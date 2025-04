La temporada II de Reina Roja llevará al límite a sus protagonistas

martes 01 de abril de 2025 , 10:03h

La segunda temporada de “Reina Roja”, rodada bajo condiciones extremas, promete llevar al límite a sus protagonistas, según revelaron Juan Gómez-Jurado y Koldo Serra en el festival Tenerife Noir

La esperada segunda temporada de "Reina Roja", la exitosa serie de Prime Video basada en la trilogía de Juan Gómez-Jurado, ha concluido su rodaje recientemente en Madrid. En un encuentro exclusivo durante el evento “Del Papel a la Pantalla: Crimen en Streaming”, celebrado en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna dentro de la décima edición del festival Tenerife Noir, el director de la serie, Koldo Serra, ha desvelado detalles inéditos sobre esta nueva entrega, prevista para llegar próximamente a las pantallas

Entre lo más llamativo, Serra reveló que esta temporada ha supuesto uno de los rodajes más exigentes física y emocionalmente para su equipo y protagonistas. Según detalló, se grabaron escenas de extrema dificultad, con temperaturas cercanas a los 40 grados en plena Gran Vía madrileña y hasta 4 grados bajo cero en rodajes nocturnos, incluyendo escenas dentro del agua protagonizadas por Hovik Keuchkerian. "Son series muy duras porque son muy físicas; lo mismo estás rodando debajo del metro de Madrid a cuatro grados, que en el Manzanares a menos cuatro con los actores metidos en el agua", afirmó Serra.

Ambos responsables adelantaron que la segunda temporada profundizará más que nunca en el universo interior de Antonia Scott (Vicky Luengo), destacando especialmente el uso innovador de efectos visuales y música. Como ejemplo del cuidado y la precisión con los que trabajan, Gómez-Jurado mencionó la creación de la música de la primera temporada: "La música se hizo antes de empezar la producción visual; los temas musicales de Antonia Scott y John se fusionan progresivamente durante la serie, creando una metáfora perfecta de su relación". Por su parte, Serra remarcó la importancia del trabajo actoral en las escenas más complejas con efectos visuales: "Si no tienes una actriz de la talla de Vicky, que realmente pueda transmitir lo que no está viendo, no hubiéramos logrado un resultado tan impactante. En algunas escenas determinadas, ella tuvo que imaginarse todo lo que ocurría alrededor, confiando plenamente en la dirección y los efectos visuales. Fue una experiencia compleja, pero el resultado es increíble."

La postproducción de la segunda temporada acaba de comenzar, tras finalizar el rodaje hace tan solo unos días. Aunque Amazon Prime Video aún no ha confirmado la fecha exacta del estreno, se especula que podría llegar a finales de 2025 o principios de 2026. Gómez-Jurado y Serra insistieron en que esta nueva temporada elevará la intensidad y ofrecerá un espectáculo visual todavía más impactante que la anterior.

"Ha sido uno de los rodajes más duros de mi carrera", afirmó Koldo Serra, resaltando además la satisfacción general del equipo con el resultado alcanzado, que espera que sea perceptible en pantalla. Gómez-Jurado añadió: "Pocas personas son conscientes de la cantidad de elementos intelectualmente desafiantes que se esconden detrás del aparente espíritu lúdico de la serie; cada plano tiene detalles escondidos", pensados para que el público descubra nuevas sorpresas en cada visionado, llevando así la experiencia de “Reina Roja” a un nivel superior.