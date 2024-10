Entregados los Premios Sociales Fundación MAPFRE

martes 29 de octubre de 2024 , 08:25h

“Nunca antes fuimos tan necesarios ni nuestra actuación tan urgente”. Tras quedar inaugurada la ceremonia el presidente de Fundación MAPFRE, Antonio Huertas, tomaba la palabra y resumía en su intervención el espíritu de nuestros Premios Sociales, que pasa por “lanzar al mundo mensajes solidarios y testimonios de personas e instituciones que no se rinden”.

Además, recordó la labor inclusiva de Fundación MAPFRE y de otras instituciones para combatir las desigualdades que azotan hoy al mundo.

A esa misma tarea contribuyen, a través de su quehacer diario, los cuatro galardonados en la edición de este año.

El primer galardón entregado fue el Premio a la Mejor Iniciativa en el Sector Agropecuario, que reconoce la vocación social y creación de oportunidades en la España rural y menos poblada. En esta edición, fue otorgado a Cárnicas Joselito, una empresa destacada por su compromiso con la producción responsable y el desarrollo rural.

El Premio a la Mejor entidad por su trayectoria social fue concedido a Special Olympics, una organización que, desde hace más de 50 años, transforma la vida de personas con discapacidad intelectual a través del deporte. David Evangelista, presidente de Special Olympics Europe Eurasia, señaló en su intervención: “Este premio representa un símbolo poderoso de lo que se puede lograr cuando una comunidad se une para promover la inclusión, la igualdad y la dignidad de todas las personas de todas las habilidades, sin distinciones”.

El Premio al Mejor proyecto por su impacto social fue para Moda re-, una iniciativa de Cáritas que gestiona el ciclo completo de la ropa usada, creando empleo para más de 1.400 personas, muchas de ellas en riesgo de exclusión social.

Finalmente, Núria Espert recogió el Premio Toda una vida profesional por su brillante trayectoria artística y compromiso social: “Esta distinción que recibo, con mucho cariño y respeto, de Fundación MAPFRE, premia en mí la labor de toda mi vida profesional y, al mismo tiempo, sin saberlo, está premiando a mucha más gente. Hay dos impulsos que han gobernado mi carrera y mi vida: mi ambición por seguir creciendo artísticamente y la fuerza que me ha dado el amor que siempre he encontrado a mi alrededor y me ha empujado hasta hoy mismo a seguir un camino que, según el poeta, no existe: Caminante no hay camino, se hace camino al andar”.

La ceremonia fue clausurada por la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Mª Rosa Martínez Rodríguez, quien subrayó la importancia de continuar trabajando unidos para conseguir que nuestra sociedad sea más inclusiva y solidaria.