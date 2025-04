INTERNACIONALES Ampliar West Midlands, la región de Inglaterra que tienes que visitar Redacción Más artículos de este autor Por Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Telegram













Abrir galer�a completa Vamos a descubrir una zona de la que muchos no han oído hablar. Las llamadas West Midlands. Abarcan lugares como la vibrante Birmingham, la cultural Coventry o una de las áreas con más historia del país como Stratford Upon Avon, el lugar que vio nacer a Shakespeare. Es una de las áreas con más historia del país como Stratford Upon Avon, el lugar que vio nacer a Shakespeare Guia completa para disfrutar de las Midlands Los mejores pueblos para visitar en las Midlands Welford-on-Avon De los muchos pueblos que esperan llamar nuestra atención, Welford-on-Avon es también uno de los más bonitos. Situado en un recodo del río Avon, a seis kilómetros al suroeste de Stratford upon-Avon, tiene una iglesia normanda encaramada sobre casas de campo con entramado de madera, que se vuelven regordetas y entrañables con yeso pintado de blanco y bonitas cabezas de paja. Según la tradición local, los suelos de losa y las acogedoras butacas de la posada Bell, del siglo XVII, fueron el escenario del último «alegre encuentro» de nuestro escritor. Más fácil de demostrar es otro de los alardes más ingleses de Welford: tener uno de los más altos maypoles del país. Berkswell Seis millas al oeste de Coventry hay un pueblo que cuenta historias que abarcan siglos: Berkswell, cuyo nombre puede derivar de Bercul, un cacique sajón, y del pozo alimentado por un manantial en el que supuestamente fue bautizado. En el prado del pueblo aún se pueden ver cepas, inexplicablemente de cinco agujeros; hay quien dice que en ellas se alojaron un antiguo soldado manco y sus dos compañeros de bebida. En la hermosa iglesia de San Juan Bautista de Berkswell, hay que bajar los escalones que conducen a una cripta normanda dividida en dos partes. La iglesia está llena de sorpresas, como las emblemáticas tallas de ratones de Robert Thompson (1876-1955). Sus terrenos albergan a una celebridad del deporte inglés, ya que aquí está enterrada Maud Watson, ganadora en 1884 del primer título individual femenino en Wimbledon. Los mejores lugares para avistar fauna salvaje en las Midlands Para contemplar el paisaje central de Inglaterra recuperado por la naturaleza, hay que dirigirse a Brandon Marsh, al cuidado de Warwickshire Wildlife Trust. Aquí se han registrado más de 220 especies de aves; puede contemplar su vuelo y escuchar su canto desde ocho escondites diferentes. Tome el más largo de los tres senderos, Kingfisher Trail, para caminar junto a sauces carr (bosques encharcados), entre árboles y praderas, pasando por el cañaveral de Newlands, cultivado para alimentar anguilas y anfibios. A finales de la primavera, la sombra de robles y fresnos de New Hare Covert dará paso a campanillas y dedaleras. Aunque parezca salvaje y antiguo, el pantano de Brandon se formó por hundimientos e inundaciones debidos a la cercana minería del carbón, y las explotaciones de arena y grava invitaron hasta los años 80 a nuevas extensiones de aguas abiertas. Las manos de la industria han dejado otro legado en el paisaje del centro de Inglaterra a través de los canales, esas extraordinarias hazañas de la ingeniería que también fomentan la tranquilidad. Un lugar para apreciar ambas cosas es Hatton, donde el Grand Union Canal recorre un tramo de 21 esclusas a lo largo de 4 km, elevando el agua unos notables 45 metros. Esta «escalera al cielo» de está bendecida por la biodiversidad: busque libélulas y caballitos del diablo en verano y, durante todo el año, escuche el yaffle del pájaro carpintero verde. En Stratford y las propiedades del Shakespeare Birthplace Trust se encuentran en senderos muy concurridos LAS MEJORES CASAS SEÑORIALES Y CASTILLOS PARA VISITAR POR SU HISTORIA Stratford-upon-Avon Cerca de donde el canal de Stratford-upon-Avon se encuentra con el río Avon, es probable encontrar el barco de los helados de Shakee, amarrado a la espera de una nueva temporada de visitantes. Aquí es donde nos damos cuenta de que Warwickshire no es sólo el corazón de Inglaterra sino, en lo que respecta a nuestro escritor anónimo, el centro del universo. «Están locos por Shakespeare, ¿verdad?». oí decir a un visitante perplejo en Bridge Street. Pues sí. Pero con perdón. Lugar de enterramiento de Shakespeare, Stratford-on-Avon En Stratford y las propiedades del Shakespeare Birthplace Trust se encuentran en senderos muy concurridos, así que mejor busquemos a nuestro hombre a seis kilómetros al este de la ciudad, en Charlecote Park, la casa de 800 años de la familia Lucy. Aquí se pueden seguir senderos entre cuatro sombras de gamos, imaginando a un joven William Shakespeare cazando furtivamente unos cuantos, y quizá algunos conejos. La falta de pruebas convincentes no ha impedido la popularidad de esta historia. Sin embargo, Shakespeare habría conocido al menos el parque de Charlecote y estaría al tanto de la existencia de los Lucys. No deje de visitar las prístinas tumbas de los caballeros en la capilla Lucy de la iglesia de St Leonard. Hay quien piensa que Sir Thomas Lucy (m. 1600) fue encarnado por Shakespeare como el juez Robert Shallow en Las alegres comadres de Windsor. El bosque adquiere importancia en varias obras de Shakespeare, especialmente en Como gustéis, donde la corte se adentra en el bosque de Arden, dando pie a travesuras y confusión. Poco queda ya del espeso y antiguo bosque, que antaño se extendía desde Stratford hasta Tamworth, cubriendo de robles el mundo que Shakespeare conoció. Hoy, encontramos el legado del bosque en los topónimos: Henley-, Tanworth-, Hampton-in-Arden, y los numerosos pueblos cuyos nombres terminan con la su x sajona -ley o -leigh, que denota un claro de bosque. En la esquina de Coughton Fields Lane, a las afueras de Coughton Court , cerca de Alcester, un monumento de piedra desmenuzada señala el supuesto lugar donde los viajeros rezaban para atravesar el bosque a salvo. Castillo de Warwick El castillo de Warwick es digno de mención por su estimulante combinación de historia y majestuosidad Si evitamos Stratford, tampoco debemos detenernos en Leamington Spa, Coventry o Warwick. Sin embargo, el castillo de Warwick, situado en un acantilado de arenisca sobre un recodo del río Avon, es digno de mención por su estimulante combinación de historia y majestuosidad. Se trata de uno de los castillos medievales más antiguos de Inglaterra, que sustituyó a una fortaleza construida por Guillermo el Conquistador. La gestión moderna de Merlin Entertainments, con su toque de parque temático, hace que la visita sea divertida para cualquiera, ya que la asimilación involuntaria de lecciones de historia está casi garantizada gracias a las exhibiciones de aves rapaces, las justas y el lanzamiento de un proyectil desde el mayor trebuchet en funcionamiento del mundo. (El proyectil ya no se lanza en llamas, tras un percance ocurrido en 2015 en el que se vio implicado un cobertizo victoriano con techo de paja). Incluso con multitudes, las 64 hectáreas de paisaje de Capability Brown ofrecen espacio para pasear, y un hogar para pavos reales tanto vivos como topiarios. Mientras Ambrose Dudley, conde de Warwick, residía en el castillo de Warwick, su hermano Robert había recibido el castillo de Kenilworth de manos de Isabel I. Robert fue el pretendiente favorito de la reina hasta su muerte en 1588; el único hombre con el que se habría casado. Sus alteraciones, ambiciosas desde el punto de vista arquitectónico y político, son visibles hoy en día en todo el recinto del castillo, y la historia de su deseo frustrado es relatada exhaustivamente por English Heritage. Las escaleras y plataformas de observación instaladas en el edificio de Leicester permiten a los visitantes ascender a las ruinas de arenisca roja y contemplar el Warwickshire que la reina Isabel habría visto durante el torbellino de banquetes, deportes y bailes que acompañó su avance real. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Coriolano, después de William Shakespeare

