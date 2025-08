Dakles y Rafa Sánchez: encuentro entre dos generaciones del pop español

Llegamos a la calle Fernando VI de Madrid, donde se alza el Palacio de Longoria, un majestuoso edificio modernista que alberga la sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Allí nos encontramos con Rafa Sánchez y Dakles para conocer los detalles de su reciente colaboración en el tema musical Fantasy.

Cercanos, atentos y cómplices, Rafa y Dakles comparten con nosotros una conversación distendida que se convierte en un viaje al pasado y presente del pop español, entre risas, anécdotas y recuerdos.

Dakles: Cuando me dijeron que Rafa lo ha escuchado, que le ha gustado mucho y quería formar parte del proyecto, no me lo creía.

La música tiene esa maravillosa capacidad de unir mundos distintos. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido con Fantasy, el nuevo tema de Dakles (Daniel Clemente Estévez, un artista emergente con raíces extremeñas), en el que ha colaborado Rafa Sánchez, la inconfundible voz de La Unión, grupo musical formado en Madrid a finales de 1982.

Lo que comenzó como una maqueta sin demasiadas expectativas, terminó convirtiéndose en una colaboración llena de química, con un tema que combina el sonido pop más actual con ecos ochenteros y una letra que habla del amor espontáneo, del encuentro en la noche madrileña y de la emoción de mirar a los ojos.

Una colaboración que parecía un sueño

INOUTVIAJES habló con ellos de cómo surgió esta colaboración qué les ha unido y cómo ven el presente y el futuro de la música.

¿Cómo surge esta colaboración en "Fantasy"?

Dakles: Surge hace año y medio aproximadamente. Empecé a trabajar con el productor, Julián Poker, y al terminar la maqueta me dijo “Creo que tengo una persona a la que le gustaría mucho esto que estamos haciendo”. Julián había trabajado ya con Rafa…

Rafa: Sí, trabajamos juntos en un disco completo de La Unión (Big Bang) y otro de versiones que se llama Love Sessions.

Dakles continúa relatando la sorpresa que se llevó cuando Rafa aceptó participar en el proyecto…

Dakles: Cuando me dijo que era Rafa de La Unión no me lo creía. Soy un artista emergente que está empezando en la música... ¿cómo alguien con su trayectoria, un artista consagrado, me iba a decir que sí? Pues la sorpresa fue que un día me llama Julian y me dice: “Rafa lo ha escuchado, le ha gustado mucho y quiere formar parte del proyecto”. Yo no me lo creía, ni tan siquiera cuando vino al estudio a grabar. Incluso, estábamos en el set de grabación y yo pensaba “esto no es real”.

Rafa, ¿cómo recibiste la propuesta de colaborar con Dakles y qué te motivó a aceptarla??

Rafa: Yo no conocía a Dakles, pero lo que me cautivó fue la canción. Es un pop muy fresquito, con un sonido muy ochentero. La letra también me gustó mucho: habla de relaciones no digitales, de un encuentro real, por la vista, en un garito... me parecía una buena idea.

Además, también tenía interés en darme a conocer entre gente más joven que no sabe ni que existo. De hecho, les hablas de La Unión y no conocen al grupo, pero mencionas Lobo Hombre en París y sí la conocen… Es una canción que se ha hecho mucho más grande que la banda que la compuso.

La noche madrileña como inspiración

Dakles, ¿qué inspiró la letra de 'Fantasy' y cómo surgió?

Dakles: Bueno, yo vine a Madrid desde Extremadura hace unos años buscando desarrollar mi carrera musical y conocer a otros artistas. Salía por la noche y acababa en garitos donde descubrí cómo funciona la noche madrileña, había gente de todas partes, sin pretensiones. Siempre lo he dicho, la noche madrileña es de todos menos de los madrileños. Al final te involucras dentro de un ambiente de gente que viene de diferentes lugares y esto es lo bueno y surgió de eso,... sentí la necesidad de contarlo y transmitirlo así en una canción.

¿Qué ha significado para ti descubrir la noche madrileña desde un punto de vista personal y profesional?

Dakles: Conocer gente sin expectativas. Una noche improvisada en la que te cruzas con personas que se quedan muchos años en tu vida y con los que he tenido mucha afinidad. Te enamoras, te desenamoras, te rompen el corazón y, a la vez, ves a otros celebrando que se casan… esa vibra fue la que quise plasmar.

Rafa, ¿qué recuerdos te trae la noche madrileña de los años 80 que viviste intensamente y cómo ves la evolución de la ciudad desde entonces?

Rafa: -Se ríe- En los 80 había una efervescencia especial. Había menos normas casi libertinaje. Como dice Dakles, en Madrid es difícil encontrar madrileños. Es una ciudad como Nueva York, hecha por gente de todo el mundo, lo que la otorga ese carácter tan cosmopolita. Eso es lo que hace grande a Madrid.

Hace años Barcelona tenía más tirón, pero ahora Madrid está ganando mucho terreno, sobre todo por la noche,… la ciudad se está haciendo cada vez más interesante.

La herencia de la Movida y el presente musical

Rafa, tú viviste la Movida Madrileña en primera persona, ¿cómo la describirías?

Rafa: Sí, la Movida existió, y lo interesante es que surgió en todas las disciplinas artísticas a la vez. En el cine, por ejemplo, fue clave Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón; en la moda, el primer pase de modelos de Sybilla marcó un antes y un después. Había una auténtica efervescencia también en la pintura, en el teatro… y, sobre todo, en la música. Todo empezó con el concierto homenaje a Canito, luego llegó el concierto en la Escuela de Arquitectura, y a partir de ahí empezó a gestarse todo.

Los locales también jugaron un papel fundamental: La Sala Rock-Ola, La Vía Láctea, El Penta… esos eran los puntos de encuentro donde se cocía todo eso. Yo no me considero un grupo de la Movida como tal, sino más bien un hijo de la Movida, porque otras bandas fueron las que allanaron el camino.

El papel de Enrique Tierno Galván fue clave también. Supo conectar con el voto joven y apoyó mucho el movimiento cultural, dándole consistencia. Fue él quien trajo a Madrid a grupos como The Smiths y otros que estaban sonando fuerte en la escena británica. Recuerdo haber visto en Rock-Ola a Depeche Mode con su primer álbum, o a The Lords of the New Church… bandas que me fascinaban, y que en aquella época podías ver en directo en salas relativamente pequeñas. Fue una época única.

Dakles, aunque no viviste la Movida Madrileña, ¿qué visión tienes de aquella época desde la perspectiva actual?

Dakles: Tengo cierto conocimiento de aquella etapa, aunque muy leve, porque me queda lejos generacionalmente. Pero la veo con mucho cariño, porque fue un momento en el que surgieron muchas expresiones culturales que no fueron efímeras. De hecho, creo que sería muy necesario que volviera a suceder algo parecido hoy en día. Aunque lo veo complicado, porque vivimos en una sociedad que no deja de mirar al móvil. La gente busca música rápida, consumos inmediatos. Hay una tendencia, por ejemplo, a que las canciones no duren más de dos minutos, porque todo tiene que ser breve, inmediato. Y eso no solo pasa con la música, sino también con el cine, las series, cualquier tipo de proyecto artístico. Todo se consume deprisa y mañana ya se quiere algo nuevo.

En ese sentido, lo que ocurrió en la Movida no tiene nada que ver con lo que vivimos ahora. Aquello tenía un sentido, un porqué. Hoy en día se produce mucho arte para el consumo rápido, y creo que es fundamental pararse a pensar por qué hacemos música, por qué hacemos arte.

El nuevo consumo musical

Rafa, ¿cómo ves tú ese consumo rápido de música del que habla Dakles?

Rafa: Bueno, no soy partidario de criticar. Creo que la sociedad avanza de una manera determinada, y es absurdo oponerse o quedarse anclado en la nostalgia.

Yo mismo ya prescindo de tener compañía discográfica, porque hoy en día sacar un álbum completo no tiene mucho sentido, viendo las pocas copias que se venden. Lo que hago es ir lanzando canciones poco a poco, en formato digital, para mantener una presencia constante en las plataformas.

Obviamente, escribir una canción hoy es como comprar un billete de lotería: de repente puedes dar con una que se vuelve viral y da la vuelta al mundo. Pero, como decía Dakles, el consumo es tan rápido y efímero que ya no se lanzan canciones como antes.

Recuerdo que cuando compraba un álbum —sobre todo en vinilo— lo primero que hacía era estudiar la portada, leer todos los créditos y escuchar el disco cientos de veces… para horror de mi madre..

¿Hubo que ceder en algún momento respecto al estilo de la canción, o fue un terreno común desde el principio?

Dakles: No hubo necesidad de ceder nada. El estilo ya estaba bastante definido desde el inicio, y Rafa lo abrazó de forma natural.

Rafa: Sí, la adaptación fue perfecta. Grabamos todo en una sola tarde, y luego nos fuimos a Coria a rodar el videoclip. Fue una experiencia muy divertida.

¿Habrá más colaboraciones?

Rafa: Seguramente.

Dakles: Puede ser. A mí me gusta disfrutar del momento, el hoy, sin pensar en lo que va a pasar mañana. A mí me encanta disfrutar con Rafa de Fantasy, y si en algún momento se abre la posibilidad de que surja otra canción no dudaré en coger el móvil y decírselo, tengo la libertad de hacerlo. Me siento muy cómodo trabajando con él.

¿Cómo ha cambiado la producción musical hoy en día?

Dakles: Antes tenías que contratar a una productora. Ahora, trabajando con productores que entienden tu camino, simplemente llamas y lo planteas. Es muy diferente.

Rafa: Antes era mucho más arriesgado. Tenías que ir a un estudio. Hoy, con el auge del home studio, casi no necesitas instrumentistas. Julián Poker, por ejemplo, se maneja muy bien con teclados, tiene librerías de sonido… él te puede hacer todo. Yo también grabo así, con Fermín Villaescusa o Mario Cea. Todo se hace desde el estudio casero.

¿Se convertirá "Fantasy" en un directo?

Ambos: Puede ser.

Dakles: Nos lo preguntan mucho por redes. Pero queremos dejar que la canción respire, que tenga su camino, que la gente la abrace.

¿Cuál son tus influencias musicales?

Dakles: Es un pop muy oscuro, con influencia urbana. Aprendí a componer con rap a los 14 años, un género donde la letra es fundamental. Luego, influencias del rock alternativo y, cuando descubrí el pop, sentí que eso era lo mío. Soy camaleónico, no me cierro a nada. Me inspiran desde Marilyn Manson a Mozart.

Este EP que estoy preparando tiene un sonido muy electrónico. Fantasy forma parte de él. También he trabajado con muchos productores para aprender. Por ejemplo, Gato en la luna, el single que lancé en marzo, es más urbano. Fue un experimento, pero no me hizo vibrar tanto como Fantasy.

Dakles, ¿qué has aprendido de trabajar con alguien como Rafa?

Dakles: Muchísimo. Lo que más me ha impresionado es que, con la trayectoria que tiene, no ha perdido su esencia. Sigue siendo cercano, humilde, y se ha involucrado de lleno en el proyecto desde el primer momento.

Su forma de abrazar la colaboración me ha transmitido mucha templanza, sobre todo durante el rodaje: esa tranquilidad y seguridad que da tenerlo al lado ha sido fundamental para mí. Me ha ayudado a creer más en lo que hago, a valorar más mi proyecto y, sobre todo, a seguir adelante y luchar por él.

¿Y para ti, Rafa, cómo ha sido trabajar con Dakles?

Rafa: Conocerle en persona me sorprendió. Es muy sereno, nada tarambana. Lo demostró sobre todo en la grabación del vídeo. Sabía lo que quería, cómo comunicarlo, supo gestionar al equipo con calma. Me sorprendió mucho.

Dakles, ¿qué más proyectos tienes?

Dakles: Estoy trabajando en un EP desde hace año y medio.

Rafa, ¿y tú?

Rafa: Estoy de gira con Sildavia Tours, con la cabeza centrada en eso. Ahora mismo no compongo mucho, apenas tengo tiempo. Posiblemente en otoño saque algo nuevo.

He colaborado con una coral valenciana para ayudar a los afectados por la DANA. Compuse una canción y ellos hicieron los arreglos corales.

Rafa ahora, ¿Qué queda de La Unión?

Quedo yo. Siempre estuve involucrado en la creación de todas las canciones. Nuestra forma de componer era muy orgánica: ensayábamos juntos —Mario, Luis, Iñigo y yo—, ellos tocaban y yo iba creando melodías sobre lo que surgía. Las letras, en un principio, las escribía junto a Iñigo Zabala, pero cuando él dejó la banda, pasé a escribirlas yo. Al final, fueron muy autobiográficas, y creo que eso fue lo que marcó el alma de La Unión. Como uno de los compositores de todos esos temas, he sido quien ha mantenido vivo ese espíritu.

En mis conciertos siguen sonando Lobo hombre en París, Sildavia, Al este del Edén, Ella es un volcán, Vuelve el amor… todas esas canciones que marcaron un hito en la historia de la banda. Y lo hacen con mi voz, que es una de las señas de identidad de La Unión. El espíritu del grupo me acompaña cada vez que subo al escenario.

Vivimos el gran éxito en una época en la que solo había dos cadenas de televisión. Tenemos unas 14 canciones que fueron auténticos himnos. Eso es lo que me mantiene vivo cuando me subo a cantar.

¿Hasta cuándo seguirá Rafa Sánchez sobre los escenarios?

Rafa: Hasta que el cuerpo aguante… Tengo la coartada perfecta: los Rolling Stones siguen ahí, así que yo también puedo. Hay Rafa Sánchez para rato.

¿Y tú, Dakles, te subirás pronto al escenario?

Dakles: Estoy ansioso, pero sigo una estrategia. No quiero subirme sin repertorio, sin haber lanzado un EP. Quiero cantar mi historia, lo que siento, y que la gente abrace esa atmósfera que quiero crear.

La complicidad y conexión creativa entre Rafa Sánchez y Dakles ha dado vida a Fantasy, una canción que mezcla experiencia, frescura y pasión por el escenario. Entre anécdotas, risas y reflexiones, ambos demuestran que la música sigue siendo un territorio donde no hay edad ni límites, solo ganas de contar historias y hacer vibrar al público.

Con la energía intacta y nuevos proyectos en camino está claro que queda mucho por llegar.