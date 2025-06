Expertos piden mayor preparación para reducir los de accidentes en montaña

viernes 20 de junio de 2025 , 11:00h

Según estos profesionales, la planificación de la ruta, la equipación, la previsión meteorológica y nunca sobrevalorar nuestros límites, pueden salvar vidas y reducir accidentes y rescates.

A las puertas del verano y de las vacaciones, se prevé un aumento considerable de las excursiones, de los accidentes y de los rescates en montaña. Los bomberos GRAE de la Cataluña han hecho récord este año al realizar 41 operaciones en tan sólo dos días. Y los GREIM de la Guardia Civil, dos rescates por simple agotamiento. Profesionales y excursionistas se han reunido este mes de junio con motivo del mes internacional de las montañas, el Helly Hansen Open Mountain Month, en el Valle de Boí y piden mayor preparación para reducir el alarmante aumento de accidentes.

Eduard Sánchez, bombero y sargento de los GRAE de la Generalitat de Catalunya, destaca los 3 factores clave que han provocado el aumento de los accidentes en la montaña en el último año: “La sobrevaloración de las propias capacidades en la montaña, alimentada por las imágenes que ofrecen las redes sociales, junto con la falta de calzado y equipación adecuados son los más importantes”.

“La mitad de los accidentes” prosigue Sánchez, “se deben a torceduras de tobillo por llevar un calzado inadecuado que pueden ser fatales cerca de un barranco o si la caída se produce en la roca. Muchos excursionistas”, prosigue, “salen con zapatillas deportivas que van bien por la ciudad, pero que en la montaña tendrían que ser de caña media que sujetan el tobillo, aumentan la estabilidad y seguridad y reducen este tipo de accidentes” explica.

Carlos González, miembro del Grupo de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, unidad que se encarga de los rescates en montaña en España, confirma el aumento preocupante de las operaciones en los últimos meses. Y añade: “con una buena planificación y previsión meteorológica, un guía de la zona que nos acompañe y el material correcto reducimos al máximo los riesgos de tener un accidente para que la experiencia en la montaña empiece y termine de forma feliz”.

Según Carlos González, “no vale quedar con un grupo de amigos en la montaña sin haber planificado nada ya que tienes todos los números para que te salga mal. Además, es mucho mejor dejarse acompañar por un guía experto en la zona que analice riesgos y posibles salidas”. Y destaca “ir bien equipados con material que nos proteja y que mantenga el calor corporal e incluir una manta térmica en la mochila puede salvarnos la vida”.

Por su parte, Álex Van der Laan, meteorólogo, explica: “la importancia que tiene la meteorología en las salidas en alta montaña es fundamental. Sobre todo, tenemos que pensar que podemos tener unas condiciones meteorológicas muy estables por la mañana, una temperatura muy agradable. Y en nada, principalmente por tener paredes orográficas de casi 3.000 metros, taparse el cielo al mediodía y venirnos una tormenta. Por tanto, siempre antes de hacer cualquier salida en alta montaña tenemos que saber al 100% la predicción meteorológica”.

En cuanto a la meteorología, Van Der Laan explica que “no vale una simple consulta por internet ya que, si la excursión va a realizarse en una zona concreta de montaña, necesitaremos analizar los mapas de alta resolución de esa zona 24h antes de la salida. Obviamente”, prosigue el meteorólogo, consultar los mapas de alta resolución requiere tener unas nociones sobre meteorología y la interpretación de los mapas”. Y añade: “la gran diferencia entre un mapa de alta o baja resolución es que el primero nos dará una previsión del tiempo exacta de la zona cada 1,3 Km y en una franja temporal precisa. Mientras que los de baja resolución, que se utilizan normalmente, realizan una previsión cada 25 Km y no nos dará la previsión que necesitamos”. Y concluye: “obviamente, hay que consultar el tiempo 24h antes de la salida, no 3 o 4 días antes porque no nos servirá”.

Para Federico Borretti, guía de montaña del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Lérida), “es necesario planificar la ruta sin sobrevalorar nuestras capacidades y siendo muy humilde con la montaña; la planificación incluye estudiar el recorrido, la orientación y la evaluación de posibles riesgos y, finalmente la meteorología”.

Y destaca: “también es muy recomendable contar con un guía de montaña por seguridad ya que al ser una persona formada puede evaluar los riesgos y proporcionar las soluciones en cada momento. Y también porque conoce la zona, nos puede explicar muchas cosas sobre la cultura y la historia del lugar además de la parte técnica y esto permite disfrutar mucho mejor de la experiencia en la montaña”.

