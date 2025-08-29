Longines reinventa la elegancia femenina con la nueva colección PrimaLuna

viernes 29 de agosto de 2025 , 08:46h

La firma relojera suiza Longines presenta la renovada colección PrimaLuna, un tributo a la feminidad moderna y a la tradición relojera que ha distinguido a la marca desde sus orígenes. Esta nueva propuesta supone una reinvención completa que combina diseño refinado, innovación técnica y la elegancia atemporal que caracteriza a Longines.

Con líneas suaves y delicadas, la caja ha sido cuidadosamente rediseñada para ofrecer proporciones más equilibradas, destacando la complicación de fase lunar acompañada de una nueva indicación de fecha, que aporta funcionalidad sin renunciar a la pureza estética. Los modelos lucen un engastado de gemas meticulosamente trabajado, que refleja la maestría artesanal de la casa.

La colección PrimaLuna no solo rinde homenaje a la tradición, sino que la reinterpreta para la mujer actual: segura, sofisticada y con un estilo que trasciende las tendencias efímeras. Cada pieza se convierte en una declaración de personalidad y elegancia, pensada para acompañar los momentos más significativos de la vida.

Como imagen de esta colección, Jennifer Lawrence, Embajadora de la Elegancia de Longines, encarna a la perfección el espíritu de PrimaLuna. Su gracia natural y autenticidad transmiten la esencia de aquellos instantes íntimos en los que el tiempo adquiere un valor verdaderamente personal.

Con esta renovación, Longines reafirma su compromiso con la relojería femenina, combinando sofisticación, precisión suiza y un diseño atemporal que invita a redescubrir la belleza del paso del tiempo.