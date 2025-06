Lugares y alojamientos de ensueño junto al mar para desconectar este verano

jueves 12 de junio de 2025 , 11:00h

Con la llegada del verano, comienza la temporada ideal para desconectar, explorar nuevos destinos y vivir experiencias inolvidables. Desde Meliá Hotels International defienden cada viaje debe ser tan único como quien lo vive, por eso han hecho una selección de algunos de los hoteles más destacados al lado del mar que reúnen lo mejor en confort, ubicación privilegiada y servicios exclusivos.

Ibiza, ME Ibiza

El hotel ME Ibiza, miembro de The Leading Hotels of the World, está ubicado en Santa Eulalia del Río, en la tranquila costa este de Ibiza. Se distingue por su atmósfera de elegancia cosmopolita, bienestar y conexión con la cultura local. Con acceso directo al mar y enclavado junto al antiguo acueducto romano de S’Argamassa, el hotel ofrece una experiencia de estilo de vida único que combina arte local, alta gastronomía mediterránea e internacional, y una vibrante oferta musical con DJs en vivo. Sus 200 habitaciones, incluidas 24 suites ME+, ofrecen vistas al mar, tecnología de última generación y diseño inspirado en la isla.

Entre sus espacios más emblemáticos se encuentra el RADIO Rooftop Bar, con piscina infinity solo para adultos y vistas al mar, además del spa tailandés y una variada oferta gastronómica liderada por los restaurantes Origens y Bianco Mare.

Lanzarote, Paradisus Salinas Lanzarote

Paradisus Salinas Lanzarote, situado en la encantadora Costa Teguise, es un lujoso resort Only Adults donde la arquitectura premiada de Fernando Higueras se fusiona con el estilo artístico de César Manrique, enmarcando sus 282 habitaciones y villas en un entorno único que celebra el arte, la naturaleza y la cultura local. Su propuesta Destination Inclusive® transforma la experiencia todo incluido al sumergir a los huéspedes en la esencia de la isla a través de actividades culturales, visitas a lugares emblemáticos y una cuidada oferta gastronómica que destaca por su calidad y diversidad, como el restaurante La Graciosa, con menú del chef local más popular, Germán Ortega.

Además de sus playas y entorno natural, el hotel ofrece acceso a experiencias locales como el Mirador del Río o los Jardines del Cactus, y para quienes se alojan en The Reserve, una experiencia guiada exclusiva a sitios como los Jameos del Agua o la bodega El Grifo. Paradisus Salinas Lanzarote es, sin duda, un refugio para quienes buscan lujo, cultura y autenticidad.

Mallorca, ZEL Mallorca

Zel Mallorca es el primer hotel fruto de la colaboración entre Meliá Hotels International y Rafa Nadal. Se encuentra en la playa de Palmanova y encarna el espíritu mediterráneo con una propuesta relajada y acogedora. Con 165 habitaciones diseñadas para sentirse como en casa junto al mar, destaca por estancias como la Casa Zel, equipada con detalles únicos como un tocadiscos, o sus suites con vistas al Mediterráneo y terrazas privadas que invitan al descanso con estilo y confort.

Su oferta gastronómica es otro de sus grandes atractivos, con espacios como Beso Beach Mallorca, que fusiona la cocina vasco-mediterránea con un ambiente elegante frente al mar; el Café de Finca, perfecto para socializar y disfrutar de café de especialidad; y El Chiringuito, ideal para saborear cócteles junto a la piscina. ZEL Mallorca es, en definitiva, una experiencia de lujo desenfadado donde el estilo de vida mediterráneo se vive en cada rincón.

Menorca, Villa Le Blanc

Consolidado como el primer hotel gran lujo de Menorca, Villa Le Blanc, bajo la marca Gran Meliá, reúne en un mismo enclave la autenticidad de la isla, su cultura, belleza y gastronomía. Con un total de 159 habitaciones y suites, Villa Le Blanc ofrece, además de una inmejorable ubicación con acceso directo a la playa de Santo Tomás, los últimos tratamientos de spa y bienestar en su centro Thai Room Spa & Wellness, gimnasio 24 horas y piscina exterior e interior.

Villa Le Blanc cuenta con otros espacios para el buen comer imprescindibles. El primero de ellos es S’Amarador, una experiencia centrada en productos locales a base de deliciosos arroces, pescados y mariscos frescos en un entorno excepcional. Por otro lado, se encuentra Nivi, un restaurante de alta cocina con preciosas vistas, y SAÓ, donde se pueden degustar los mejores vinos maridados con la selección de quesos de Formaje.

Cádiz, Palacio de Sancti Petri

Palacio de Sancti Petri Gran Meliá se ha convertido en el primer hotel en Cádiz reconocido como “Leading Hotel of the World”, combina lujo, tradición y experiencias únicas frente al mar. Ubicado junto a la playa de La Barrosa, este antiguo palacio neomudéjar ofrece una arquitectura con influencias árabes, patios andaluces y un ambiente de cortijo que refleja la esencia del sur. Su propuesta gastronómica incluye el exclusivo restaurante Alevante del chef Ángel León, premiado ya con dos estrellas Michelin, y Entrecielos, el único rooftop de hotel en la zona con vistas espectaculares al Atlántico.

Ideal para familias, el hotel ha desarrollado el programa Cultura Viajera, que combina actividades al aire libre, juegos, tradiciones locales y deportes para los más pequeños. Además, los adultos pueden disfrutar del Spa by Clarins, piscina, campos de golf cercanos y el servicio premium RedLevel, que garantiza una estancia personalizada y exclusiva. Palacio de Sancti Petri es sinónimo de buen vivir, posicionando a Cádiz como destino de referencia en la alta hostelería internacional.

Mallorca, Hotel de Mar

El Hotel de Mar, situado en un enclave privilegiado de la costa mallorquina, ofrece un refugio de tranquilidad y contacto con la naturaleza, donde el canto de los pájaros y las vistas al mar crean un ambiente ideal para el descanso. El hotel, con una oferta Only Adults, cuenta con 137 habitaciones y suites, todas con vistas panorámicas al Mediterráneo, que combinan confort contemporáneo con detalles exclusivos, especialmente en las categorías RedLevel, que ofrecen servicios personalizados y áreas privadas.

En gastronomía, destaca el restaurante Arrels by Marga Coll, una oferta culinaria local de primer nivel que reinventa la cocina mallorquina con productos de temporada y un menú basado en la máxima frescura. Esta alianza se une a las colaboraciones de lujo que este hotel ha ido consolidando a lo largo de los años. Entre ellas destaca, el pool club by Alberta Ferretti, diseñado por la célebre modista italiana y en el que se encuentra Bombón, una propuesta gastronómica mediterránea. Y el RIVA Lounge, un espacio exclusivo en el que se mezcla la cultura culinaria española con la italiana y que está inspirado en motivos náuticos en nombre de la marca RIVA Yatch cuya alianza con Hotel de Mar se ha cerrado este último año.