El Festival de Mérida y la ONCE vuelven a colaborar para fomentar el teatro inclusivo

viernes 11 de julio de 2025 , 09:05h

La extensión del Festival de Mérida en Regina incluirá en su programación la obra El Gorgojo, realizada en colaboración con grupo ONCE.

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y la ONCE han firmado un convenio de colaboración en la sede del Festival en Mérida que, como en años anteriores, tiene como objetivo que el teatro y la cultura inclusiva estén presentes en la programación de la 71ª edición del festival.

Al acto han acudido el director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro, el director ejecutivo de Promoción Sociocultural, Artística y Deportiva de la ONCE, Ángel Luis Gómez, el jefe del departamento de Promoción Cultural y Artística de la ONCE, Fran Maldonado, el delegado de ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias, y la responsable del Dpto de Servicios Sociales de la ONCE en Extremadura, Marta Checa.

Jesús Cimarro ha mostrado su satisfacción por una colaboración que lleva ya años realizándose y que no solo pone en valor el talento y el trabajo de actores con deficiencias visuales, sino que también pone su granito de arena para impulsar y hacer llegar el teatro y la cultura a personas con distintas capacidades.

Por su parte, Fernando Iglesias ha destacado el compromiso que tiene el Festival para apoyar los diferentes colectivos y seguir promoviendo la inclusión, algo que resulta fundamental para que “cualquier persona pueda disfrutar del teatro”.

A través del acuerdo se establece que la ONCE asume el apoyo y la coordinación artística de la función del espectáculo El Gorgojo, de la compañía de teatro La Luciérnaga, perteneciente a una de las Asociaciones Culturales apoyadas por la ONCE y formada por personas con ceguera o deficiencia visual grave.

Dirigida por Agustín Sasián y con un elenco formado por los actores Miguel Escabias, Jordi Sabaté, Esther Higueras, Aitor Román, Lola Robles, José G. Gonzalo, Paloma de Mingo, Carmen Lafuente y Susi Cortizo, El Gorgojo podrá verse el próximo 1 de agosto a las 22.30h en la extensión de Regina del Festival.

En esta línea, Maldonado ha asegurado que para la ONCE es una garantía contar con este tipo de representaciones para visibilizar la realidad de las personas con discapacidad visual.

“El trabajo que se hace es una alegría para los grupos de teatro; hay mucho trabajo y mucha preparación detrás para poder acercar estas obras al público, y conseguir que el espectador se meta en la temática sin importar la discapacidad de los actores”, ha afirmado Maldonado.