Próximas aperturas de moda y restauración en TORRE SEVILLA

TORRE SEVILLA continúa consolidando su posición como referente comercial y urbano en Sevilla con una nueva oleada de aperturas, ampliaciones y reubicaciones de marcas comerciales que refuerzan su atractivo y diversifican su propuesta. El complejo, que ha experimentado una evolución constante en los últimos años, se prepara para cerrar el año con incorporaciones clave en los sectores de moda y restauración, combinando grandes marcas internacionales, enseñas nacionales en expansión y propuestas locales con identidad propia.

En el ámbito de la moda, destaca la próxima llegada de DEICHMANN, líder europeo en calzado con más de 4.700 tiendas en 34 países, que aterriza en TORRE SEVILLA con una propuesta versátil, accesible y de alta rotación pensada para toda la familia. Esta incorporación se complementa con la reubicación estratégica de Hunkemöller, firma especializada en lencería femenina, que apuesta por un local renovado y ajustado a su nuevo formato de tiendas, conectando así mejor con su público. Estas incorporaciones se suman a las recientes ampliaciones de enseñas consolidadas como JD Sports, referente británico en moda deportiva y urbana, y Parfois, la marca portuguesa de accesorios de moda, que ha renovado su espacio, reafirmando su compromiso con el proyecto y su apuesta por el crecimiento en Sevilla. Asimismo, la sevillana Raccoon Games, especializada en cultura pop, coleccionismo y gaming, también ha ampliado su presencia en el complejo.

La restauración también da un paso adelante con la incorporación de conceptos que enriquecerán la experiencia gastronómica del visitante. Muerde la Pasta, cadena nacional del grupo Tastia, abrirá próximamente su exitoso formato buffet “todo incluido”, con más de 150 recetas de inspiración italiana elaboradas con ingredientes frescos y de calidad. A esta propuesta se suma Funky Burger & Brunch, una nueva marca local que estrenará en septiembre su concepto urbano y gourmet de hamburguesas y brunch, dirigido a un público joven y dinámico, con una fusión de autenticidad y tendencia que promete marcar estilo. Además, el grupo Premier, referente en el ocio sevillano, inaugura un nuevo Kiosko terraza en el acceso norte del centro: un espacio de coctelería que aspira a convertirse en punto de encuentro imprescindible en la ciudad, especialmente en horario afterwork, coincidiendo con la salida de los trabajadores del entorno de Sevilla TechPark.

Más allá de su oferta comercial, TORRE SEVILLA se distingue por integrarse en un complejo único que combina compras, cultura, ocio y vistas panorámicas. El centro forma parte de un entorno que incluye la Terraza Mirador Atalaya, la terraza más alta de Andalucía, situada a más de 180 metros de altura, desde donde se puede disfrutar de los atardeceres más espectaculares de Sevilla. Este espacio acoge también eventos privados y celebraciones, convirtiéndose en un enclave privilegiado para experiencias memorables. Además, el complejo alberga el CaixaForum Sevilla, uno de los centros culturales más activos de la ciudad, con programación continua de exposiciones, conciertos, conferencias y actividades familiares. A ello se suma una agenda de eventos propios como el Pop-Up Market, que reúne cada temporada a decenas de marcas locales, conciertos acústicos y jornadas para emprendedores, entre otros, reforzando el vínculo del centro con la comunidad creativa y empresarial sevillana.

“Estas nuevas incorporaciones reflejan nuestro compromiso con la evolución constante del centro, apostando por una oferta diversa y de calidad que responda a las expectativas de nuestros visitantes. Queremos que TORRE SEVILLA sea mucho más que un espacio comercial: un lugar de encuentro, de experiencias y de conexión con la ciudad”, afirma Juan Carlos Gómez Galiano, gerente de TORRE SEVILLA.

Con estas novedades, TORRE SEVILLA reafirma su papel como espacio vivo y en constante transformación, capaz de generar nuevas experiencias para el consumidor y oportunidades de crecimiento para las marcas. La combinación de grandes retailers internacionales, enseñas nacionales y propuestas locales consolida al complejo como un ecosistema comercial diverso, moderno y profundamente vinculado al pulso de Sevilla.