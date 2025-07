martes 22 de julio de 2025 , 09:14h

Tras su apertura en mayo, el espacio compartido por las galerías Bombon Projects (Barcelona) y CRISIS (Lima) —un proyecto pensado para el cruce de artistas, exposiciones y conexiones imprevistas— presenta su segunda exposición: un diálogo entre Daniel Jacoby y Marie Zolamian, que inaugura el 11 de septiembre en el marco de Apertura 2025. El texto de la exposición estará a cargo de la curadora Gema Melgar.

El trabajo de Daniel Jacoby abarca el cine, la escultura, la instalación y la performance. Con un enfoque inventivo e indirecto, documenta figuras excéntricas, reinterpreta lo cotidiano, explora conceptos ambiguos y construye realidades distópicas que reflejan, de forma inesperada, aspectos de nuestra vida contemporánea. El resultado es una exploración personal y subjetiva de temas como la pertenencia, la soledad, la amistad, el deseo y la espiritualidad.

Marie Zolamian toma prestadas referencias del arte oriental y occidental —como miniaturas persas y armenias, primitivos flamencos, Rousseau y Cézanne— para recomponerlas según el momento, difuminando así la idea de afiliación y pertenencia comunitaria. Su obra crea un territorio imaginario donde una iconografía de integración establece vínculos, a veces disonantes, entre el ser humano y la naturaleza, entre lo individual y lo colectivo, y entre tradición, espacio y tiempo.

Daniel Jacoby (Lima, 1985) vive y trabaja en Países Bajos.

Su trabajo ha sido exhibido en instituciones como EYE Filmmuseum, Amsterdam; Fundació Joan Miró, Barcelona; CAC, Vilnius; The Banff Centre, Alberta; Palais de Tokyo, Paris; Kunstverein Harburger Bahnhof, Hamburgo; CRAC Alsace, Altkirch; Amsterdam Museum, Amsterdam; entre otras.

Jacoby ha ganado numerosas becas y subvenciones. Entre ellas se encuentran Mondriaan Fund (Stipendum, Project Grant), Amsterdam; Stimuleringfonds, Róterdam; Nederlands Filmfonds, Amsterdam; Edith-Russ-Haus for Media Art, Oldenburg; Delfina Foundation (con apoyo de Mondriaan Fund), London; entre muchas otras.

Su trabajo se encuentra en colecciones como: Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), Madrid; Centre National des Arts Plastiques (CNAP), Paris; Frac Île-de-France/Le Plateau, París; Centre d’Art La Panera, Lleida; entre otras.

Marie Zolamian (Beirut, 1975) vive y trabaja en Lieja, Bélgica.

Estudió artes visuales en la Real Academia de Lieja y en La Cambre de Bruselas.

Entre sus exposiciones recientes destacan Outside nature, Whitehouse gallery; SA MUE, Bombon Projects, Barcelona; Some movements in the tree of life en UZ Jette, Bruselas; Untitled, Galerie Nadja Vilenne, Lieja; Bienvenue, Mu.ZEE, Ostende; Paroles à Boire, Musée le Carroi, Chinon; The Mayor of Veurne, EMERGENT, Veurne; Listen Your Eyes, Bienal de Arte Contemporáneo de Dakar, Dakar; entre otras.

Ha participado en exposiciones colectivas como Painting after Painting, S.M.A.K., Gante; Tageldimde/Middlegate 2023, Cultuurcentrum de Werft, Geel; Regenerate, Wiels, Bruselas; Grandchildren, Depo, Estambul; Qalandiya International, Birzeit & Abwein, Palestina; Contemporary Art Biennal 2009, Parallel events, Estambul; entre otras.

Zolamian cuenta con varias instalaciones permanentes en espacio públicos e instituciones, destacando Welkom – Bienvenue – Welcome – Willkommen en KMSKA de Amberes, Bélgica (2022). Un mosaico de 76 m2 compuesto por 600.000 piedras realizado en la entrada al museo, a día de hoy el más grande de Bélgica.