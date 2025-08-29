El 70% de los conductores elige un coche híbrido según Bipi

viernes 29 de agosto de 2025 , 08:44h

En los últimos años, el mercado automovilístico en España ha experimentado un notable auge en el modelo de suscripción de coches, una tendencia que ha captado la atención de muchos conductores. Cada vez más españoles optan por suscribirse a vehículos híbridos e híbridos ligeros, buscando no solo la flexibilidad que ofrece este sistema, sino también un compromiso más sostenible con el medio ambiente.

Desde Bipi señalan que la suscripción es una gran puerta de entrada para la nueva movilidad, y los datos de la compañía refuerzan la importancia de este modelo en el cambio de mentalidad de los españoles.

Boom de la demanda de híbridos de suscripción



Los datos de Bipi, compañía española referente del sector, dibujan un crecimiento espectacular en la demanda de híbridos e híbridos ligeros de suscripción en el último año. Si en 2024, los modelos híbridos e híbridos ligeros y de gasolina lideraban la demanda con un 38% de cuota cada uno, en solo unos meses los híbridos suponen ya el 68% de los nuevos contratos, dejando muy lejos a los modelos diésel (22%) que ahora son la segunda opción.

Los datos de Bipi muestran que el porcentaje del eléctrico puro es de sólo un 0,53%, cifra inferior a la del 1,66% de hace un año. Mientras, los modelos gasolina caen 30 puntos en la primera mitad del 2025 (del 38% al 8%), coincidiendo con la misma cuota que ganan los híbridos.

Flexibilidad y sostenibilidad, principales causas



Entre las razones de este boom de los híbridos se vislumbran, según Alejandro Vigaray, CoCEO de Bipi “la gran adaptación de estos modelos a las restricciones ambientales de grandes ciudades, al tener etiqueta ECO, pero su capacidad también para realizar viajes largos”. Además, señala que la suscripción “es para muchos españoles la primera toma de contacto con opciones híbridas, y el boom de este año muestra que ambos componentes están funcionando.”

“Muchos conductores llegan a la suscripción y quieren probar opciones que les permitan moverse sin restricciones durante un tiempo, y después ir cambiando de coche según sus necesidades de trabajo o familiares” señala Vigaray. La suscripción de vehículos aporta la flexibilidad de poder ir cambiando de coche a medio plazo, dando respuesta a las necesidades de cada uno mientras contribuyen a avanzar en la movilidad sostenible.

Suscribirse a un híbrido desde 375 euros al mes

Según Bipi actualmente la suscripción a un coche híbrido parte de los 375 euros al mes. Esta cifra se corresponde con la suscripción a un Fiat 500 con el motor de gasolina híbrido ligero de 70 CV y cambio manual. La suscripción en este coche y con este precio está vinculada a un período de 12 meses.

El siguiente escalón en materia de suscripción es para el Citroën C4 Hybrid Plus de 136 CV que está disponible en Bipi desde 435 euros al mes, si se opta por un período de suscripción de 36 meses. En el caso de que el período de suscripción sea más corto –24 meses- la cifra mensual es de 465 euros.

Y como tercera opción de suscripción accesible Bipi selecciona el Ford Puma 1.0 Ecoboost de 125 CV y cambio manual, con un precio mensual de 445 euros y por un período de suscripción de 24 meses.