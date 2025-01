La NeoNostalgia de Coni Curi ilustrará el cartel de la Feria del Libro de Madrid

miércoles 22 de enero de 2025 , 09:51h

La Feria del Libro de Madrid de 2025 ha elegido a la ilustradora argentina Coni Curi para el cartel de su 84.ª edición. Para realizar este trabajo la artista se inspirará en Nueva York, tema que iluminará la Feria este año.

Coni Curi ha aceptado el encargo con gran ilusión, y confiesa: «Como fanática de la literatura que soy, como artista, como migrante, y como una enamorada de las calles de Madrid, me pareció increíble que me eligieran para ilustrar el cartel de este año. Al principio me dio un poco de miedo el desafío, pero es un sueño cumplido».

Eva Orúe, directora de la FLMadrid, ha explicado los motivos de su elección: «Elegimos a Coni Curi porque su estilo, neonostálgico e inspirado en el diseño gráfico estadounidense de los años 20, 30 y 40, –y cuyas creaciones tanto recuerdan a la impresión gráfica vintage –, los catálogos y anuncios de otro tiempo, nos parecía el adecuado para esta colaboración Madrid-Nueva York».

Ambas ciudades, Nueva York y Madrid, comparten una rica diversidad cultural y social, resultado de su historia migratoria y de la constante interacción entre sus comunidades. Puentes como sus emblemáticos espacios naturales, Central Park y El Retiro –este último sede de la Feria del Libro de Madrid–, fortalecen esa conexión que servirá de inspiración para la artista.



La Feria imaginada por Coni Curi

«Imagino esta edición de la Feria como un punto de encuentro entre dos ciudades que, aunque distintas en paisaje y ritmo, comparten algo esencial: ambas han sido el escenario principal de un sinfín de ficciones que hemos leído o visto en películas», afirma la ilustradora.

Coni Curi, quien visitará la Feria por primera vez, confiesa que esta experiencia añade un toque especial al proyecto: «Que esta sea mi primera vez y que además sea con mi cartel paseándose por toda la Feria al ritmo de la gente y los libros, me hace muchísima ilusión».

El estilo de Coni Curi, al que ella misma denomina NeoNostalgia, combina referencias del pasado y elementos del presente. Su inspiración en catálogos y anuncios de décadas pasadas, junto con un uso llamativo de colores y trazos, será clave para transmitir la conexión entre Madrid y Nueva York en el cartel de esta edición.

La espera para descubrir el diseño definitivo del cartel se prolongará hasta abril, un mes antes de la inauguración de la Feria.

Sobre la autora

Coni Curi (Buenos Aires, 1993), ilustradora, artista gráfica y comunicadora argentina, reside actualmente en Valencia. Su estilo une presente y pasado inspirándose en catálogos y anuncios de décadas pasadas. Reconoce que entre sus obsesiones están el esoterismo, los envoltorios de frutas, las cajas de fósforos, y los platos de porcelana. Su huella neonostálgica puede verse en proyectos editoriales como el Tarot de la Fuerza, el Sacred Sisterhood Tarot y el Divination Dictionary, según puede leerse en su web.



Sus diseños han logrado crear en redes sociales (@conicuri) una gran comunidad de neonostálgicos y amantes de lo vintage.