Serrat deposita su legado en la Caja de las Letras y recibe el Premio Antonio de Sancha

lunes 14 de abril de 2025 , 09:31h

“Yo puedo volver en cualquier momento, que nadie me dé por muerto”

Joan Manuel Serrat ha depositado su legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, nº 1276, en un acto que rinde homenaje a su trayectoria y su impacto en la música y la literatura en español.

Aprovechando la ocasión, la Asociación de Editores de Madrid entregó Premio Antonio de Sancha a Joan Manuel Serrat en reconocimiento a su labor en la promoción y defensa de los valores culturales, así como su contribución al fomento de la lectura y la literatura.

En el momento de depositar el legado, han participado, además del artista, el director del Instituto, Luis García Montero, y el presidente de la Asociación de Editores de Madrid, Manuel González. También han estado como testigos de honor la mujer de Serrat, Candela Tiffón, y la Secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelzo.

“Cada día que me despierto me siento estupendamente. Pienso que la vida es un acto maravilloso a pesar de los pesares, porque procuro retrasar la hora de las noticias y de encender la tele para enterarme de ciertas cosas, pero me parece que la vida sigue siendo un regalo”, ha señalado Serrat antes de entregar varios objetos personales a la Caja de las Letras.

Para el músico catalán, la idea de depositar un legado es algo que no concebía, porque “nunca” ha escrito ni hecho “prácticamente nada” pensando en dejar una herencia. “Incluso cuando mis hijos nacieron tampoco lo tenía previsto. Han sido cosas que han ido ocurriendo en la vida y a la cual estoy muy agradecido, porque me ha permitido hacer un oficio que me ha hecho muy feliz. ¿Qué más puedo hacer entonces que ir deshaciéndome en vida de las cosas que yo quiero, como son las que traigo aquí?”, ha bromeado.

Serrat ha reconocido que el legado cervantino “está pasando por un mal trago” en la actualidad, aunque “el talento de Cervantes sigue perfectamente vivo y sus personajes siguen diciéndonos cosas que nos pueden ser hoy en día también muy útiles”.

En la cámara acorazada que es la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, ha dejado la partitura original de la canción 'Mediterráneo', con anotaciones suyas, una copia "que anda desgajándose" del primer álbum que grabó en 1965, una máquina de escribir y un ejemplar de una antología de Miguel Hernández que usó para musicar, en otro de sus emblemáticos discos, los versos del poeta.

"Es un gusto recibir su legado en la caja 1.276. Nuestro compromiso con el futuro es la elección de las mejores herencias que el pasado y el presente nos dejan. Los motivos para celebrarle son muchos: valoramos el poder de las letras y el diálogo con la poesía de Machado, Alberti y Benedetti. Celebramos que el 'noi del Poble-Sec' supo crear un mundo propio con la canción tradicional catalana, el tango, la copla... Recibirle es una fiesta, un modo de celebrar la educación sentimental de los españoles", ha destacado Luis García Montero, director del Instituto Cervantes.

"Me parece estupenda esta iniciativa: depositar sueños, fantasías, pensamientos... En definitiva, arte vivo. Aquel que está en contacto con la gente. Pues, aunque haya llaves de seguridad, quien quiera puede sacar algún provecho de esto", ha comentado Serrat, visiblemente emocionado durante el acto de entrega. A su lado, aguardaban los cuatro objetos que ha cedido a la causa. "En primer lugar, mi primer disco. Lo grabé en 1965 y casi se está desintegrando. Me parecía oportuno también este libro, fue el que utilicé para trabajar en el primer álbum de poemas dedicado a Miguel Hernández…. Está lleno de tachaduras, por eso es interesante. Está roto, como tiene que estar un libro, roto, manchado y con signos evidentes de haber sido usado.”

Posiblemente lo que llamó más la atención a los presentes en ese acto fue la partitura original de su tema “Mediterráneo”: "Tiene mi letra, aquel tachón es mío. Siento mucho dejarla aquí, lo confieso. Y, por último, la primera máquina de escribir que me compre. Era portátil y me la llevaba a todos los viajes. He escrito numerosas cartas, poemas y canciones en ella. Ha sido una gran compañera. Pesa mucho, pero llenó mi vida. Y, sobre todo, horas en las que los sueños tenían ganan de plasmarse en el papel y calzarse alas para volar. ¿Podré recuperarlos en algún momento? Cuando te mueres, te dejan ahí. Pero, como me tengo que dejar a mí mismo, tal vez pueda sacarme, pasarme y devolverme".

“Puedo volver en cualquier momento, que nadie me dé por muerto”

Para finalizar, el músico ha hecho un repaso de su carrera en una charla con el periodista Diego Manrique, en la que ha anunciado un posible regreso a los escenarios. “Me sigue gustando trabajar y quiero advertir una cosa: puedo volver en cualquier momento”, ha comentado, entre los aplausos de los asistentes.

Serrat ha reconocido, no obstante, que no es una idea firme. “Ahora estoy feliz, pero tengo otros momentos en que pienso esa vuelta y cómo sé cuánto conlleva, el sacrificio y el esfuerzo que exige…”, ha lamentado.

También ha dejado en el aire un nuevo álbum, con “dos condiciones”. “Espero que sí, pero primero el mundo tiene que darme una tregua con esta distopía que estamos viviendo, que pase y nos abramos a otras realidades que nos importen más. Y después, quiero tener una manera de comunicar las canciones al público en general, porque las fórmulas que existen ahora no me parecen favorables a quien hace las canciones, sino a las plataformas, y me gustaría encontrar una alternativa”, ha destacado.

La nova cançó catalana y la poesía

Joan Manuel Serrat nació el 27 de diciembre de 1943 en Barcelona y en el año 1964 grabó su primer EP, Una guitarra. A partir de este momento, comenzará una carrera asociada a la nova cançó catalana, movimiento artístico que impulsó la música cantada en catalán con espíritu reivindicativo en plena dictadura franquista.

En 1966 publicó Ara que tinc vint anys y Cançó de matinada, con los que alcanzó los primeros puestos de las listas de éxitos en España. En 1968 fue elegido para representar a España en Eurovisión, pero renunció al no poder cantar en catalán. Entre los títulos de algunos de sus discos más importantes se encuentran Mediterráneo, Cada loco con su tema o Mi niñez están considerados clásicos de la canción de autor.

En 2003 presentó Serrat sinfónico, una selección de sus canciones más emblemáticas y, tras un paréntesis por motivos de salud, reapareció en 2005 con el espectáculo Serrat 100 x 100. En 2007 inició su primera gira con Joaquín Sabina, Dos pájaros de un tiro, que realizarían en dos ocasiones más a lo largo de los años, y en 2010 publicó Hijo de la luz y de la sombra, un segundo homenaje al poeta Miguel Hernández.

Otro de sus hitos fue el tour por España e Iberoamérica con la gira El Gusto es Nuestro 20 Años, versión del que hizo en 1996 con Víctor Manuel, Ana Belén y Miguel Ríos. En abril de 2022 inició en Nueva York su última gira, El vicio de cantar, que cerró con tres últimos conciertos en diciembre de 2022 en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Doctor honoris causa por varias universidades españolas e iberoamericanas, Serrat ha sido condecorado con la Medalla de Oro en las Bellas Artes y al Mérito en el Trabajo, además de recibir la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

También ha recibido el Premio Nacional de Músicas Actuales, el Grammy Latino a la persona del año y el Premio Odeón de Honor, así como la Medalla de Honor de la SGAE.