EUROPA Ampliar El hotel boutique The One Alma Paris, lujo exclusivo con vistas a la Torre Eiffel Redacción Más artículos de este autor Por Facebook X-Twitter Linkedin WhatsApp Telegram











Abrir galería completa H10 Hotels sigue apostando por la excelencia en destinos estratégicos y cosmopolitas. Su más reciente adquisición en París, el hotel boutique de cinco estrellas The One Alma Paris, marca un nuevo hito para la cadena española en su consolidación internacional y eleva aún más los estándares de su marca de lujo urbano, The One by H10 Hotels. Ubicado en el elegante y aristocrático distrito 7 de París, a pasos del Sena y a escasos pasos de la Torre Eiffel, el hotel ofrece una experiencia íntima, refinada y profundamente parisina. Su propuesta combina diseño contemporáneo, hospitalidad personalizada y servicios premium en un entorno que respira historia, arte y estilo. Situado en la tranquila Rue Cognacq-Jay, entre majestuosas fachadas haussmanianas y a pocos minutos a pie de monumentos icónicos como el Champ de Mars, el Musée d'Orsay o el Pont de l’Alma, The One Alma Paris se integra con discreta elegancia en un barrio impregnado de sofisticación. El distrito 7 es conocido por albergar embajadas, galerías de arte, boutiques de alta costura y algunos de los mejores cafés y restaurantes de la ciudad. Esta localización privilegiada lo convierte en el punto de partida ideal tanto para viajeros culturales como para amantes del shopping de lujo, sin renunciar a la tranquilidad y al confort que proporciona un hotel de tamaño reducido y atmósfera exclusiva. Arquitectura señorial y diseño contemporáneo El edificio que acoge a The One Alma Paris conserva la nobleza de su arquitectura original, combinada con una cuidada renovación interior que apuesta por materiales nobles, colores neutros y una iluminación sutilmente cálida. La estética del hotel se inspira en el equilibrio entre la tradición parisina y el diseño internacional más vanguardista. Las 40 habitaciones y suites han sido decoradas con un enfoque elegante y minimalista. Destacan las camas king size, los tejidos de alta calidad y los baños en mármol con amenities premium. Todo está pensado para ofrecer una sensación de calma, amplitud y confort absoluto, en un entorno visualmente armonioso. Algunas habitaciones incluso ofrecen vistas parciales a la Torre Eiffel, lo que añade un plus de romanticismo y exclusividad a la experiencia. Gastronomía elevada entre los cielos de París Uno de los grandes atractivos de The One Alma Paris es su restaurante panorámico, situado en la séptima planta del edificio. Este espacio ofrece un ambiente íntimo, con vistas espectaculares a los tejados parisinos, y una propuesta culinaria enfocada en la frescura del producto y el sabor auténtico. Cada mañana, el restaurante sirve un desayuno de autor que combina un buffet gourmet con una carta de platos calientes preparados al momento. Frutas frescas, bollería francesa artesanal, zumos naturales, quesos regionales y especialidades locales conviven en una experiencia culinaria que celebra el gusto por lo bien hecho. Por la tarde y la noche, el espacio se transforma en un lugar perfecto para tomar una copa de vino o disfrutar de una cena ligera mientras cae el sol sobre la ciudad. Un spa íntimo para desconectar del mundo En línea con su filosofía de bienestar integral, el hotel alberga una completa zona Wellness diseñada para ofrecer descanso y revitalización tras una jornada explorando París. Entre sus instalaciones destacan una experience pool con efecto relajante, sauna, hammam, gimnasio con equipamiento de última generación y una exclusiva sala de tratamientos donde se ofrecen masajes y rituales de autor, todos ellos personalizados según las necesidades del huésped. El ambiente del spa, sereno y envolvente, invita al silencio y a la desconexión total, convirtiéndose en un auténtico oasis dentro del ritmo vertiginoso de la ciudad. Una experiencia parisina con sello de excelencia Ya sea por su ubicación envidiable, su atmósfera tranquila y exclusiva, su propuesta gastronómica con vistas o su oferta de bienestar, The One Alma Paris se posiciona como una de las grandes apuestas del lujo hotelero en la capital francesa para este año. Una invitación a descubrir París desde una nueva perspectiva: más íntima, más elegante, más auténtica. The One Alma Paris 10-12 Rue Cognacq-Jay 75007 - Eiffel Tower, París Teléfono: +33 (0)1 44 05 70 00 Email: [email protected] WEB FACEBOOK INSTAGRAM No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Inout Viajes No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.