El VP Plaza España Design 5, premiado como 1st Grand Takumians Hotel Champion 2026

miércoles 10 de diciembre de 2025 , 09:00h

VP Plaza España Design 5* ha sido distinguido por segundo año consecutivo como 1st Grand Takumians Hotel Champion 2026 por Serandipians & Takumians by Traveller Made, una de las redes de agencias de viajes de lujo más prestigiosas del mundo. Este reconocimiento, que el hotel madrileño ya obtuvo en 2025, lo consolida como el máximo referente mundial dentro del programa Takumians, reservado a los hoteles que destacan por su excelencia operativa y su compromiso absoluto con los viajeros más exigentes.

El galardón reconoce el uso excepcional que VP Plaza España Design hace de todas las herramientas y beneficios que Takumians ofrece a sus hoteles asociados, maximizando así la experiencia de los miembros de Traveller Made, una comunidad que reúne a los mejores travel designers del mundo. Esta distinción se otorga en reconocimiento al compromiso del hotel con la comunidad, consolidándose cada vez más como uno de los referentes destacados de nuestra industria. Su enfoque integral, que combina diseño vanguardista, arte contemporáneo, gastronomía creativa, wellness y un servicio personalizado, ha convertido al hotel en el favorito indiscutible de los viajeros que buscan en Madrid una propuesta única, sofisticada y auténticamente cosmopolita.

Con este nuevo certificado, VP Plaza España Design 5* refuerza su posición como referente del sector en el corazón de la capital española y como socio de confianza para las agencias más exclusivas del mundo.