Air Europa aplica un 20% de descuento por Black Friday en todos sus destinos

viernes 28 de noviembre de 2025 , 09:00h

Un año más, Air Europa se suma a la semana del Black Friday con la propuesta más atractiva para adquirir billetes al mejor precio. Desde este 26 de noviembre y hasta el próximo 1 de diciembre, los clientes podrán encontrar un 20% de descuento en rutas directas operadas por la aerolínea en España, Europa, América, África y Oriente Medio.

Las ofertas serán aplicables a vuelos que tengan lugar hasta el 11 de junio del próximo año. Los días 26 y 27 de noviembre, estarán disponibles de manera exclusiva para la venta en la página web de Air Europa, el Centro de Atención al Cliente y en las Oficinas de Ventas; y se abrirán a todos los canales entre los días 28 de noviembre y 1 de diciembre.

Esta nueva campaña permitirá a los usuarios planificar en las mejores condiciones sus próximos desplazamientos. Con las ofertas de Black Friday, es más fácil disfrutar de una propuesta única a bordo de una de las flotas más modernas y eficientes del mercado.