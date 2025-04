Tendencias en el sector de la hostelería y plan de empresa para 2025 de Atmosphere Core

viernes 04 de abril de 2025 , 09:30h

Stéphane Laguette, director comercial de Atmosphere Core, comparte sus ideas sobre los éxitos de 2024, las tendencias emergentes en el sector de la hostelería y el plan de la empresa para 2025.

Atmosphere Core, empresa de hospitalidad en la región del Océano Índico, celebró un año clave en 2024 con el lanzamiento de su noveno resort, RAAYA by Atmosphere, logrando además resultados extraordinarios a pesar de los desafíos geopolíticos.

Según comenta Stéphane Laguette, Chief Commercial Officer, la agilidad es la clave de este éxito: “La agilidad en Atmosphere Core es una mentalidad. Nos permite adaptarnos con rapidez, anticiparnos a las preferencias de los huéspedes e impulsar la innovación incluso en condiciones de mercado complejas”.

Logros 2024

Uno de los mayores hitos del año fue el rápido lanzamiento de RAAYA by Atmosphere, logrando el rebranding, la puesta en operación y la entrada al mercado en solo tres meses. Nuestro tamaño boutique, libre de burocracia, nos otorga una ventaja competitiva que facilita la toma rápida de decisiones, una colaboración fluida y una ejecución comercial sólida. La exitosa entrega de este proyecto fue posible gracias a decisiones corporativas ágiles, trabajo en equipo, una potente red global de relaciones públicas y ventas, y un sistema de distribución altamente eficaz.

También experimentamos un sólido desempeño en los mercados europeos, ampliamos nuestra presencia en Asia y entramos en nuevos destinos como España, demostrando la efectividad de sus estrategias comerciales adaptables.

Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso con la sostenibilidad, un factor clave en la toma de decisiones de los viajeros actuales. Todos nuestros resorts cuentan con la certificación Green Globe, y cuatro de ellos ostentan el estatus de ‘Gold Member’. En ocho resorts, más de 8.900 paneles solares ayudan a reducir nuestra huella de carbono, mientras que la conservación del coral sigue siendo una prioridad, con más de 290 marcos de coral plantados hasta la fecha. Seis de nuestros nueve resorts gestionan activamente programas de conservación de corales, destacando el jardín de coral de OBLU SELECT Sangeli, cultivado desde 2019 por nuestra bióloga marina residente. Y tenemos muchas más iniciativas planeadas para 2025.

Tendencias de viaje para 2025

El lujo en los viajes está evolucionando. Ahora se trata más de experiencias únicas y personalizadas que de alojamientos lujosos. Un ejemplo es nuestro innovador Atmosphere Core Wine Program, que ofrece cosechas exclusivas y masterclasses dirigidas por sommeliers en alianza con cinco bodegas de terruño, incluyendo la icónica Bottega SpA, símbolo mundial del Prosecco. Por ejemplo, en OZEN RESERVE BOLIFUSHI y OZEN LIFE MAADHOO, los huéspedes podrán disfrutar de eventos exclusivos con Bodegas Viñátigo y Guy Charbaut Champagne. Además, somos los únicos hoteleros que llevan estas experiencias más allá de los resorts, organizando cenas inmersivas con vino en mercados clave para nuestros socios de viaje en ciudades de todo el mundo.

Las Maldivas continúan consolidándose como un destino ideal para familias, y nuestros resorts responden a esta demanda con instalaciones galardonadas para familias, clubes infantiles, una gastronomía diversa y Holiday Plans cuidadosamente diseñados. Destaca Atmosphere Kanifushi, reconocido por sus servicios para familias, y en OZEN LIFE MAADHOO, tanto familias como parejas pueden disfrutar de una experiencia gastronómica excepcional en el restaurante submarino M6m.

Planes para 2025: Expandir horizontes

Este año, nos adentramos en la hospitalidad patrimonial de la India con Sadar Manzil Heritage by Atmosphere Bhopal, un majestuoso salón de audiencias del siglo XIX cuidadosamente restaurado. Inaugurado en marzo, este hotel boutique de lujo, diseñado exclusivamente para parejas, ofrece actuaciones musicales en vivo y un menú completamente vegetariano que celebra la rica tradición culinaria de la región.

2025 también marca nuestro primer proyecto en Europa: Borgo Monchiero Heritage by Atmosphere, en Piamonte, Italia. Este monasterio del siglo XVIII, restaurado con esmero y datado en 1773, ofrece una experiencia auténtica del arte y la gastronomía del norte de Italia. A través de nuestra submarca ‘Heritage by Atmosphere’, bajo el paraguas de Atmosphere Hotels & Resorts, fusionamos historia, cultura y sofisticación, cumpliendo con nuestra promesa de marca: A New Experience Awaits.

En India, seguiremos ampliando nuestra huella con la apertura de OZEN MANSION KOLKATA, con 235 habitaciones de lujo, instalaciones de bienestar de primer nivel y amplios espacios para eventos; así como STILLWOOD RETREAT A SIGNATURE ATMOSPHERE COORG y OZEN VILLAS JAIPUR. Mientras avanzamos con paso firme, la agilidad sigue siendo el eje de nuestro camino, asegurando que estemos a la vanguardia de las tendencias del sector mientras seguimos creando experiencias inolvidables para nuestros huéspedes.