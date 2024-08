PLAYA Ampliar Los Cabos un auténtico paraíso para los amantes de la playa Redacción Más artículos de este autor Por Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Telegram Los Cabos, ubicado en la punta sur de la Península de Baja California, es un destino turístico internacional famoso por sus playas de ensueño, con aguas cristalinas, que van desde el azul marino hasta el turquesa, pasando por el verde, y paisajes impresionantes. Los Cabos tiene una playa ideal para cada perfil de viajero, tanto si se busca nadar – el 43% de sus playas son nadables- como hacer surf, snorkel, o simplemente dar un paseo por la orilla del mar. Los Cabos es un auténtico paraíso para los amantes de la playa. Es, de hecho, el destino de América Latina con mayor número de certificaciones Blue Flag y cuenta con cinco playas Platinum que, además, han sido reconocidas con las certificaciones de Playa Limpia y Sustentable. He aquí un listado con las 10 más WOW del destino: Playa Palmilla Con su arena suave y aguas cristalinas, Playa Palmilla es el lugar perfecto para disfrutar de un día de relax bajo el sol. Esta icónica playa fue el escenario del primer hotel de lujo en Los Cabos, inaugurado en 1956. Desde entonces, ha sido un refugio favorito tanto para celebridades como para locales, apreciada por su belleza natural y ambiente exclusivo. Además, esta playa con la Bandera Azul, es ideal para nadar durante todo el año, y acoge cada año la competición de natación del Ironman Los Cabos. Playa Médano Ubicada frente al Arco de Cabo San Lucas, Playa Médano es vibrante y colorida, con música y mucho ambiente. Esta playa ofrece vistas impresionantes a lo largo de labahía, lo que la convierte en un punto de encuentro privilegiado. Aquí, los visitantes pueden alquilar equipo para diversas actividades de agua como kayak, paddleboard, y motos acuáticas. Playa Médano es el corazón de la vida en Cabo San Lucas, rodeada de hoteles, restaurantes, y bares que realzan su atmósfera animada. Playa Santa María Este santuario marino, ubicado en la ruta escénica del corredor turístico de Los Cabos, cuenta con una distintiva playa en forma de herradura, y los acantilados que la rodean la convierten en un paraíso para los amantes del snorkel y el paddle surf. Las aguas cristalinas de Santa María, reconocidas con la certificación Blue Flag, permiten explorar un arrecife de coral lleno de vida marina, haciendo de esta playa un lugar ideal para quienes buscan una conexión íntima con la naturaleza bajo el agua. Playa Chileno Situada también en la ruta escénica del corredor turístico, Playa Chileno es conocida por sus tranquilas aguas y su ambiente relajado. Ideal para familias y personas de todas las edades, esta playa ofrece una experiencia segura y serena. Con su certificación Blue Flag y excelente visibilidad, Playa Chileno es perfecta para nadar, practicar snorkel, o simplemente disfrutar de un día bajo el sol. La playa cuenta con instalaciones bien mantenidas que aseguran una experiencia cómoda y placentera para todos sus visitantes. Playa Costa Azul Playa Costa Azul se extiende a lo largo de la Carretera Transpeninsular, en la costa sureste de San José del Cabo. Este punto es perfecto para los entusiastas del surf gracias a sus variadas rompientes, adecuadas tanto para principiantes como para surfistas experimentados. Además, esta playa, amigable para las mascotas, es sede de los principales torneos organizados por la Asociación de Surf de Baja California Sur. Es excelente para disfrutar del surf durante el verano. Playa Cerritos Playa Cerritos, ubicada en la región de Todos Santos, es uno de los lugares más populares para surfear, especialmente en invierno, cuando sus olas son ideales para este deporte. Aunque sus aguas son más profundas y frías, con una arena más oscura, esto le otorga un carácter especial. Rodeada de montañas y con un ambiente bohemio, es un lugar perfecto para inscribirse a la escuela de deportes de tabla y relajarse en sus restaurantes con un toque relajado y auténtico. Punta Lobos Esta playa, también en Todos Santos, debe su nombre a la presencia de una colonia de lobos marinos que habitan en la zona. De hecho, si prestan atención, pueden escucharse los ecos de estos animales. Rodeada de riscos escarpados y formaciones rocosas, es un lugar privilegiado para el senderismo, donde se pueden apreciar los espectáculos más impresionantes durante la salida y la puesta del sol, cuando los imponentes acantilados se tiñen de tonos dorados. Playa La Fortuna En la zona de Cabo del Este, entre San José del Cabo y Cabo Pulmo, se encuentra Playa La Fortuna, una playa virgen que atrae a surfistas de todo el mundo en busca de la ola perfecta. Esta playa, con su fuerte oleaje, también cuenta con opciones de glamping y restaurantes con un auténtico sabor a playa chic, ofreciendo una experiencia única en un entorno natural impresionante. Playa Los Arbolitos Ubicada a solo 5 kilómetros del parque natural Cabo Pulmo, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Playa Los Arbolitos es una joya escondida. Esta playa, una de las más hermosas de la región, es ideal para nadar y practicar snorkel, ofreciendo un paisaje tranquilo y alejado, perfecto para quienes buscan una conexión íntima con la naturaleza. La maravillosa diversidad de fauna marina que habita en sus aguas cristalinas hace de Playa Los Arbolitos un lugar privilegiado. Además, cuenta con pequeñas palapas que brindan sombra, permitiendo disfrutar del entorno con mayor comodidad. Playa Buena Vista Con su arena dorada y aguas turquesas, Playa Buena Vista es el lugar ideal para disfrutar de actividades acuáticas como el snorkel, el kayak o el paddleboard. 