Destinos estadounidenses para disfrutar de una aventura deportiva

La fiebre del deporte se ha apoderado del mundo este verano tras una temporada llena de acción y momentos épicos, como la Copa América en Florida y el US Open de tenis. Todas las miradas están puestas en Estados Unidos y en su intenso programa de acontecimientos deportivos de los próximos años con la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Super Bowl LIX y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 como protagonistas. Por ello, Visit the USA destaca cinco destinos que ofrecen experiencias muy deportivas para atletas y aficionados.

Béisbol en Chicago, el hobby más popular de Estados Unidos

Chicago tiene la suerte de contar con dos equipos de béisbol de las Major League Baseball (la liga nacional de béisbol) que se han proclamado campeones de las World Series en tres ocasiones, por lo que un viaje a la ciudad no terminará de estar completo si no se visita el estadio. El Wrigley Field, el segundo estadio de béisbol más antiguo de Estados Unidos, es una parada obligatoria para cualquier aficionado a la round ball que visite la ciudad del viento. De marzo a septiembre se puede ver a los Chicago Cubs en acción o hacer un tour por el estadio y visitarlo en exclusiva entre bastidores. Nadie se puede ir de esta ciudad sin probar la pizza deep-dish (en plato hondo), los residentes adoran Pequod’s Pizza, que presume de servir la mejor de Chicago. Otra delicia clásica para los días de partido es el famoso Chicago-Dog de Portillo’s que tiene rodajas de tomate, especias, cebolla, mostaza y pepinillos en un panecillo con semillas de amapola. Después de la novena entrada se puede descubrir el ritmo de la ciudad con música en directo en Rosa’s Lounge, un paraíso del blues al estilo de Chicago desde hace más de 40 años.

La experiencia surfera definitiva en Oahu, Hawái

En el estado del Aloha, Hawái, se pueden encontrar playas de ensueño, rodeadas de frondosos valles, que suponen uno de los escenarios más paradisiacos para hacer surf; empezando por la capital, Honolulu, donde la metrópolis bulliciosa y la isla tropical confluyen a la perfección. En las aguas turquesas de la icónica Waikiki Beach, las suaves olas son ideales para que los principiantes prueben suerte con este deporte. También se puede disfrutar de las magníficas vistas del cráter de Diamond Head que bordea el horizonte de la playa, o incluso desviarse para hacer senderismo por el famoso monumento de la isla, que se formó debido a una erupción hace unos 300.000 años. Para los expertos, la mejor opción es dirigirse a Haleiwa, en la costa norte: conocida por las enormes olas que desafían incluso a los profesionales, entre noviembre y febrero surfistas de todo el mundo se lanzan al mar en las distintas competiciones que se organizan a lo largo de este tramo de costa. Para descansar de la acción, basta con refrescarse con un clásico de North Shore en Matsumoto Shave Ice, que llevan sirviéndoselo a los vecinos desde 1951.

Cumbres y aprés ski de cinco estrellas en Park City, Utah

Conocido por ser el lugar con la mejor nieve del planeta, Utah es un paraíso para veteranos y novatos de los deportes de invierno. A solo una hora de Salt Lake City, hay 10 estaciones de esquí espectaculares que hacen de la región el destino ideal para una escapada de esquí de lujo. La mayoría de las estaciones de esquí de Utah se encuentran en Park City, una antigua y encantadora ciudad minera cuya calle principal está repleta de restaurantes de alta cocina y bares locales. Tras un largo día en las pistas, la parada en el legendario No Name Saloon es obligatoria ya que es uno de los establecimientos más antiguos de la calle principal y uno de los lugares favoritos del público del Festival de Cine de Sundance, que llega a Park City cada mes de enero. No muy lejos del centro, los visitantes pueden encontrar dos grandes opciones para esquiar: la primera es Park City Mountain Resort, que cuenta con la mayor extensión de terreno de todas las estaciones de EE.UU. y la segunda es el Montage Deer Valley, conocido por ofrecer un servicio de calidad y tener acceso exclusivo para esquiadores. Para disfrutar de una experiencia aprés ski de cinco estrellas con las cumbres blancas de fondo, los esquiadores pueden cenar en el Apex Montage, que sirve deliciosos filetes, productos artesanales y ofrece la oportunidad de disfrutar de la velada al aire fresco de las montañas de Utah.

La cara deportiva del hip-hop en Nueva York

La evolución del hip-hop desde su origen en Nueva York en los años setenta está claramente documentada. Un movimiento cultural que abarca desde la moda hasta el breakdance y el arte visual; el fenómeno se ha apoderado del espíritu de la ciudad y su legado ha cambiado desde entonces el panorama musical internacional, llegando a hacer una única aparición en los Juegos Olímpicos de París 2024. Aunque no se incluirá en los de Los Ángeles en 2028, los aficionados al break podrán experimentar la diversidad del hip-hop a través de los particulares sonidos que se desarrollan en el Bronx, Harlem, Manhattan y Brooklyn.

El Teatro Apollo, en Harlem, es el palacio de este género por excelencia, pero para una dosis de historia Morris Heights, en el Bronx, es el lugar perfecto ya que allí se encuentra la antigua casa del pionero del hip-hop, DJ Kool Herc. Las exhibiciones de breaking forman parte de la gira Birthplace of Hip Hop de Hush Tours, en Nueva York. Además, se puede explorar el futuro del breaking en S.O.B.'s, en el Soho, un local musical que consolidó Manhattan como sede del género musical en los años 90 o en Miss Lily’s, el primer local que introdujo el reggae y el ska en el ámbito gastronómico, donde se sirven platos retro jamaicanos. En la parte alta de la ciudad, las paredes de Beatstro están adornadas con murales y fotografías de leyendas del hip-hop. En el bar clandestino se celebran batallas de b-boys (breakdance) en directo mientras los comensales se dan un festín de comida afroamericana y platos típicos puertorriqueños que reflejan la fusión de culturas de la ciudad.

Connecticut, la capital histórica de las regatas colegiales

En Connecticut, se puede descubrir tanto el encanto de Nueva Inglaterra, como la historia del remo entre colinas y litorales. Conocida como la competición atlética intercolegial más antigua, la regata Harvard-Yale se disputa en el río Támesis de Connecticut desde 1878. Reconocido como el acontecimiento deportivo con más historia de Estados Unidos, los visitantes pueden animar a los remeros cada mes de junio en la ciudad costera de New London, mientras exploran algunas de las mejores playas que ofrece el noroeste como Ocean Beach Park, o las hermosas "arenas de azúcar" de Greens Harbor Beach. Después de un día junto al mar admirando las magníficas vistas del puerto, los aficionados al remo pueden recorrer seis kilómetros hasta la línea de meta de la regata, en Gales Ferry, donde los barcos de los equipos de Yale y Harvard permanecen prácticamente intactos desde el siglo XX. Para completar este viaje histórico por Nueva Inglaterra, los huéspedes tienen la oportunidad alojarse en el Inn at Ocean Avenue, un bed and breakfast boutique que ofrece el encanto de la costa en una mansión construida originalmente en 1914.