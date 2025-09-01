ME Lisbon: el nuevo icono del lujo contemporáneo en el corazón de Lisboa

Donde el diseño se encuentra con la cultura, y el estilo de vida se convierte en experiencia, ME Lisbon irrumpe como el primer hotel de lujo lifestyle de Portugal, marcando un antes y un después en la hospitalidad lisboeta.

Ubicado entre la elegante Avenida da Liberdade y la histórica plaza Marquês de Pombal, el nuevo ME Lisbon by Meliá se alza como un audaz manifiesto arquitectónico que redefine el concepto de hotel urbano en la capital portuguesa. Con 213 habitaciones y suites, gastronomía de autor, un spa de última generación y una potente propuesta cultural, el hotel se convierte en un punto de encuentro para viajeros exigentes, creativos y amantes del diseño.

Un refugio moderno con alma lisboeta

Desde su fachada vanguardista hasta los más mínimos detalles de su interiorismo, el hotel encarna la personalidad sofisticada y cosmopolita de la marca ME by Meliá. El diseño ha sido concebido por el reconocido arquitecto João Paciência y el estudio internacional Broadway Malyan, con una curaduría artística liderada por Guta Moura Guedes que incluye obras de referentes como Fernanda Fragateiro o Silva!, reflejando la vitalidad del arte portugués contemporáneo.

Los espacios comunes y habitaciones se inspiran en los jacarandás que tiñen de lila las calles de Lisboa, y se visten con cerámicas escultóricas, videoarte inmersivo y materiales nobles bañados por la luz natural.

En lo alto del edificio, la joya de la corona: la Ultimate ME+ Suite, un refugio de 107 m² con vistas panorámicas del Castillo de San Jorge, el río Tajo y los tejados de la ciudad. Esta suite ofrece una experiencia ultraexclusiva con servicios personalizados, detalles sensoriales y acceso al universo ME+, una dimensión premium con atenciones únicas.

Gastronomía elevada con sello internacional

ME Lisbon no solo apuesta por el confort y el diseño, sino también por la alta gastronomía. En la planta baja, el restaurante fismuler —una de las joyas del grupo español La Ancha— traslada su cocina honesta y creativa a la capital lusa, con platos de temporada en un entorno relajado de inspiración nórdica.

En la azotea, el restaurante attiko, del grupo Sunset Hospitality, ofrece una experiencia culinaria panasiática orquestada por el chef Moon. Su propuesta se completa con una espectacular terraza, cócteles de autor, DJ sets y vistas únicas al skyline lisboeta. Un espacio vibrante que promete convertirse en el rooftop de moda en la ciudad.

Bienestar urbano: el equilibrio perfecto

Para quienes buscan una pausa de serenidad en medio de la vida urbana, el Spa KORPO se presenta como un santuario de bienestar. Con piscina climatizada, sauna seca, baño turco y tratamientos exclusivos de las firmas Thalion y Scens, este espacio invita a reconectar cuerpo y mente. El hotel también cuenta con un moderno gimnasio Technogym, abierto 24/7.

Mucho más que un hotel: un epicentro cultural

ME Lisbon trasciende su función como alojamiento y se proyecta como un verdadero hub cultural. Con un calendario de eventos en sintonía con el pulso artístico de la ciudad —como ARCO Lisboa o Lisbon Design Week—, y espacios que cobran vida desde el lobby hasta la terraza, el hotel apuesta por la creatividad, la música, la moda y el arte como lenguaje universal.

"Lisboa es una ciudad de historias, creatividad y reinvención — un complemento perfecto para el espíritu de ME by Meliá", afirma Gonçalo Gonçalves, director general del hotel. "Con ME Lisbon, no hemos creado solo un hotel, sino un nuevo referente cultural".

El ritmo de Lisboa, versión ME

Cada estancia en ME Lisbon es una inmersión total en el estilo de vida de la ciudad: desde las listas de vinilos seleccionadas para cada habitación hasta las experiencias personalizadas y los detalles que conectan con la identidad local. Una propuesta única para viajeros que buscan algo más que dormir: vivir intensamente cada momento.

Hotel ME Lisbon

Dirección Av. António Augusto de Aguiar nº2 – Lisboa 1050-016 (Portugal)

Email: [email protected]

Teléfono: 912 18 87 26

