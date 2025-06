Sólo el 18% de las pymes españolas vende a través de redes sociales

Según la Encuesta Global de Emprendimiento 2025 de GoDaddy, casi la mitad de las pequeñas empresas en España ya operan principalmente en línea, a través de sitios web, marketplaces o redes sociales. Esto refleja un cambio claro: los emprendedores están adoptando canales digitales para llegar a más clientes, aumentar sus ventas y mantenerse competitivos en el mercado actual.

El auge de las empresas digitales desde el inicio

Hoy en día, emprender en España va mucho más allá de tener una tienda física. Aunque el 36% de las pequeñas empresas sigue funcionando principalmente desde un local, casi una cuarta parte (23%) lo hace a través de su propia página web, y un 21% gestiona su negocio sobre todo a través de redes sociales.

Esta transformación también se nota en los canales de venta. El 41% continúa vendiendo presencialmente, pero un 18% ya utiliza tiendas online o marketplaces, y otro 18% vende directamente a través de redes sociales.

Esta combinación de estrategias físicas y digitales demuestra que las pequeñas empresas españolas están encontrando nuevas formas de conectar con sus clientes—ya sea en tienda, por internet o a través de redes sociales. Su capacidad de adaptarse y combinar distintos canales refleja una evolución importante en su agilidad y resiliencia.

Redes sociales: una herramienta clave con obstáculos

Las redes sociales se han convertido en una pieza fundamental para el funcionamiento y crecimiento de los pequeños negocios en España. Casi un 70% de los emprendedores afirma que son importantes para su estrategia de ventas, y un 32% las considera muy importantes. Además, son ya la principal fuente de aprendizaje sobre gestión empresarial: un 45% recurre a ellas para informarse, por delante de libros y blogs (42%) e incluso de herramientas como ChatGPT (32%).

Sin embargo, aprovechar todo su potencial no es tarea fácil. Muchos emprendedores se enfrentan a desafíos importantes a la hora de gestionar su presencia en redes: el 37% reconoce que le cuesta generar ideas de contenido atractivo y otro 37% dice no tener tiempo suficiente para crear y publicar con regularidad. Incluso cuando se publica contenido, convertir los "me gusta" en ventas no resulta sencillo: el 51% afirma tener problemas para transformar seguidores en clientes, y el 50% no consigue llegar a su público objetivo.

Estos datos dejan claro que, aunque las redes sociales son esenciales, gestionarlas de forma eficaz sigue siendo un reto. Los emprendedores necesitan herramientas más inteligentes y apoyo real para que sus esfuerzos digitales se traduzcan en crecimiento.

La importancia de contar con mejores herramientas y el papel de la IA

En su proceso de digitalización, muchos emprendedores españoles tienen claro qué les ayudaría a vender más a través de redes. Más de la mitad (55%) considera prioritario encontrar formas más efectivas de llegar al público adecuado, y un 48% demanda herramientas más sencillas para crear y publicar contenido. Está claro: se necesitan soluciones prácticas que ahorren tiempo.

La inteligencia artificial empieza a marcar la diferencia, sobre todo entre quienes ya la están utilizando. Estos emprendedores son más propensos a querer información detallada sobre lo que funciona (37%, frente al 32% de quienes no usan IA) y muestran más interés en plantillas y consejos para escribir textos y anuncios (28% frente a 17%). Esto indica que las pequeñas empresas no solo están probando la IA: buscan apoyo útil, enfocado y que les ofrezca resultados concretos.