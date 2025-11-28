Villas boutique para desconectar en Lanzarote

viernes 28 de noviembre de 2025 , 09:15h

De cara al puente de diciembre, muchos viajeros buscan una escapada que combine buen clima, tranquilidad y un entorno cuidado. Lanzarote se consolida como una de las opciones más atractivas para estos días, especialmente para quienes buscan desconectar sin alejarse demasiado. En este contexto, Kamezí se presenta como un destino ideal para disfrutar una estancia íntima y personalizada.

Kamezi ofrece una estancia cuidada al detalle, con la atención y el servicio de un hotel boutique, pero con la independencia y privacidad de una villa. Cada una está concebida como un espacio de calma y equilibrio, donde el diseño y la naturaleza se integran. Un lugar donde arquitectura, arte y gastronomía dialogan para crear una experiencia única y auténtica. Entre sus diferentes tipologías de alojamiento, tres categorías destacan por capturar a la perfección la esencia del complejo: villas exclusivas que combinan vistas al mar, diseño cuidado y servicios pensados para una escapada inolvidable.

Ocean Villas

Con vistas al mar y a la isla de Fuerteventura, las Ocean Villas cuentan con dos, tres o cuatro dormitorios. Totalmente renovadas, combinan amplitud, luz natural y un diseño sereno que invita a detenerse y disfrutar del entorno. Sus distintos espacios, pensados para convivir y reunirse, se convierten en el marco perfecto para compartir largas tardes en familia y vivir las fiestas en un entorno acogedor. Precio a partir de 544€ la noche.

Collection Villas

Distribuidas en dos alturas, las Collection Villas cuentan con tres dormitorios y amplios espacios diáfanos conectados con el exterior. Los materiales naturales, los detalles artesanales y los guiños al diseño contemporáneo aportan calidez y carácter, reflejando la esencia más auténtica de Kamezí. Precio a partir de 495€ la noche.

Sea Lounge Villas

Con uno, dos o tres dormitorios y un ático privado con vistas al mar, las Sea Lounge Villas están pensadas para disfrutar del clima y la luz de la isla. Con vistas espectaculares, espacios exteriores propios y distintas estancias donde preparar cenas especiales o relajarse en total privacidad, estas villas ofrecen un entorno cómodo y luminoso ideal para unos días de desconexión y celebración. Precio a partir de 403€ la noche.

Kamezí Sea Lounge Villas

Además de sus inconfundibles villas, Kamezí ofrece una serie de servicios pensados para que cada estancia sea lo más cómoda y completa posible, como la sala wellness o el gimnasio frente al mar. A ello se suma la propuesta gastronómica de su restaurante con estrella Michelin, donde su menú degustación de varios pases rinde homenaje al producto local y a la tradición culinaria de Lanzarote. La experiencia se acompaña de una cuidada selección de vinos, con más de 400 referencias, que realza cada plato. Un conjunto que transforma la escapada navideña en un recuerdo inolvidable.