la zona.

El Berenkuil. Desde 2010, alberga el festival internacional de graffiti "Step in the Arena"

Recorrer la ruta de arte urbano en Eindhoven es sumergirse en una experiencia donde el pasado y el presente convergen, ofreciendo a los visitantes una visión única de cómo el arte transforma y enriquece el entorno urbano.

Eindhoven pone en marcha una ruta de Street Art para descubrir las obras de arte callejeras en la ciudad, con piezas de artistas de renombre internacional como el Studio Giftig, que acaban de recibir el premio al mejor mural 2022 por su obra Trashure ubicada en la ciudad vecina de Tilburg. Una ruta que puedes visitar en bici y descubrir al mismo tiempo la vibrante ciudad de Eindhoven.

Step in the arena / De Berenkuil: el punto de encuentro del grafitti en Europa

Eindhoven tiene una rica historia de graffiti y arte callejero desde principios de la década de 1980 y desde entonces ha ganado fama mundial con uno de los festivales anuales de graffiti más grandes de Europa: «Step in the Arena». Este festival se lleva a cabo anualmente en Berenkuil (un complejo de túneles para ciclistas ubicado en la esquina de cuatro calles bajo la rotonda Insulindeplein), que se considera uno de los lugares de arte callejero más famosos del mundo y el centro de arte callejero más grande de los Países Bajos. En Bernkuil el street art y el graffiti se puede realizar libremente y de forma completamente legal. Las obras más hermosas del festival permanecen visibles aquí durante más tiempo de la duración del festival. Un área que funciona como “museo al aire libre” y que se ha convertido en uno de los destinos más interesantes europeos de arte callejero.

Si es tu primera vez en Eindhoven y quieres disfrutar de su arte urbano, aquí tienes una ruta recomendada con lo mejor de la ciudad:

Ruta imprescindible de arte urbano en Eindhoven

Berenkuil (Insulindeplein) – El templo del graffiti

Ubicación: Insulindeplein

Por qué ir: Es la zona de graffiti más famosa de la ciudad y alberga el festival Step in the Arena. Aquí verás murales de artistas de renombre internacional en un espacio donde las obras cambian constantemente.

Carril bici de Van Gogh – Arte que brilla en la oscuridad

Ubicación: Entre Eindhoven y Nuenen

Algunos murales en Eindhoven esconden mensajes ocultos que solo son visibles bajo luz ultravioleta

Por qué ir: Si puedes, visita este mágico carril bici al anochecer. Sus piedras fosforescentes recrean La noche estrellada de Van Gogh, convirtiéndolo en un espectáculo único.

Strijp-S – El barrio creativo

Ubicación: Strijp-S, antiguo complejo industrial de Philips

Por qué ir: Este distrito es el corazón artístico de Eindhoven. Además de sus murales vibrantes, hay cafés alternativos, galerías y tiendas de diseño. No te pierdas The Sound of Strijp-S, un mural que rinde homenaje a la música de la ciudad.

El mural del PSV Eindhoven – Fútbol y arte en un solo lugar

Ubicación: Cerca del Philips Stadion

Por qué ir: Si te gusta el fútbol, este mural es un imperdible. Su diseño cambia con la luz del día y representa la historia del club PSV Eindhoven.

Sectie-C – Arte urbano alternativo y experimental

Daalakkersweg 10

Alquila una bicicleta para moverte fácilmente entre los puntos de la ruta

Por qué ir: Esta es una zona menos conocida pero ideal para descubrir arte experimental, grafitis innovadores y talleres de artistas locales.

Consejos para tu visita

Alquila una bicicleta para moverte fácilmente entre los puntos de la ruta. Eindhoven es una ciudad muy amigable para los ciclistas.

Descarga la app "Street Art Cities" para encontrar murales ocultos e información extra sobre los artistas.

Visita en junio si quieres coincidir con Step in the Arena, el festival de graffiti más grande de los Países Bajos.

Con este recorrido, tendrás un primer vistazo espectacular del arte urbano de Eindhoven. ¡Disfruta la ciudad!