Cathay Pacific mejora su experiencia a bordo, introduciendo nuevas opciones de alta cocina regional

miércoles 10 de septiembre de 2025 , 08:55h

La aerolínea premium con sede en Hong Kong Cathay Pacific continúa mejorando su experiencia gastronómica a bordo con un nuevo menú para la clase Business, inspirado en las Ocho Grandes Cocinas de China.

Bautizado como Clásicos Chinos, esta nueva selección de platos de alta cocina regional complementa la oferta ya existente en la clase Business, con los distinguidos menús Sabores de Hong Kong y Favoritos Internacionales, entre otros, ofreciendo una propuesta culinaria aún más amplia a los pasajeros y reforzando el liderazgo y la apuesta de Cathay Pacific por la gastronomía a bordo.

Explorando la cultura china a través de sus delicias culinarias

Gracias a su profundo conocimiento y aprecio por la riqueza gastronómica china, Cathay Pacific incorpora de forma magistral la esencia de las diferentes cocinas regionales del país a su menú a bordo, haciéndola accesible para los viajeros de todo el mundo.

Las Ocho Grandes Cocinas de China –Sichuan, Fujian, Jiangsu, Zhejiang, Shandong, Guangdong, Anhui y Hunan– son la principal piedra angular de la cultura culinaria china. El nuevo menú Clásicos Chinos de Cathay Pacific encarna esa diversidad y tradición histórica de cada región, incluyendo platos característicos de cada una de ellas.

Con el objetivo de elevar al máximo la experiencia gastronómica bordo, el equipo de cocina de Cathay ha investigado a fondo cada matiz de los sabores, ingredientes, técnicas culinarias y tradición de cada una de estas cocinas regionales. El equipo ha seleccionado cuidadosamente los ingredientes y refinado al máximo los métodos de cocinado, para garantizar que cada plato conserva su sabor auténtico y su mejor presentación, incluso a gran altitud.

El menú Clásicos Chinos cumple con los estándares más altos de calidad y encarna a la perfección la sabiduría propia de las diferentes tradiciones culinarias chinas, ofreciendo a los clientes una experiencia envolvente que permite conocer en profundidad una parte importante de la cultura china.

“Nuestro menú ‘Clásicos Chinos’ complementa nuestras ya populares opciones ‘Sabores de Hong Kong’ y ‘Favoritos Internacionales’, mostrando así el rico patrimonio cultural chino a todos nuestros clientes”, declara Erica Peng, Directora de Experiencia de Viaje de Cliente de Cathay. “Toda nuestra propuesta gastronómica a bordo está meticulosamente elaborada para ofrecer al cliente la mayor excelencia, tanto en materia de sabor como de presentación. Con estos platos emblemáticos de la cocina china, esperamos que todos nuestros pasajeros puedan sentir el sabor del hogar, a donde sea que vuelen con nosotros”, añade.

Cathay Pacific sigue apostando por mejorar la calidad de su experiencia a bordo a través de la gastronomía

Desde el pasado mes de abril, Cathay Pacific ya está introduciendo progresivamente su nuevo menú Clásicos Chinos en todas las cabinas Business. Los primeros en poder degustarlo fueron los pasajeros de los vuelos con salida desde Hong Kong a algunos destinos de China Continental. El menú incluye un nuevo plato cada mes, garantizando los ingredientes más frescos y auténticos. Para este año, la aerolínea tiene previsto introducir las creaciones inspiradas en las cocinas de Sichuan, Fujian, Jiangsu y Zhejiang, ofreciendo en 2026 ya el menú completo con platos de las Ocho Grandes Cocinas de China.

Además, la oferta se ampliará progresivamente a otras rutas y clases de vuelo. Para promover una mayor promoción cultural, Cathay Pacific estrenará este mes de julio una serie documental de tres capítulos que permitirá a los clientes descubrir y entender mejor el legado artesanal de la gastronomía y la cultura chinas, explorando los conceptos del diseño creativo y las raíces culturales que hay detrás de cada uno de estos platos.

Mientras tanto, el exclusivo menú Sabores de Hong Kong ya está disponible en todas las clases de vuelo de Cathay Pacific y en la mayoría de sus salas VIP, con distinguidos tés y vinos chinos, también disponibles a bordo, para ofrecer una experiencia cultural completa. Además de esforzarse por ofrecer los mejores platos de la alta cocina internacional, la aerolínea sigue mejorando el resto de sus productos y servicios para elevar aún más su experiencia a bordo a través de la innovación y con el objetivo de convertirse en la mejor aerolínea premium del mundo.

No en vano, Cathay Pacific acaba de ser reconocida en los prestigiosos World Airline Awards de Skytrax 2025 entre las tres mejores aerolíneas del mundo, siendo elegida como la mejor del mundo en clase turista y en materia de entretenimiento a bordo.

Mayor inversión para crear una experiencia de cliente líder en el mundo

Cathay ha invertido más de 100.000 millones de dólares de Hong Kong (HKD) en la mejora de su flota, productos de cabina, salas VIP e innovación digital. En materia de expansión de su red global, el Grupo logró su objetivo para el primer semestre del año de alcanzar la cifra de 100 destinos de pasajeros en todo el mundo.

Mientras, en tierra, la aerolínea ha reabierto la sala VIP The Bridge, en el aeropuerto Internacional de Hong Kong, totalmente rediseñada y este verano inaugurará su nueva sala VIP en el Aeropuerto Internacional de Pekín-Capital, que promete ser una de las más emblemáticas de su porfolio. De cara a 2026, también se inaugurará la primera sala VIP exclusiva de Cathay Pacific en en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York.

A partir del próximo mes de agosto, el 100% de su flota ofrecerá el mejor entretenimiento a bordo del mundo en cada uno de los asientos, así como conectividad Wi-Fi de alta velocidad para todas las clases de vuelo, proporcionando a los pasajeros una experiencia fluida y sin interrupciones durante sus viajes con Cathay Pacific.

De cara al futuro, la aerolínea continuará perfeccionando su nuevo menú Clásicos Chinos, tratando de proporcionar la máxima calidad en su oferta gastronómica a bordo y dando a conocer la singularidad de la cultura china en el ámbito internacional.