Il Volo regresa a España conmemorando su 15 aniversario

Il Volo vuelve a España ofreciendo cinco conciertos únicos en los que visitarán las ciudades de Palma de Mallorca (19/06), Mérida (20/06), Fuengirola (21/06), Madrid (09/12) y Valencia (18/12), dentro de su gira mundial Live In Concert.

Piero Barone, Ignazio Boschetto y Gianluca Ginoble, las voces que han cautivado al mundo con su ópera pop, regresan a España. Il Volo, el trío italiano que ha conquistado escenarios nacionales e internacionales desde 2009, visitarán cinco ciudades españolas dentro de su nueva gira mundial. Con una trayectoria de más de 15 años de éxito y sold outs absolutos en cada uno de sus conciertos. Sus directos son una experiencia mágica donde la música, la pasión y la elegancia se funden en una vivencia única.

Desde sus inicios, Il Volo ha cautivado al público con una propuesta artística única que combina la lírica tradicional con el pop contemporáneo. En sus directos , interpretan grandes clásicos italianos como O Sole Mio, éxitos internacionales y composiciones propias, todo ello acompañado por una cuidada producción musical y arreglos orquestales que elevan la experiencia.

Su historia comenzó en el concurso de talentos de Rai 1, Ti lascio una canzone, donde los tres jóvenes cantantes fueron emparejados para interpretar juntos el clásico "O sole mio". La química vocal y el impacto que causaron en la audiencia fue inmediato, lo que llevó a que se les conociera como "i tre tenorini" (los tres pequeños tenores). Tras esta experiencia, decidieron unirse formalmente, inicialmente bajo el nombre de "Tryo", luego "Il Trio" y finalmente adoptando el nombre con el que se les conoce mundialmente: Il Volo ("El Vuelo").

En 2010, se convirtieron en el primer grupo musical italiano en firmar un contrato con la discográfica estadounidense Geffen Records. Su álbum debut, Il Volo, obtuvo un gran éxito internacional, especialmente en Latinoamérica y Estados Unidos. Este álbum les llevó a participar en el proyecto We Are The World for Haiti, junto a 80 estrellas internacionales como Celine Dion, Bono, Lady Gaga, Carlos Santana, Barbra Streisand, Enrique Iglesias, Usher, Natalie Cole y Will.i.am de Black Eyed Peas.

En 2015, ganaron el Festival de Sanremo con la canción "Grande amore", representando a Italia en el Festival de la Canción de Eurovisión, donde obtuvieron el tercer lugar.

A lo largo de su carrera, Il Volo ha lanzado varios álbumes de estudio y en vivo, interpretando tanto canciones originales como versiones de clásicos italianos e internacionales. Han colaborado con artistas de renombre como Barbra Streisand y Plácido Domingo, y han realizado numerosas giras mundiales, consolidándose como un fenómeno musical que fusiona la ópera con el pop, atrayendo a un público diverso.

Su último álbum, Ad Astra, se lanzó el 29 de marzo de 2024 con Epic Records/Sony Music Italy, y el 29 de noviembre de 2024 salió la versión internacional, Ad Astra (International Edition), enriquecida con cinco nuevos temas, incluyendo Capolavoro (English Version), la canción que presentaron en Sanremo 2024.

Tras las fechas del World Tour en Estados Unidos, Il Volo regresará a Italia en mayo para la tercera edición de Tutti per uno - Viaggio nel tempo (un proyecto de Michele Torpedine), donde presentarán actuaciones inéditas, acompañados por una gran orquesta y numerosos invitados especiales. El espectáculo se trasladará a Mantua, al prestigioso Palazzo Te, coincidiendo con el 500º aniversario de su construcción. Las fechas serán el 8, 10 y 11 de mayo, siendo estas las únicas actuaciones en directo del grupo en Italia.